Rotenburger Kriminalitätsstatistik: Verbrecher beenden Coronapause

Von: Michael Krüger

Die Polizei versucht, direkt vor Ort vor allem Senioren gegen Taschendiebstahl aufzuklären. © Polizei Rotenburg

Zurück zur „Normalität“: Das Leben kehrt nach der Coronapause zurück und damit auch Begegnungen, die zu Straftaten einladen. Das zeigt zumindest auch die Statistik der Rotenburger Polizei für das vergangene Jahr.

Rotenburg – „Ganoven kehren zurück“, hieß es am Dienstag auf der Titelseite der Rotenburger Kreiszeitung. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte die Niedersachsen-Bilanz der Polizeiarbeit 2022 vorgelegt. Am Tag danach dürfen die regionalen Behörden ihre Kriminalstatistiken vorlegen. Und so heißt es jetzt auch im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg: Das öffentliche Leben hat nach den Coronajahren wieder Fahrt aufgenommen und damit auch die Gelegenheiten für Straftäter. Es gibt mehr Delikte, aber: Rotenburg bleibt eine sichere Region. Mit 5 598 Taten pro 100 000 Einwohner liege der Landkreis Rotenburg deutlich unter dem Landesschnitt von 6 528. Zwei von drei Straftaten seien von der hiesigen Polizei zudem aufgeklärt worden.

„Wir hatten es im vergangenen Jahr mit vielen personalintensiven Ermittlungen zu tun. Dazu zählt unter anderem die Arbeit der Ermittlungsgruppe ,Hydra’ im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie und auch die der EG ,Schlaufe’, die eine Serie von Raub- und Eigentumsdelikten im Zevener Raum klären konnte. Das können wir als vergleichsweise kleine Inspektion temporär nur leisten, weil sich Kollegen dienststellenübergreifend gegenseitig unterstützen und bereit sind, auch mal woanders zu arbeiten. Bürger im Landkreis Rotenburg können sich auf unsere Einsatzbereitschaft verlassen“, versichert Polizeidirektor Jörg Wesemann als Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg in der Mitteilung zur Statistik.

Die zur übergeordneten Polizeidirektion Lüneburg gehörenden Inspektionen Lüneburg/Lüchow/Uelzen, Heidekreis, Stade, Harburg, Celle und Rotenburg weisen den Angaben nach gemeinsam die landesweit höchste Aufklärungsquote auf. Sie lag bei 64,4 Prozent, 1,4 Punkte unter dem Vorjahreswert. Im Landkreis Rotenburg ist der Wert um rund zwei Punkte auf 66,3 Prozent gesunken. Von den 9 236 Taten hier konnten die Beamten in 6 119 Fällen Tatverdächtige ermitteln. In der Statistik werden diesbezüglich 4 415 Tatverdächtige ausgewiesen.

Rund die Hälfte dieser ermittelten Verdächtigen stammt aus Gemeinden, in denen sich der Fall abgespielt hat. 169 Tatverdächtige hatten einen Wohnsitz außerhalb des Bundesgebiets, ohne festen Wohnsitz waren 111, „Wohnsitz unbekannt“ galt bei 249. Die Zahl der Straftaten insgesamt sei im Vergleich zum Coronajahr 2021 um 13,8 Prozent gestiegen.

Bevor es zu Straftaten kommt, versuchen wir natürlich sie zu verhindern. Prävention ist ein wichtiger Baustein polizeilicher Arbeit.

Die Aufklärungsquote variiert je nach Deliktbereich wie üblich stark. Sie reicht von 100 Prozent bei Tötungsdelikten (sieben versuchte und ein vollendeter) bis zu nur sieben Prozent bei Taschendiebstählen. Auch das weitere Feld der zunehmenden Internetkriminalität ist für die Ermittler schwierig. Schockanrufe und Betrügereien per „WhatsApp“ seien weit verbreitet, Senioren hier wie auch bei Diebstählen in Supermärkten die bevorzugte Zielgruppe der Täter. Bei der Polizei im Landkreis Rotenburg wurden 234 Fälle registriert. Die Täter ergaunerten so 216 470,76 Euro. Polizeioberrätin Katrin Jäger als Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes: „Neue Phänomene wie zum Beispiel der Betrug mittels Cyber-Trading und insbesondere der Umgang mit Kryptowährungen beschäftigen uns derzeit sehr. Hier müssen wir technisch und fachlich mit den Tätern Schritt halten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das ist nicht immer ganz einfach. In diesem Deliktbereich stehen wir aber auch noch vor einer anderen Herausforderung. Tätergruppierungen agieren häufig aus Callcentern im Ausland. Deshalb findet sich der Großteil der Fälle auch gar nicht in unserer Statistik wieder, wie zum Beispiel der deutliche Anstieg des ,WhatsApp’-Betruges.“

Mehr Kinder Opfer und auch Täter

„Trends“ seien bei den Ganoven auch in anderen Bereichen erkennbar. Zwar sei die Zahl der Wohnungseinbrüche von 110 auf 149 vor allem durch überörtlich agierenden Banden gestiegen, einen Fokus legen die Täter aber mehr und mehr auf hochwertige Pedelecs und Fahrräder. 472 Fahrräder – so zumindest die registrierten Fallzahlen – hätten 2022 im Landkreis durch Klau ihren Besitzer gewechselt. Offene Garagen und Carports, in denen die oft mehrere tausend Euro teuren E-Bikes stehen, machten die Versuchung groß.

Polizeiinspektion-Leiter Jörg Wesemann und Kripo-Chefin Katrin Jäger im Labor des Fachkommissariats Forensik. © Polizei Rotenburg

Schließlich legt die Rotenburger Polizei in ihrer statistischen Auswertung einen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche – sowohl als Täter wie auch als Opfer. So sei die Zahl der Tatverdächtigen unter 18 Jahren zum einen immens gestiegen, was vor allem dem „Sexting“ zugeschrieben wird. Werden die meist per Smartphone verschickten freizügigen Bilder nämlich weiter verbreitet oder gar veröffentlicht, kann es sich um eine Straftat handeln. „Kindern und Jugendlichen fehlt es dabei möglicherweise an Unrechtsbewusstsein“, heißt es.

Zum anderen hat die Polizei mit der Einsatzgruppe „Hydra“ viel Aufklärungsarbeit in den Bereich der Kinderpornografie gesteckt. Ein „Dunkelfeld“ werde so aufgehellt: Die Zahl der ermittelten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent von 177 auf 230 gestiegen. Kripo-Chefin Jäger: „Was könnte sinnstiftender für einen Polizisten sein, als sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern?“