Landkreis Rotenburg schließt Grundschule in Meckelsen

Rotenburg – Nach der Erkrankung eines Grundschulkindes am Coronavirus hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden die Grundschule in Klein Meckelsen (Samtgemeinde Sittensen) vorsorglich bis Ende der Woche schließen lassen.

„Aufgrund der zeitlichen Abfolge des Infektionsgeschehens schätzt das Gesundheitsamt das Infektionsrisiko in diesem Fall als nicht sehr hoch ein“, heißt es allerdings von der Kreisverwaltung. Vorsichtshalber finde bis einschließlich Freitag kein Unterricht mehr statt. Nach dem positiven Befund am Dienstag seien am Mittwochvormittag in der Schule weitere Abstriche gemacht worden. Die Ergebnisse werden im Laufe des Donnerstags erwartet.

Insgesamt gibt es im Landkreis vier neue Corona-Fälle, heißt es in der wöchentlichen Bilanz des Gesundheitsamts. Neben dem Grundschulkind seien im gleichen Haushalt zwei weitere Personen betroffen. Die ersten beiden Fälle hatte das Gesundheitsamt am 4. März gemeldet, seitdem gab es 114 positive Befunde. 108 Menschen gelten als wieder genesen, zwei Infizierte sind gestorben. Es handelt sich insgesamt um 62 Männer und 52 Frauen, die positiv getestet wurden. Derzeit befinden sich den Angaben nach 23 Kontaktpersonen und Reiserückkehrer in häuslicher Quarantäne. Die größte Gruppe der Infizierten ist der Statistik nach die der 50- bis 59-Jährigen mit 37. Fünf sind jünger als 19, ein positiv Getesteter älter als 90.

Der Landkreis sei auch über den positiven Befund einer Lehrkraft der Kreismusikschule informiert worden. Diese habe ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises, der Fall finde sich also nicht in der Landkreisstatistik wieder. Schaut man sich die Abfolge des Infektionsgeschehens an, besteht laut Gesundheitsamt nach aktuellem Erkenntnisstand keine Infektionsgefahr für die Schüler und Lehrkräfte.