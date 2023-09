Christof Jauernig sucht das Glück im Jetzt und in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Das Glück sucht man am besten in bewusst erlebten Momenten der Gegenwart, findet Christof Jauernig. © Moritz Jacobi

Christof Jauernig steigt aus: Der alte Job stiftet ihm keinen Sinn mehr. Er reist durch Asien, kommt zurück und spricht nun vor und mit Publikum über das Glück im Moment. Auch in Rotenburg.

Rotenburg – Christof Jauernig weiß es aus eigener Erfahrung: Geld macht nicht unbedingt glücklich. Als Betriebswirt und Analyst im Bankgeschäft lebt er auskömmlich, aber seine Arbeit erfüllt ihn nicht. Nach einer Sinnkrise kündigt er seinen Job, reist ein halbes Jahr allein durch Südostasien und kehrt verändert zurück. Seine Erlebnisse, sein neuer Blick aufs Leben sind fortan Grundlage seines Broterwerbs. Jauernig berichtet vom Glück – als Multimedialer Erzähler will er das am 21. September ab 20 Uhr auch im Kantor-Helmke-Haus in Rotenburg. Wir haben mal nachgefragt, was sich hinter der Veranstaltung „Eintausendmal Lebensglück – Erinnern, was zählt“ verbirgt.

Herr Jauernig, warum wirft man mitten im Leben einen gut bezahlten Job hin?

Ich habe dort die Krise bekommen. Das Wort „Sinnkrise“ trifft es ganz gut. Ich glaube, dass man im höheren Alter eine andere Perspektive darauf hat, was wichtig ist im Leben, und ich hatte große Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Inhalte entwickelt, mit denen ich mich befasst habe und auch an dieser hochtourigen, analytischen Arbeit. Es hat immer weniger gepasst. Ich habe versucht, das zu ignorieren, pragmatisch zu sein, aber dann haben sich Widerstände entwickelt, mir ging es gesundheitlich richtig schlecht.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach der Kündigung erst mal zu reisen?

Für mich ging es darum, das Hamsterrad ausrollen zu lassen, zur Ruhe zu kommen und zu mir selbst zu finden. Ich hatte gekündigt, keinen Vertrag mehr, ich hatte Zeit. Also habe ich die Chance beim Schopf ergriffen und bin gereist. Das war sehr heilsam.

Was genau?

Die Entschleunigung. Meine Armbanduhr wurde mir unterwegs geklaut, ich habe mir bis heute keine neue angeschafft. Ich habe nicht mehr in Kategorien von Kalender- und Wochentagen gedacht. Dann war da noch diese wunderbare Mischung aus Atmosphären, Gerüchen, Natur, Essen, warmherzigen Menschen. Diese Kombination hat mir ermöglicht, ganz tief in diesen fortgesetzten Moment einzutauchen. Das war das Heilsame. Das hat mir eine große Ruhe und Entspannung beschert.

Und wie kommt man von dort ins multimediale Erzählen?

Während dieser sechsmonatigen Reise habe ich viel fotografiert und geschrieben, wie so eine Art Reisetagebuch. Das habe ich auf Facebook mit Freunden geteilt und schon dort eine große Resonanz erlebt. Ich habe gemerkt, dass die Menschen das irgendwie bewegt hat, auch das Sprechen über den Ausbruch. Ich bin heimgekommen mit der Idee, so eine kleine Ausstellung zu dem Thema zu machen, um in der Nachbarschaft mal mit meinen Bildern und Texten davon zu erzählen. Das Programm zur Vernissage habe ich so gestaltet, dass ich meine Texte gesprochen, meine Reisefotografien projiziert habe und dann habe ich das Ganze noch mit meinen Klavierimprovisationen unterlegt. Das war als einmalige Aktion geplant, gab aber eine sehr starke Resonanz. Und das gab mir das Gefühl, dass dort Menschen mit ähnlichen Sorgen und Nöten saßen. Dann habe ich das noch einmal gemacht. Und noch mal und wieder.

Jauernig: Früher Analyst, jetzt Erzähler, Künstler, Autor Christof Jauernig wächst in Frankfurt am Main auf, er lebt noch heute dort, ist 50 Jahre alt und „sah vor zehn Jahren älter aus“, wie er über sich selbst sagt. Nach Ausbildung und Studium arbeitet er lange in der Bankenbranche, zuletzt um die zwölf Jahre als Betriebswirt und Analyst in der Unternehmensberatung. Nach mehr als einer Dekade im Job lässt er das Bankenwesen hinter sich, reist mit Bus und Bahn für sechs Monate durch Vietnam, Thailand, Kambodscha, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapur und Bali, sucht und findet sich selbst. Seine Erlebnisse verarbeitet er künstlerisch vor und mit Publikum – inzwischen sein Broterwerb. Christof Jauernig sieht sich weder als Unterhalter noch als Motivationstrainer – vielleicht noch als Künstler, so ist er beim Finanzamt gemeldet. „Multimedialer Erzähler“ ist das Etikett seiner Wahl: Seine Veranstaltungen bauen auf Fotoprojektionen, dem frei gesprochenen Wort und von ihm eingespielten Klaviervariationen auf. Auch die Bezeichnung „Autor“ passt: Das Buch „Eintausendmal Lebensglück - Erinnern, was zählt“ lässt sich unter anderem über seine Internetseite www.unthinking.me erwerben.

Und irgendwann war das Ihr Beruf.

Ein halbes Jahr später habe ich mich selbstständig gemacht und versucht, es so auf die Füße zu bekommen. Das erste daraus entstandene Programm, „Gedankenverloren“, habe ich 140-mal aufgeführt, und das zweite Programm, „Eintausendmal Lebensglück“, was in Rotenburg auch aufgeführt wird, schon 70-, 80-mal. Ja, es ist zu meinem Beruf geworden. Das war nicht geplant, und es macht mir eine große Freude. Und es ist sehr anders als alles, was vorher war. Das ist weniger analytisch, hat mit Menschen zu tun, ist kreativ, entspricht mir einfach sehr viel mehr. Insofern war das für mich auch ein Weg über diese Tätigkeit zu mir selbst: Das machen zu können, was mich erfüllt und nicht das, was mich krank gemacht hat.

Und wie sind Sie von dort zum Erzählen über Glücksmomente gekommen?

Beim ersten Programm gab es im Anschluss immer eine Fragerunde. Die gibt es auch heute noch. Man kam ins Gespräch. In der Erzählung über meinen Ausstieg ging es viel um die Frage, wie sich mein Leben glücklicher angefühlt hat, als zuvor. Irgendwann habe ich gedacht: Da sitzen so viele interessante, empathische Menschen vor mir – was macht eigentlich die glücklich? Dann habe ich in meiner Veranstaltung angefangen, Zettel mit der Frage nach dem persönlichen Glücksmoment auf die Stühle zu legen. Ich dachte, das füllt keiner aus, das ist doch total persönlich. Doch die Leute haben so intensiv geantwortet. Die Box für die Zettel war zum Teil schon vor Beginn der Veranstaltung echt voll. Am Ende waren es mehr als 1 000 Zettel aus 60 Städten. Bei Glückszettel 600 kam dann irgendwann die Idee, daraus eine neue Veranstaltung zu machen, später kam noch ein Buch dazu.

Gibt es bei den ausgefüllten Zetteln Dinge, die sich wiederholen, ein Muster?

Zum einen sind die Antworten sehr individuell. Daran sieht man, dass das Glück im Auge des Betrachters liegt. Was unterschiedliche Menschen bewegt, ist divers. Nichtsdestotrotz gibt es Strömungen, die man beobachten konnte. Da haben sich quasi Grüppchen gebildet – ich nenne das „Glückszutaten“. Eine ganz wichtige ist zum Beispiel Natur. Naturerlebnisse und -erfahrungen können Menschen viele Glücksmomente bescheren. Das deckt sich mit meiner Reiseerfahrung durch das wunderbare Südostasien. Ein weiteres Thema ist das menschliche Miteinander: Liebe, Familie, Freunde, Kinder spielen eine große Rolle.

Und Geld?

Das Interessante ist, dass es allesamt Themen waren, die wenig mit Materiellem zu tun haben. Die Gehaltserhöhung als Glücksstifterin hat tatsächlich nur eine Person von 1000 genannt (lacht). Das fand ich schon auffällig. Die meisten genannten Glücksmomente sind unspektakulär, meist kostenfrei und leicht erhältlich.

Ist es so, dass es uns allgemein schwerfällt, das Glück im Alltag zu sehen?

Ich kann das natürlich nicht für alle Menschen beantworten. Aber ja, ich glaube, unsere Art zu leben, die oft sehr zielgerichtet und ergebnisorientiert ist, führt dazu, dass man dieses alltägliche Glück übersieht. Immer dann, wenn es ein Leben gibt, das den nächsten Karriereschritt, das fertiggebaute Haus oder den abbezahlten Kredit im Fokus hat, ist die Gefahr da. Zu viel Zukunftsorientierung führt im schlechtesten Falle dazu, dass ich vergesse, rechts und links zu schauen. So habe ich das erlebt. In meinem früheren Arbeitsalltag war es schwer, den Blick weit zu machen und um mich herum das Leben intensiv wahrzunehmen, wie es sich tagtäglich abspielt. Das ist auch der Grund, warum ich nach Glücksmomenten gefragt habe und nicht nach dem abstrakten Glück. Das Leben spielt sich immer im Moment ab. Wenn ich den bewusst wahrnehme, bringe ich mich mit meinem Leben in Verbindung. Und darum muss es doch irgendwie gehen, finde ich.

Darum geht es auch bei Ihrer Veranstaltung.

Die gesammelten Momente aus der Glückskonserve sollen Erinnerungsanstoß geben für eigene Glücksmomente. Dass man da sitzt und sich erinnert: „Ja, krass, den Moment kenne ich, aber ich nehme den eigentlich nie wahr, wenn er mir begegnet.“ Das ist eine Erinnerung an oft schlichte Momente, die etwas Besonderes werden, wenn ich sie wahrnehme und wertschätzen kann.

Wie funktioniert das?

Das Glück vortragsartig erklären zu wollen, wäre ziemlich schwierig. Deswegen ist mein Ansatz, dieses eingesammelte Glück der Menschen und meine veränderte Perspektive atmosphärisch spürbar zu machen. Daher die Verbindung aus frei gesprochenen Worten, die ein bisschen poetisch sind, verbunden mit Leinwandprojektionen, mit dieser Musik, die ich selbst eingespielt habe. Ich versuche, das zu transportieren, was die Glücksmomente anderer bei mir erzeugen.

Gibt es Glücksmomente, die aus dieser Masse besonders herausstechen?

Sicher, da gibt es welche mit ganz unterschiedlichen Qualitäten. Es gibt solche, die mich besonders bewegt haben. Eine 79-Jährige aus Schwetzingen hat geschrieben, sie sei glücklich, wenn sie durch den lichtdurchfluteten Friedwald zu ihrem dort bestatteten Mann wandert, weil sie sich sicher sei, dass sie einmal wieder bei ihm sein wird.

Würden Sie noch einen persönlichen Glücksmoment teilen?

Wir hatten neulich diese krassen Gewitter. Da habe ich mir eine Badehose angezogen und habe mich auf der kleinen Terrasse in den Regen gestellt. Der war kalt und hart. Ich war schlagartig pitschnass. Aber das war eine tolle Erfahrung, unheimlich erdend. Wenn man sagt, „das Glück liegt im Moment“, dann hat mich das wohl komplett in den Moment gebracht. Da gibt es für einen Moment nichts anderes, da denke ich nicht über den Einkaufszettel nach. Das war spontan, das war super.

Die Veranstaltung am Donnerstag, 21. September, im Kantor-Helmke-Haus in Rotenburg ist laut Christof Jauernig am besten beschrieben als „eine Collage aus Wort, Bild und Klang“. Beginn ist um 20 Uhr. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde mit Tiefgang. Karten gibt es im Vorverkauf in der VHS, in der Stadtbibliothek und in der Tourist-Info der Stadt, 04261/914512, www.vhs-row.de. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.