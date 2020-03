Corona: Ronolulu macht dicht

Fürsorgepflicht für Mitarbeiter

+ © Menker Das Ronolulu schließt ab. © Menker

Rotenburg – Das Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu schließt am Sonnabend zum Schutz seiner Mitarbeiter vor dem Coronavirus und aus Vorsorge vor einer weiteren Verbreitung. Die Entscheidung ist am Freitagnachmittag in einer Krisensitzung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke gefallen, betont Badleiterin Irena Rait.