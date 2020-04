Polizei löst illegale Hausparty auf - Gast versteckt sich erfolglos im Kleiderschrank

Eine Hausparty im Landkreis Rotenburg, die in Corona-Zeiten verboten ist, weckte das Interesse der Polizei. Die Gäste versuchten sich noch zu verstecken.

Landkreis Rotenburg - Zunächst ist der Polizei in Bremervörde eine Ruhestörung am Freitagabend gemeldet worden. In einem Wohnhaus an der Alten Straße sollte eine Party stattfinden. Die Beamten rückten an und trafen auf fünf Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Es sind Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet und die Gruppe getrennt worden.

Kurze Zeit später erreichte die Polizei Bremervörde eine weitere Meldung, dass die illegale Hausparty fortgesetzt werde. Die Bewohner behaupteten jedoch, dass sie lediglich noch zu zweit feiern würden, berichtet die Polizei Rotenburg. Ein kurzer Blick in die Wohnung offenbarte den Beamten allerdings ein anderes Bild. Sie fanden weitere Personen in einem Kleiderschrank, unter einem Bett und im Abstellraum. Jetzt beendete die Polizei endgültig die Feier und nahm zur Sicherheit die Musikanlage mit auf die Wache.

Corona im Kreis Rotenburg: Polizei meldet wenige Verstöße gegen Kontaktsperre

In einem anderen Fall traf die Polizei auf einem Waldspielplatz in Visselhövede eine siebenköpfige Gruppe an. Vier Jugendliche und drei junge Erwachsene sind auf den Verstoß aufmerksam gemacht worden. Die Beamten leiteten gegen jede Person ein Verfahren ein und setzten sich mit den Eltern in Verbindung.

Insgesamt stellt die Polizei im Landkreis Rotenburg jedoch fest, dass sich die Menschen an die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Niedersachsen halten. Insgesamt leiteten die Beamten an diesem Wochenende zwölf Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

