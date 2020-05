Corona verändert den Job

Rotenburg – Maren Bowe-Bömeke muss ein wenig lachen. Die Leiterin des Rotenburger Café Kubus hätte sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit kaum vorstellen können, einmal als „WhatsApp“-Chatmoderatorin zu fungieren. Doch genau das ist jetzt ein Teil ihres Jobs. Ein Job, in dem es darum geht, Menschen vor allem mit psychischen Belastungen zur Seite zu stehen. Im Café Kubus, in den Beratungen und auch bei den vielfältigen Angeboten, die in diesem Haus eine ganz wichtige Rolle spielen. Eine Rolle, die sich jetzt allerdings nicht mehr spielen lässt, denn das Haus ist für Besucher geschlossen.

In Rotenburg hat die Gesellschaft für soziale Hilfen (Geso) in den zurückliegenden Jahren ein sehr umfassendes Angebot geschaffen. Die Geso unterstützt im Landkreis Rotenburg etwa 300 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Sie bietet ambulante Unterstützung in der Wohnung, Tagesstruktur und Freizeitangebote in Tages- und Begegnungsstätten, Arbeit im Gärtnerhof und in der Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft. Alle diese Angebote sind durch die aktuellen Beschränkungen massiv beeinträchtigt. Es gibt Betretungsverbote und eben auch Schließungen der Einrichtungen.

Neben dem Café an der Nordstraße bietet die Geso in der Kreisstadt Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen an, die dort auch auf zusätzliche Betreuung zurückgreifen können, wenn sie es möchten. Außerdem hält die Geso ein umfangreiches Beratungsangebot vor, indem sie Gespräche anbietet, Aufklärungsarbeit leistet, die Menschen je nach Bedarf an andere Stellen und damit an detailliertere Hilfen weitervermittelt und den Ratsuchenden bei Rentenanträgen, Therapien sowie in grundsätzlichen Lebenssituationen zur Seite steht.

Das alles liegt allerdings in der bisherigen Form mehr oder weniger auf Eis. „Alles runtergefahren von Amts wegen.“ So fasst es Roland Wiese als fachlicher Leiter der Geso zusammen. Für die Menschen, um die sich die Geso kümmert, bricht damit ganz viel weg. Das betrifft allen voran auch das Café Kubus, ein inzwischen beliebter Treffpunkt für mehr als 80 Menschen, die Woche für Woche regelmäßig dort zusammenkommen. Insgesamt zählt man allerdings weit mehr als 100 Besucher pro Woche. „Es handelt sich um eine öffentliche Begegnungsstätte. Jeder kann hereinkommen“, sagt Roland Wiese. Die Bandbreite dessen, was die Menschen dort machen können, ist groß: Sie frühstücken zusammen, verbringen gemeinsame Spieleabende, sie kochen, gehen ins Atelier, besuchen das Literatur-Café oder auch Konzerte. Es sind Menschen mit und ohne psychische oder auch körperliche Beeinträchtigungen.

Drei Mitarbeiter nehmen im Kubus den Ablauf in die Hand. Aber so, wie es bisher gewesen ist, sieht es dort nicht mehr aus. In der ersten Phase der vom Coronavirus ausgelösten Krise haben die Macher alles komplett heruntergefahren. Das Haus ist dicht, die Angebote fallen flach. In der zweiten Phase haben sie sich dann wieder etwas einfallen lassen, schildert Maren Bowe-Bömeke. Das Team trifft sich bei gebotenem Abstand und schaut, was machbar ist. „Wir fangen wieder an, kreativ zu werden“, ergänzt auch Stefan Aljes aus dem Bereich „Arbeit inklusiv“. Man versuche also, Angebote zu entwickeln, die unter den aktuellen Voraussetzungen noch möglich sind.

Die Mitarbeiter müssen sich also umstellen und den Menschen ganz neue Angebote machen, die verhindern, dass diese durch die Einschränkungen in verstärkte Isolation oder Krisen kommen. Durch die aktuelle Situation würden bei vielen Menschen Ängste und Depressionen verstärkt, so Wiese. Deshalb telefoniere man nun regelmäßig miteinander, und es wurden Chatgruppen eingerichtet, um die sozialen Netzwerke zu erhalten und zu nutzen. Ganz wichtig ist es dabei, so Maren Bowe-Bömeke, die Chats zu moderieren. Ein Job, der für sie völlig neu ist.

In den Netzwerken vermittelt das Team aber auch Tipps, wie Rezepte und andere Hilfen, und es werde gemeinsam gesungen. Der Gärtnerhof versorge seine Mitarbeiter bei Bedarf zwei Mal in der Woche mit Essen auf Rädern. Es werden Spaziergänge angeboten. Aber auch Einzelberatungen für die Menschen, die keine Versorgung haben – unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Die ambulante Unterstützung habe auch viel mit den Auswirkungen der Krise im Alltag zu tun: Arztbesuche, Einkäufe, Kontakte untereinander – „nichts ist mehr selbstverständlich. Für alles müssen individuelle Lösungen gefunden werden“, so Wiese. Unter der Maßgabe, dass viele Klienten auch zur Risikogruppe der besonders gefährdeten Menschen gehören, gelte es, auch den Schutz vor Infektion im Blick zu haben. „Deshalb werden in einigen Fällen auch Hausbesuche durch Telefonkontakte ersetzt, oder es kommt eben zu Kontakten draußen mit entsprechendem Abstand.“ Viele der regelmäßigen Kubus-Besucher freuen sich, wenn sie freitags kurz Besuch bekommen. Mitarbeiter der Geso liefern dann Kuchen aus, den sie sonst im Freitags-Café anbieten. „Es geht aber gar nicht so sehr um den Kuchen, sondern vielmehr darum zu zeigen: Wir sind noch da.“

Denn die Geso-Mitarbeiter wissen: „Ihnen geht Perspektive verloren. Die einen ziehen sich daher komplett zurück, andere melden sich bei uns“, so Wiese. Deswegen suche man sie auf, wenn es geht. Und sei es nur, über das Internet in Kontakt zu bleiben, damit die Beziehungen auch untereinander nicht wegbrechen.

Geschieht das, könnten alte Ängste wieder aufbrechen. „Unsere Strukturen geben den Menschen Halt“, erklärt Wiese. Der fachliche Leiter spricht mit Blick auf die bevorstehenden Wochen und Monate von einem Marathon, von einer langen Strecke, auf der die Menschen die Frage beschäftige, wie lange das alles noch dauert. „Daher ist es unsere Aufgabe, ihnen noch mehr Achtsamkeit entgegenzubringen.“

Dass sich der Job der Geso-Mitarbeiter dabei ändert, sieht Maren Bowe-Bömeke als „Herausforderung“. Der stellt sie sich aber. Dabei gelte es zugleich, das Frühwarnsystem nicht aus den Augen zu verlieren. Zwangseinweisungen, drohende Krankenhausaufenthalte oder gar Suizide – das seien gerade in dieser schweren Zeit mögliche Folgen der psychischen Belastungen, die es zu verhindern gelte.

„Da sind wir bisher sehr wirksam. Das wollen wir auch weiterhin bleiben“, unterstreicht Roland Wiese. Das alles basiere vor allem auf einer guten Beziehungsarbeit. Und eben die steht weiterhin im Fokus der Geso, sagen die Mitarbeiter, die sich dabei auf viele neue Wege begeben.