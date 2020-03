22 Monate altes Kleinkind aus Fintel erkrankt am Coronavirus

Erstmals ist im Landkreis jetzt ein Kleinkind an Covid-19 erkrankt.

Rotenburg – Erstmals ist im Landkreis Rotenburg ein Kleinkind am Coronavirus erkrankt. Das Gesundheitsamt hat am Mittwochnachmittag bestätigt, dass ein 22 Monate altes Kind aus der Samtgemeinde Fintel betroffen ist.

Pandemieplan: Diako hält weitere Isolationszimmer bereit

Das Kind sei bis zum 13. März in einer Kita betreut worden, die seitdem geschlossen ist. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rotenburg prüft nun, ob Kontaktpersonen angesteckt wurden und wird den Angaben nach für diese Personen dann eine häusliche Isolation oder die Betreuung in einem Krankenhaus anordnen.

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Kind wird im Diako behandelt

Das Kind – es ist der 19. Corona-Fall binnen zwei Wochen im Kreis – wird im Rotenburger Diakonieklinikum behandelt. Unternehmenssprecher Matthias Richter bestätigt das: „Ja, es gibt einen nachgewiesenen Fall im Diakonieklinikum. Das Kind wurde unter den vorgegebenen Schutzmaßnahmen untergebracht und wird demnach behandelt. Wir befolgen alle Behördenempfehlungen und stehen in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt. Da wir an die Schweigepflicht gebunden sind, können wir keine weiteren Angaben machen.“

Fünf der weiteren Coronavirus-Erkrankten im Landkreis sind nach Angaben der Kreisverwaltung Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, drei zwischen 30 und 39 Jahren, drei zwischen 40 und 49 Jahren, fünf zwischen 50 und 59 Jahren und zwei zwischen 60 und 69 Jahren. Es handele sich um zwölf Männer und sechs Frauen aus allen 13 Kommunen des Landkreises.

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Besuchsverbot im Diako

Seit Dienstag gilt im Diako wie in Alten- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot. Die Lenkungsgruppe Pandemie des Diakos hat am Mittwoch weitere Schritte zum Schutz vor dem Coronavirus auf den Weg gebracht. Einen Erlass der Landesregierung entsprechend sind alle ambulanten und stationären Eingriffe, die nicht dringend medizinisch notwendig sind, zu verschieben.

Betroffene Personen würden in den kommenden Tagen von den jeweiligen Fachabteilungen direkt kontaktiert. Dies schaffe wichtige, freie Bettenkapazitäten, um zukünftige Corona-Patienten umfassend und sicher versorgen zu können. Die Akut- und Notfallversorgung sowie Entbindungen seien davon nicht betroffen.

Diako Rotenburg bereitet sich auf weitere Corona-Patienten vor

Darüber hinaus bereite sich das Diakonieklinikum in Rotenburg auch räumlich auf mögliche Corona-Patienten vor: Patienten mit einem hohen Risiko würden räumlich so weit wie möglich von Covid-19-Patienten getrennt. In Teilbereichen des Krankenhauses werden mehrere Stationen entsprechend vorbereitet, sodass es diese notwendigen Kapazitäten gibt, heißt es vom Diako. Nach einem gestuften System könnten je nach aktueller Situation weitere Stationen bereitgestellt werden.

Das Klinikum verfüge über eine größere Anzahl an Isolationszimmern, in denen Corona-Patienten unterkommen. Auch wenn eine Behandlung auf einer Intensivstation erforderlich sein sollte, seien dort spezielle Isolierzimmer vorbereitet. Dieser Pandemieplan sei auf bis zu 200 Plätze ausgelegt.