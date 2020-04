Corona: Landrat spricht von „entspannter Situation“ – und warnt trotzdem 

Rotenburg – „Im Moment ist noch alles händelbar.“ Landrat Hermann Luttmann (CDU) schaut aktuell noch relativ gelassen auf die Corona-Krise im Landkreis Rotenburg. „Es ist eine vergleichsweise entspannte Situation“, sagt er. Aber auch ihm ist bewusst: „Die Situation an der Corona-Front wird in den kommenden Monaten eher schwieriger.“

Die jüngsten Zahlen geben dem Landrat recht. Mittlerweile liegt die Zahl der vom Virus wieder Genesenen über der der Kranken. Am Freitagmittag meldete das Gesundheitsamt, dass es seit dem 4. März 79 Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis gegeben hat. Davon gelten 43 Personen wieder als gesund, 36 als aktuell erkrankt. Drei Menschen liegen mit Covid-19 im Krankenhaus. 51 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bei den bislang Infizierten handelt es sich um 42 Männer und 37 Frauen. Ein 75-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bothel ist am Virus gestorben. Die größte Gruppe der Infizierten ist die der 50- bis 59-Jährigen mit 29 Personen. Zwei Infizierte sind jünger als 19, ein Infizierter älter als 90 Jahre.

Landrat und Polizei schauen nun genau auf die Osterfeiertage und die Entwicklung, wenn bei schönem Wetter trotz der geltenden Kontaktverbote wieder größere Menschenansammlungen befürchtet werden. Am Mittwoch oder Donnerstag will die Bundesregierung mit den Ländern den Fahrplan für die nächsten Wochen vorlegen. Luttmann hofft, dass dann differenzierter auf die Regionen geschaut wird. Man brauche für verschiedene Gebiete unterschiedliche Corona-Regelungen, sagt er. Pauschale, bundeseinheitliche Verfügungen seien nicht angebracht, weil die Lage zum Beispiel zwischen Bayern und Niedersachsen so unterschiedlich sei. Auch müsse den kommunalen Entscheidungsträgern ausreichend Zeit gegeben werden, sich auf neue Verfügungen einzustellen – zum Beispiel, wenn Schulen weiter geschlossen bleiben. „Fatal wäre, wenn wir die Ergebnisse erst Ende der Woche hätten“, sagt Luttmann.

Am Mittwochnachmittag hatte der Landrat in einer Videokonferenz die Mitglieder des Kreisausschusses in einer Videokonferenz über die aktuelle Situation während der Corona-Krise informiert. Politisch hält der Landkreis am Fahrplan fest, dass die Sitzungen ab dem 22. April wieder fortgesetzt werden. Am 29. April ist eine Kreistagssitzung im Ratsgymnasium geplant. Im Juni soll es dann wie vorgesehen um das Naturschutzgebiet an der Wümme gehen. „Für die Wiederaufnahme der Gremiensitzungen müssen wir uns dann auch mal kreative Lösungen einfallen lassen“, sagt der Landrat. Wohl wissend: Beschlüsse können in Videokonferenzen nicht gefasst werden, denn dafür gibt es im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz keine rechtliche Grundlage.