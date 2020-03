Coronavirus-Ausbruch im Landkreis Rotenburg: Zwei Menschen infiziert

Der Landkreis Rotenburg hat die ersten beiden Fälle des Coronavirus in der Region bestätigt. Auf einer Pressekonferenz gibt die Kreisverwaltung zur Stunde die aktuellen Entwicklungen in der Region bekannt.

Coronavirus im Landkreis Rotenburg bestätigt

Rotenburger Diakonieklinikum kann zum Coronavirus-Ausbruch nichts sagen

Landkreis Rotenburg stellt Versorgungsstrategie vor

Rotenburg – Gemeinsam mit den örtlichen Partnern aus dem Gesundheitsbereich in Zusammenhang mit der Verdachtsabklärung und Behandlung von CoVid-19-Fällen sei eine Versorgungsstrategie erstellt worden. Die Patienten sind allerdings nicht im Rotenburger Diakonieklinikum untergebracht. Dort äußerte man sich deswegen am Mittag auf Nachfrage noch zurückhaltend und verwies auf das Gesundheitsamt des Landkreises Rotenburg, in dem die Fäden zusammenlaufen.

„Es ist uns kein Mitarbeiter bekannt, bei dem in Frage steht, dass er oder sie sich in seinem beziehungsweise ihrem Arbeitsumfeld infiziert haben könnte“, so Diako-Unternehmenssprecher Matthias Richter. Und: „Von Patienten, die wir auf Grund ihrer Symptomatik zur Abklärung stationär aufgenommen und getestet haben, war bisher niemand positiv.“

Coronavirus im Landkreis Rotenburg: Diako hält sich bedeckt

Für die Registrierung meldepflichtiger Infektionskrankheiten sei darüber hinaus der Landkreis Rotenburg zuständig. Ob es eigene Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne oder Corona-Patienten, die nicht-stationär behandelt werden, gibt, beantwortet Richter nicht. Wenn die Symptome darauf hinweisen, dass derzeit keine Krankenhausbehandlung nötig ist, bittet das Diako Patienten, mit ihrem Hausarzt Kontakt aufzunehmen, damit eine Testung auf das Coronavirus dort erfolgen kann.

In Niedersachsen waren am Mittwochmittag – Stand 14.40 Uhr – acht Menschen mit dem Virus infiziert. In China, wo das Virus erstmals festgestellt worden war, stieg die Zahl der Toten bis Mittwoch auf fast 3 000.