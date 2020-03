Coronavirus im Landkreis Rotenburg: „Optimale Behandlung“ für den Patienten

Rotenburg – Seit Mittwochnachmittag ist klar: Das neuartige Coronavirus hat auch den Landkreis erreicht. Zwei Urlaubsrückkehrer aus Südtirol sind infiziert. Schon auf der Rückreise hatte eine Person deutliche Symptome erkannt und sich dann umgehend krank gemeldet sowie Kontakt zu weiteren Personen vermieden, hieß es.

Dass es sich beim Betroffenen um einen Arzt oder einen Klinik-Mitarbeiter aus Rotenburg handelt, wurde bislang von offizieller Seite nicht bestätigt. Auch darüber hinaus hält sich das Gesundheitsamt mit der Kreisverwaltung sehr zurück mit Informationen.

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Die aktuelle Situation

„Es gibt zurzeit keine weiteren Fälle“, teilte Kreissprecherin Christine Huchzermeier am Donnerstagabend auf Nachfrage mit. Details zu den beiden infizierten Patienten und deren Gesundheitszustand nennt sie jedoch weiterhin nicht. „Die personenbezogenen Daten gelten als besonders sensibel und genießen einen erhöhten rechtlichen Schutz, dies gilt entsprechend auch für Daten, die die Gesundheit einer Person betreffen. Der Umgang mit ihnen fordert erhöhte Achtsamkeit, und wir geben deshalb zu dieser Frage keine Auskunft“, so die Sprecherin Kreisverwaltung.

Auch das Diakonieklinikum teilt mit, dass es „aufgrund des Datenschutzes und des Schutzes der Persönlichkeitsrechte keine Auskunft geben“ kann. Alter, Geschlecht, Wohnort und andere Angaben zu den Corona-Patienten bleiben damit offen.

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Die Versorgung im Diakonieklinikum

Das Diakonieklinikum hat die Einlieferung eines an Corona erkrankten Patienten am Mittwoch für 15.18 Uhr bestätigt. „Der Patient wird von geschultem Fachpersonal betreut, das nach einem strikten Hygieneplan für ,SARS CoV 2’ handelt, sodass eine optimale Behandlung erfolgt unter größtmöglichen Schutzmaßnahmen für den betroffenen Patienten, unsere Mitarbeiter sowie natürlich für alle anderen Krankenhauspatienten und Besucher“, so Unternehmenssprecher Matthias Richter.

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Vorbereitungen auf weitere Fälle

Das Rotenburger Diakonieklinikum hat einen abgestuften Pandemieplan entwickelt, der die Unterbringung und Behandlung auch bei einem großen Aufkommen an Patienten regelt. Richter: „Wir verfügen über eine größere Anzahl an Isolationszimmern, in denen Verdachtsfälle unterkommen. Auch wenn eine Behandlung auf einer Intensivstation erforderlich sein sollte, sind dort spezielle Isolierzimmer vorbereitet. Unser Pandemieplan ist auf bis zu 200 Plätze ausgelegt. Unsere Fachleute rechnen allerdings nicht mit so vielen Erkrankungsfällen, die stationär behandlungspflichtig wären.“

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Der Schutz des Klinikpersonals

Am Wochenende wurden im Diakonieklinikum Schutzmasken und Desinfektionsspender gestohlen. Auch Apotheker aus der Region berichten von einer wie bundesweit immens gestiegenen Nachfrage nach bestimmten Hygieneprodukten, mancherorts beschränken sich die Händler auf den Verkauf nur noch an Fachpersonal. Im Diako gibt es für das Personal allerdings noch keine Engpässe. Dort sei man vorbereitet und verfüge über ausreichend Material und Medikamente, heißt es. Separate Eingänge für mögliche Corona-Patienten oder Sicherheitsschleusen hält das Diako nicht für notwendig.

„Unser Personal ist geschult, und es gibt ein klares Verfahren, wie Patienten, die unter verdächtigen Symptomen leiden, versorgt und betreut werden“, so Sprecher Richter. Er weist zudem darauf hin, dass sich Betroffene zu allererst telefonisch bei ihrem eigenen Hausarzt melden und nicht direkt in die Praxis oder ins Krankenhaus kommen sollten. Als reine Vorsorgemaßnahme habe sich der federführende Agaplesion Gesundheitskonzern allerdings entschieden, bis auf Weiteres öffentliche Veranstaltungen abzusagen.

Coronavirus in Niedersachsen: Das regionale Testzentrum

In allen Landkreisen und kreisfreien Städten plant die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) Niedersachsen regionale Testzentren. Sie sollen entsprechende Patienten auf das Virus Testen, um Hausärzte zu entlasten und medizinisches Personal zu schützen. Alle weiteren Aspekte der Behandlung verbleiben beim Hausarzt, auch muss dieser die Patienten anmelden beim Testzentrum, heißt es von KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Wo diese Einrichtung im Landkreis installiert wird, sei noch offen. Die Abstimmung mit dem Rotenburger Gesundheitsamt laufe noch, hieß es am Donnerstag. Haffke: „Wenn infizierte Personen eine Arztpraxis ohne vorherige Abklärung aufsuchen, könnten sie Ärzte sowie die medizinischen Fachangestellten anstecken. Dann müssten die Ärzte sowie das Praxispersonal in Quarantäne und die Praxis würde geschlossen. Dies beeinträchtigt die gesamte Patientenversorgung. Außerdem herrscht eine Knappheit an Schutzmaterialien für die Praxen (Maske, Brille, Kittel). Die Verteilung der Bestände auf wenige Testzentren ist logistisch weniger aufwendig.“