Corona schafft Einigkeit

Die Kasse im Landkreis ist gut gefüllt, dank Zuschüssen von Bund und Land sowie verzögerten Effekten spielt Corona im Haushalt 2021 im Grunde noch keine Rolle. Trotzdem ist die Pandemie bei der Kreistagssitzung am Donnerstag natürlich ständig und überall Thema – und sie sorgt für eine überaus seltene politische Einigkeit.

Rotenburg – Es ist die letzte Haushaltsrede, die Hermann Luttmann als Landrat im Kreistag halten soll. Aber als der CDU-Politiker und Verwaltungsexperte aus Unterstedt, der im September nicht wieder zur Wahl antreten wird, am Donnerstagvormittag in der Schulaula des Rotenburger Ratsgymnasiums ans Rednerpult tritt, passiert etwas in der Pandemie Altbekanntes: Die Rede fällt, wie so vieles aktuell, aus. Nur zu politischen Coronamaßnahmen äußert sich der 63-Jährige kurz. Vielleicht ist ja aber auch schon alles gesagt.

Der Kreishaushalt 2021 ist beschlossene Sache. Und das einstimmig ohne Enthaltungen – eine bemerkenswerte Seltenheit. Im Dezember 2017 gab es das auch mal, und auch damals war der Grund ein Kompromiss zwischen Kommunen und Landkreis aufgrund der guten Kassenlage: weniger Kreisumlage, mehr Zuschüsse für Kindertagesstätten. Am 17. Dezember 2020 ist es genau das, was erneut für Einigkeit sorgt, zudem gibt es eine Absprache unter allen Kreistagsparteien: Auf längere Wortbeiträge wird verzichtet. 30 Tagesordnungspunkte gibt es, schnell sollen die abgehandelt werden. Während Deutschland im Lockdown ist, fragen sich sowieso nicht wenige: Muss die Kommunalpolitik da mit rund 80 Menschen in einem Saal tagen? Sie tut es, wenn auch deutlich stringenter und disziplinierter als manches Mal zuvor in der entscheidenden Haushaltssitzung.

Die Zahlen: Die Kreisumlage sinkt 2021 um 2,5 Punkte auf 44 Prozent, die größte Einnahmequelle des Landkreises spült aber weiter knapp 100 Millionen Euro in den 330-Millionen-Haushalt. Die Kita-Betriebskostenzuschüsse steigen für die Kommunen um zwei auf nun drei Millionen Euro. Der Überschuss in der Kreiskasse liegt trotzdem weiter bei stattlichen 3,78 Millionen Euro. Und die beträchtlichen Überschüsse des laufenden Jahres ermöglichen ein kommunales Entlastungspaket in Form einer Kompensation für coronabedingt ausfallende Einkommenssteuereinnahmen und Kita-Investitionen in Höhe von acht Millionen Euro. Längst waren diese Daten in den Ausschüssen diskutiert, zwischen den politischen Gruppen ausgetauscht und Bürgermeistern sowie CDU-geführter Mehrheitsgruppe abgestimmt worden. Alle Seiten sind zufrieden – mit nur ganz kleinen Einschränkungen. Denn es sind letztlich doch nur fast alle angesichts der guten Kassenlage zum Teil sehr kurzfristig eingegangenen Anträge und Sonderwünsche berücksichtigt worden. Mehr Geld für Umweltschutz, für E-Ladesäulen, für Jugendhilfe-Einrichtungen, für Vereine und Kultur, selbst der Prüfauftrag für eine kreiseigene Wasserstofftankstelle, den die ehemaligen AfD-Kreistagsabgeordneten als „Freie Konservative“ einbringen, schafft es in die Haushaltspläne 2021. Nur den von den Grünen geforderten Kauf von mobilen Lüftungsanlagen gegen das Virus für die kreiseigenen Schulen und ein seitens der SPD ins Spiel gebrachtes Azubi-Wohnheim sackt die Mehrheit ein – jeder Wunsch kann selbst in diesem Haushalt nicht erfüllt werden. „Die Corona-Party läuft“, sagt ein von den ganzen finanziellen Interessenbekundungen leicht in Rage gebrachter Landrat Hermann Luttmann (CDU). Denn er prophezeit: „Irgendwann ist sie wieder zu Ende. Und dann werden auch die Kommunen die Kosten mittragen müssen.“

Die Einigkeit in einem „der finanziell gesündesten Landkreise in ganz Niedersachsen“ lobt indes CDU-Fraktionschef Marco Prietz als Sprecher der Mehrheitsgruppe mit FDP und WFB. Der Umgang miteinander in den Haushaltsberatungen sei „beispielgebend für eine funktionierende politische Kultur“. Man mache keinen Wahlkampf, sondern übernehme Verantwortung, so der 32-Jährige, der aber genau weiß, dass das schon sehr bald anders sein wird. 51 Millionen Euro Netto-Investitionen stehen im Haushalt 2021, der größte Posten ist der Schulneubau in Bremervörde. Die Schulden des Landkreises, aktuell mit rund 25 Millionen Euro so niedrig wie seit 1979 nicht mehr, könnte den Prognosen der Politik und Verwaltung nach binnen vier Jahren wieder auf 100 Millionen Euro hochschnellen. „Haushaltspolitik bei vollen Kassen ist einfach“, formuliert Prietz, um ganz im Sinne Luttmanns nachzuschieben: „Damit ist bald Schluss.“ Der Corona-„Geldsegen“ von Land und Bund werde bald vorbei sein, und dann müsse wieder genauer kalkuliert werden, „Die Rechnung für Corona kommt, soviel ist sicher.“ Gerade ihn, der ja bekanntlich im September Landrat werden will, beschäftige das sehr: „Wir werden nicht für jede Lebenslage und jedes Programm ein Förderprogramm auflegen und unbegrenzt Geld verteilen können.“ Es warten auf die Kommunalpolitik „schwere Zeiten, die auch unbequeme Entscheidungen erfordern werden“, sagt Prietz und deutet schon mal an, dass der Wahlkampf mit gegensätzlichen Positionen doch sehr schnell kommen wird. Nur heute noch nicht. Und so darf dann auch SPD-Haushaltsexperte Wolfgang Harling noch unwidersprochen ausrufen: „Es wäre falsch, jetzt zu sparen.“