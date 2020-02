Crossover auf Mandolinen

Rotenburg – Mandoline, und das gleich im Duo – sind das nicht diese zitherartigen Saiteninstrumente, denen vorwiegend Gezirpe entlockt wird? Entsprechend skeptisch waren am Donnerstagabend viele Abonnenten der Rotenburger Konzerte. Fairerweise muss auch erwähnt werden: Die ungewöhnliche Instrumentierung bescherte dem Lucia-Schäfer-Saal auch etliche neue Gesichter, darunter viele, die den Altersschnitt deutlich verjüngten.

Nun gehört die Mandoline nicht gerade zu den bevorzugten Instrumenten vieler klassischer Komponisten. Dementsprechend viele Adaptionen waren von Caterina Lichtenberg und Mike Marshall zu hören, aber auch so manche Eigenkompositionen und Etliches, was sich nicht wirklich unter „Klassik“ verorten lässt. Nicht weiter verwunderlich, hatte der experimentierfreudige musikalische Leiter Niels Kruse den Tipp für das Duo doch vom musikalischen Grenzgänger Michael Behr, dem Vorsitzenden von „Just Jazz“, erhalten. Letztere musikalische Spielart sollte an diesem Abend nicht zu hören sein, dafür jedoch Bluegrass, Blues-Anklänge, ja sogar Gesang beim solistischen Traditional aus den Fingern und der Kehle des Amerikaners.

Bis dahin führte der Weg über Bach, Vivaldi, und – natürlich – Beethoven. Kurioserweise erwiesen sich nicht alle Adaptionen für den Nachfolger der Laute geeignet: Während Bachs Inventionen hervorragend funktionierten, filigran fluffig und weniger formalistisch als auf dem Klavier (vielleicht, weil auf dem klanglich ähnlichen Cembalo komponiert), merkte man Vivaldis Sonate in G-Dur, eigentlich für zwei Geigen, etwas die fehlende Klangfülle an.

Die Begeisterung des Publikums galt allerdings nicht so sehr den Instrumenten, als vielmehr den beiden Musikern: Die erste deutsche Professorin für klassische Mandoline überhaupt und das amerikanische Universalgenie in allen Stilistiken legten eine schier unglaubliche Virtuosität, feine Dynamik und Harmonie an den Tag – letztere vielleicht auch, weil die beiden nicht nur auf der Bühne ein Paar sind? Da waren auch die Profis im Publikum beeindruckt: „Voll dynamisch, voller Klang und Temperament – und sie ergänzen sich wie ein Puzzle!“, so das Lob von Gianluca Frau, selbst Profimusiker und Mandolinenlehrer, dem es besonders das Mandoloncello angetan hatte. Schade nur, dass die Akustik des Saals den Ansagen Marshalls nicht gewachsen ist – seine kundigen Ausführungen wären gewiss erhellend gewesen.

Nach der Pause zirpt es dann doch noch: Das Tremolo wurde erst im 19. Jahrhundert eingeführt, bei Raffaele Calace kommt es reichlich zum Einsatz. Einen Glanzpunkt bereiten die beiden Solostücke: Marshalls unerwarteter Gesang beim blueslastigen Bill-Monroe-Medley irritiert zunächst, begeistert dann, ebenso wie Lichtenbergs erste Eigenkomposition. Bei diesem Schlaflied möchte man gern die achtjährige Tochter sein, der es gewidmet ist. Der Abend endet mit der Zugabe so, wie er angefangen hat: feurig-brasilianisch. Aber nur kurz, wie Lichtenberg sagt: „Draußen warten schon die Taxis!“ hey