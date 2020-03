Coronavirus-Patient in Uniklinik Hannover verlegt

Einen weiteren positiven Corona-Test hat es am Freitag im Rotenburger Diakonieklinikum gegeben. Der Patient ist daheim in Hamburg in häuslicher Quarantäne, heißt es.

Rotenburg - Auch wenn der Landkreis Rotenburg und die Region nicht als Risikogebiete gelten: Die Auswirkungen des Coronavirus‘ machen sich auch hier zunehmend bemerkbar. Im Rotenburger Diakonieklinikum ist der nunmehr dritte Patient im Kreis positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. „Unmittelbar nach dem Abstrich und vor Vorliegen des Ergebnisses hat er sich direkt in häusliche Quarantäne zu Hause in Hamburg begeben. Er wird dort vom Gesundheitsamt Hamburg betreut“, berichtet Diako-Sprecher Matthias Richter auf Nachfrage.

Der erste Patient, der seit vergangenem Mittwoch im Rotenburger Krankenhaus wegen Corona behandelt worden war, sei mittlerweile in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) verlegt worden. Das Diako und der Landkreis berichten von „einem schweren Krankheitsverlauf“, der diesen Schritt am Freitag notwendig gemacht habe. Der zweite Covid-19-Patient im Landkreis befinde sich weiter in häuslicher Quarantäne. In beiden Fällen handelt es sich um Urlaubsrückkehrer aus Südtirol, die mit einer befreundeten Gruppe unterwegs gewesen waren. Angaben zum dritten Corona-Patienten macht das Diako „aufgrund des Datenschutzes“ nicht.

Agaplesion hat als Gesundheitskonzern mittlerweile alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. „Als Vorsichtsmaßnahme und um Unsicherheiten vorzubeugen und der Verbreitung des Virus‘ entgegenzuwirken“, wie es offiziell heißt. Das betrifft auch mehrere Termine in Rotenburg. Das Diakonissen-Mutterhaus geht diesen Schritt mit seinen Veranstaltungen allerdings noch nicht mit. Die Notbremse haben auch andere Veranstalter gezogen. Ob Klassenfahrten oder Ausflüge von Schulen im Landkreis betroffen sind, war am Montag noch nicht klar. Der Landkreis und die Stadt Rotenburg verwiesen auf die eigene Entscheidungskompetenz der Schulen: „Die Schulen haben Empfehlungen und Infos von der Landesschulbehörde dazu bekommen und entscheiden danach selber, ob Veranstaltungen oder Klassenfahrten stattfinden“, sagte Kreissprecherin Christine Huchzermeier. Entsprechende Überlegungen gebe es aber bereits, ist aus dem Rathaus der Kreisstadt zu vernehmen.

Wo das regionale Testzentrum für mögliche Corona-Patienten eingerichtet wird, stand am Montag noch nicht fest. Die ersten stationären Einrichtungen dieser Art sollen nach Angaben der federführenden Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) zur Entlastung der Kliniken und Hausärzte am Dienstag ihre Arbeit in Wilhelmshaven, Oldenburg, Cloppenburg und Vechta aufnehmen. „Seitens des Landkreises wird umfangreiche Unterstützung geleistet, der Landkreis stellt die kompletten Räumlichkeiten zur Verfügung und richtet diese ein, inklusive der technischen Ausstattung. Die KVN ist zurzeit auf der Suche nach geeignetem Personal“, teilte Huchzermeier mit.

Das Coronavirus infiziert aber nicht nur Menschen, sondern beeinträchtigt auch die unternehmerische Tätigkeit. Ein erstes Stimmungsbild, wie sich die Betroffenheit bei den Unternehmen im Elbe-Weser-Raum darstellt, vermittelte am Montag eine Blitzumfrage der IHK Stade. Danach berichten 53 Prozent der befragten Unternehmen, dass das Virus noch keine Auswirkungen auf ihre Geschäfte hat. Demgegenüber stehen 47 Prozent, die bereits erste Folgen spüren. Insgesamt knapp 40 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in diesem Jahr in Folge des Virus mit einem Umsatzrückgang. 18 Prozent gehen sogar davon aus, dass dieser im zweistelligen Bereich liegen wird. Rund 30 Prozent können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Einschätzung vornehmen, wie sich ihre Umsätze entwickeln werden, so die IHK.

Hintergrund: Erste Veranstaltungen fallen aus

Behördlich angeordnete Verbote gibt es bislang nicht, aber aus Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer haben die ersten Organisatoren bereits reagiert und verschiedene Veranstaltungen auch in der Region abgesagt.

So wird zum Beispiel das für Dienstag, 10. März, geplante Azubi-Speed-Dating von Industrie- und Handelskammer Stade, Agentur für Arbeit Stade, Jobcenter Stade und Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade sowie Landesschulbehörde in Stade nicht stattfinden.

Als „reine Vorsorgemaßnahme und um einer Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken sowie Unsicherheiten der Öffentlichkeit und Mitarbeiterschaft vorzubeugen“, hat sich Agaplesion als Gesundheitskonzern entschieden, konzernweit öffentliche Veranstaltungen abzusagen. Somit fällt auch der für Donnerstag, 12. März, im Rotenburger Diakonieklinikum geplante Vortrag „Schlaganfall 112 – Früherkennung und neue Therapiechancen“ aus. Gleiches gilt einer Mitteilung nach für die Kreißsaalführungen „Geburt im Weitblick“ am 10. und 24. März sowie am 14. und 28. April.

Zudem hat sich die Fricke-Unternehmensgruppe dazu entschieden, die Heeslinger Landmaschinenschau am Wochenende abzusagen und die Fricke-Party auf den 17. Oktober zu verschieben. Das Unternehmen bezieht sich in einer Pressemitteilung von gestern auf eine „Empfehlung des Landkreis Rotenburgs“ vom 9. März. mk