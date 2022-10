DAA Rotenburg: Freie Plätze in der Berufsvorbereitung

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Wer noch nicht genau weiß, wie es nach der Schule weitergehen soll, kann auf die Unterstützung von Petra Traxler-Neujahr (v.l.), Stephanie Weidig und Lisa Stegemeier-Böhling zählen. © Beims

Orientierung geben: Das will die Deutsche Angestellten Akademie auch am Standort in Rotenburg. Die berufsvorbereitende Maßnahme für junge Menschen ist erfolgreich - und noch sind Plätze frei.

Rotenburg – Wer in die Bartelsdorfer Straße einbiegt und bis zum Ende durchfährt, stößt auf reges Treiben auf dem Gelände des Rotenburger Standortes der Deutschen Angestellten Akademie (DAA). Allerdings könnte es durchaus noch mehr Treiben sein, wenn es nach Leiterin Sabine Voss geht: Denn in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme für 16- bis 25-Jährige gibt es noch genügend freie Plätze.

Manchen Jugendlichen fällt der Übergang von der Schule in den Beruf schwer. Abiturienten ebenso wie denen, die bei Eignung bei der DAA nachträglich ihren Hauptschulabschluss erwerben, ist eines gemeinsam: „Sie sind ohne Orientierung“, sagt Petra Traxler-Neujahr, neben Lisa Stegemeier-Böhling und Stephanie Weidig Bildungsbegleiterin. „Manche brauchen einfach ihre Zeit“, ergänzt Voss. Sie wissen noch nicht, wo ihre Reise hingehen soll. Manchmal haben sie auch Hemmungen, vielleicht aufgrund schlechter Zeugnisse – eine erfüllte Schulpflicht ist übrigens Voraussetzung für die Teilnahme.

Genau da setzt die DAA an. In der pädagogisch begleiteten Berufsvorbereitung, Auftraggeber ist die Agentur für Arbeit, lernen die Jugendlichen ihre Stärken und Schwächen genauer kennen und werden dabei unterstützt, die für sie richtige Ausbildung zu finden – oder eine Arbeitsstelle, in der sie sich wohlfühlen. Manche werden weitervermittelt, starten beispielsweise in ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr.

Dass die Entscheidung bei der heutigen Auswahl oft schwerfallen kann, wissen die Bildungsbegleiterinnen nur zu gut. Sie sind laufend im Gespräch mit den Teilnehmern, zeigen ihnen ihre Möglichkeiten auf und was sich hinter verschiedenen Berufsbezeichnungen überhaupt verbirgt. Denn eigentlich sind die Jugendlichen derzeit in einer komfortablen Lage: Ausbildungsplätze gibt es genug, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind gut. „Da haben wir Glück gerade“, so Traxler-Neujahr.

Wir sind keine Schule mehr. Jeder wird da gefördert, wo er Förderung braucht.

Während der Maßnahme absolvieren die Teilnehmer mehrere vierwöchige Praktika und lernen in den DAA-eigenen Werkstätten. Dadurch erhalten sie einen guten Einblick in das jeweilige Arbeitsfeld und machen einen Belastungstest. Dafür ist die DAA mit den Betrieben im Umkreis gut vernetzt. Zusätzlich gibt es währenddessen und auch im Nachgang Betreuung durch die Mitarbeiterinnen. Die Firmen können ihrerseits einen Bewertungsbogen ausfüllen, was den Jugendlichen hilft, ihre Stärken zu erkennen und an den Schwächen zu arbeiten.

Wer gerade kein Praktikum macht, arbeitet auf dem Gelände der DAA und erwirbt Quali-Bausteine. Teilnehmer erhalten in dieser Zeit eine Berufsausbildungsbeihilfe. Auch eine Fahrtkostenerstattung ist möglich, ebenso haben sie Kindergeldanspruch.

Durch die Maßnahme soll die Chance der Jugendlichen gesteigert werden, dauerhaft in den Berufs- und Arbeitsmarkt einzusteigen. Mit Erfolg: 2021 verzeichnete der Rotenburger Standort eine Vermittlungsquote von 84 Prozent. Von 42 Teilnehmern konnten 35 erfolgreich vermittelt werden. Einige Teilnehmer haben ihren Hauptschulabschluss nachgeholt, berichtet Stegemeier-Böhling. „Die meisten werden gut weitervermittelt. Selten geht einer ohne Option raus“, ergänzt Voss.

Auch sei die Zahl der Abbrüche im Nachhinein sehr gering – weil die Teilnehmer aufgrund der langen Praktikaphase gut wissen, auf was sie sich in dem jeweiligen Betrieb einlassen. Aber die Corona-Pandemie hat auch hier Einschnitte bedeutet. Manchen merke man die Zeit sehr an: „Ihnen fehlt soziale Entwicklung, Konflikt- und Teamfähigkeit“, erklärt Stegemeier-Böhling. Genau das trainieren die Mitarbeiter der DAA mit ihnen – einzeln oder in Gruppen, je nach individuellem Bedarf. „Wir sind keine Schule mehr“, betont Voss. Es gehe auch darum, Förderbedarfe festzustellen und gezielt daran zu arbeiten. „Da unterscheiden wir uns. Jeder wird da gefördert, wo er Förderung braucht.“ Manche brauchen vielleicht auch psychologische Hilfe. Wird das festgestellt, suchen die Begleiterinnen gemeinsam mit dem Teilnehmer nach der für ihn besten Unterstützung.

Auch gemeinsame Unternehmungen sollen den Teilnehmern helfen, wichtige Kompetenzen zu erwerben. So geht es im Herbst für drei Tage auf eine Freizeitfahrt nach Worpswede. „Danach arbeitet man noch mal ganz anders miteinander“, weiß Stegemeier-Böhling.

Berufsvorbereitung Wer weitere Informationen zu der Berufsvorbereitung benötigt, kann sich bei Lisa Stegemeier-Böhling unter der Nummer 04261/ 970415 melden.