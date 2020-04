Gastronomen und Hoteliers wollen einen „Fahrplan haben“

Rotenburg - Wann fließt wieder Bier durch den Zapfhahn der gastronomischen Betriebe? Wann können die Restaurants wieder Gäste begrüßen? Wann dürfen die Hotels wieder ihre Zimmer vermieten? „Ja, es ist diese Ungewissheit“, sagt Heiko Kehrstephan, Direktor des Hotels Landhaus Wachtelhof in Rotenburg. Die Wirte und Hoteliers haben einen dicken Hals, sie empfinden die Entscheidung auf Bundesebene, wonach eben sie bis auf Weiteres ihre Lokale geschlossen halten müssen, als einen „Schlag ins Gesicht“. So drückt es Frank Westermann vom Hotel Heidejäger in Mulmshorn aus. „Wir brauchen einen klaren Termin, wir brauchen Planungssicherheit“, sagt Kehrstephan.

Wenige Stunden vor diesem Gespräch mit der Kreiszeitung haben die beiden Männer in einer „hochkarätigen Runde“ mit den beiden CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten und Marco Mohrmann sowie mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeld aus Langwedel zusammengesessen. Mit von der Partie war auch Detlef Schröder als Präsident des Dehoga-Landesverbandes Niedersachsen. Kehrstephan freut sich über derartige Runden: „Die Politik hat bisher gut gehandelt, und sie hört uns zu, sie sucht das Gespräch.“ Doch jetzt brauchen die Gastronomen mehr – sie brauchen wieder Umsätze, denn die sind allen massiv weggebrochen, viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. „Es geht um unsere Existenz, und es geht auch um unsere Mitarbeiter“, unterstreicht Westermann.

Seit Mittwoch vergangener Woche, als die Entscheidung für erste Lockerungen fiel, seien die Gastwirte im Prinzip gar nicht erwähnt worden. Das hat sich am Wochenende geändert. Seitdem versuchen die Dehoga-Landesverbände, sich bundesweit Gehör zu verschaffen. Eike Holsten veröffentlicht kurz nach dem Gespräch mit mehreren Gastronomen aus dem südlichen Teil des Landkreises Rotenburg einen Post auf Facebook. In einem Brief richtet er zeitgleich eine dringende Bitte an den niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Entgegen allen Erwartungen wurden am vergangenen Mittwoch der Gastronomie und Hotellerie keinerlei Perspektive für die kommenden Tage, Wochen und Monate aufgezeigt. Wie in anderen Bereichen, ist es für unsere Gastronomen aber von existenzieller Bedeutung, zeitnah Planungssicherheit zu erhalten“, schreibt Holsten. Wie im Handel, sei es auch für Hotellerie und Gastronomie durchaus möglich, gesetzte Hygienestandards, räumliche Trennungen, Mindestabstände und weitere Beschränkungen in der Bewirtung von Gästen umzusetzen.

+ Das Café Marleen ist derzeit geschlossen. Das wird aber auch nach der Coronakrise so bleiben. © Röhrs

Innerhalb des Dehoga gebe es konkrete Vorstellungen, wie und mit welchen Standards eine Umsetzung gelingen könne. Holsten in dem Schreiben: „Wir möchten Dich vielmals bitten, mit der Sozialministerin umgehend zu einer Einigung zu gelangen, wie ein Fahrplan für die beschränkte Wiederaufnahme der Gastronomie aussehen kann. Anfang Mai ist sicher ein realistischer Zeitpunkt für die teilweise Wiedereröffnung.“

Kehrstephan stößt ins gleiche Horn: „Hoteliers und Gastronomen können Hygiene. Wir sind bereit und wollen alles dafür tun, dass wir wieder öffnen können.“ Die dazugehörigen Richtlinien müssten aber schon heute zusammen mit dem Gewerbe erarbeitet werden, damit eine zeitnahe Umsetzung erfolgen kann, unterstreicht Holsten. Auch das hat er aus dem Gespräch in Rotenburg mitgenommen, in dem nicht nur Westermann und Kehrstephan, sondern auch die anderen Kollegen deutlich gemacht haben, dass sie einen Planungsvorlauf brauchen. „Eine Öffnung von heute auf morgen geht natürlich nicht.“

Zurzeit ist die Lage aus Sicht der Wirte mehr als prekär: Nach wie vor erreichten sie Stornierungen von Veranstaltungen, nach wie vor lasse sich gar nicht planen. Aber es kämen gerade seit dem vergangenen Mittwoch wieder vermehrt Anfragen, weil die potenziellen Gäste wissen möchte, ob nicht schon bald doch wieder was geht. Zu gerne würden die Wirte Zusagen erteilen – das geht aber noch nicht. „Wir wissen, dass es ein schlechtes Jahr wird, aber wir müssen die Lage taxieren können“, so Westermann. Und sein Kollege Heiko Kehrstephan wird mit Blick auf die schwierige Situation konkret: „Wir könnten Anfang Mai mit angezogener Handbremse wieder starten.“ Ließe sich die Politik darauf ein, wäre der gewünschte Lichtblick, den man zurzeit vermisst, wieder da. Und diese quälende Ungewissheit hätte ein Ende.

Was die Krise bedeutet, wird in Rotenburg am Beispiel Café Marleen deutlich. Nur drei Jahre nach der Eröffnung ist Schluss. Marleen Kruppa (28) wird ihr Café an der Großen Straße nicht wieder öffnen. Die vier Mitarbeiterinnen verlieren ihren Job, und für die junge Konditorin platzt ein Traum. „Es zerbricht mir das Herz“, sagt die Frau, die seit zwölf Jahren im Job ist und für die das eigene Geschäft immer das ganz große Ziel gewesen sei. Der schlimmste Fall, den viele Gastronomen befürchten, bekommt damit auch in der Kreisstadt ein Gesicht. „In nur drei Jahren lassen sich ganz einfach nicht so große Rücklagen bilden, um eine so lange Schließung zu überstehen“, sagt Marleen Kruppa in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Von 100 auf Null – das sei für sie einfach nicht mehr aufzufangen. „Es lief wirklich gut, aber dann kommt so etwas“, sagt Kruppa. Sie hat inzwischen einen neuen Job gefunden, arbeitet jetzt bei der Fleischerei Hollmann in Scheeßel, kümmert sich dort um die Produktion, aber auch um den Verkauf und die Auslieferung. Glück im Unglück, doch die Nachwirkungen finanzieller Art sind enorm. „Das schaffe ich nur mit der Hilfe von der Familie und von Freunden“, fügt die 28-Jährige hinzu. Jetzt hofft sie, dass sich eine Lösung finden lässt, damit das beliebte Café im „Haake-Meyer“ unter einer neuen Führung weiter betrieben werden kann. „Das ist nicht einfach, die Tränen fließen noch oft.“