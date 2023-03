„Guter Humor entsteht im Kontakt“: Christian Braun über seine Arbeit als Klinikclown

Von: Lars Warnecke

Die Kunst des Lachens, die beherrscht Christian Braun. In Kinderkliniken und Altenpflegeheimen ist er unterwegs, um Freude, Kraft und Lebensenergie zu schenken. © Warnecke

Rotenburg – Sie bringen den Spaß dahin, wo er oft nicht zuhause ist: in Krankenhäusern, in Altersheimen oder in Einrichtungen für Demenzkranke. Und das machen die Bremer Klinikclowns schon seit 22 Jahren. Einer von ihnen ist Christian Braun alias Clown „Kurt“. Seit 2005 gehört er dem Verein an. Wir sprachen mit dem 50-Jährigen über seine Arbeit, die ihn zweimal im Monat auch nach Rotenburg führt: in die Kinderklinik des Agaplesion Diakonieklinikums.

Herr Braun, wann haben Sie das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht?

Oh, das war jetzt gerade am Wochenende auf einer Privatparty. An den konkreten Auslöser kann ich mich gar nicht mehr erinnern, nur so viel weiß ich: Ich habe Tränen gelacht.

Was ist für Sie guter Humor?

Vor allem muss er ankommen. Das tut er ganz sicher nicht, wenn sich einer auf die Schenkel klopft und sich der andere denkt: Ja, der Witz war jetzt ganz nett. Guter Humor entsteht im Kontakt. Die große Kunst der Klinikclownerie ist die: Wir können eben kein Programm abspielen, wie man das sonst im Theater macht, wo man irgendwann auch schon weiß: Ah, an dieser Ecke kommt doch jetzt bestimmt ein Lacher! Nein, wenn wir ein Krankenzimmer betreten, kommt es immer auch auf eine große Portion Fingerspitzengefühl an.

Weil Sie nie wissen, in welcher Stimmung Sie die jungen Patienten gerade antreffen?

Genau so ist es. Auf jeden Fall braucht es die Sensibilität, zu merken, was jetzt wirklich angemessen ist und was eher nicht. Das muss man sich erarbeiten, man kann es auch trainieren. Und das machen wir. Manchmal puste ich erst einmal nur einen Luftballon auf oder lasse Seifenblasen durch die Luft fliegen, bevor es richtig loslegt. Kinder und Jugendliche, die zum Teil ja schwer erkrankt sind, mit unserem Spiel für einen kurzen Moment aus der Realität herauszuholen, das ist natürlich toll. Gleiches gilt auch für ältere Menschen, die wir regelmäßig besuchen – etwa in Pflegeheimen.

Was passiert mit Ihnen selbst, wenn Sie es schaffen, andere zum Lachen zu bringen?

Es macht natürlich unglaublich viel Spaß, keine Frage. Und wenn man bei den Griesgrämigsten, die man trifft, merkt, dass sie als Reaktion auf unser Spiel zu lächeln beginnen, wenn auch nur ganz zaghaft, dann gesellt sich zum Spaß auch noch der Stolz. Mir ergeht es jedenfalls immer so.

Was bedeutet für Sie das Sprichwort „Lachen ist die beste Medizin“?

Das kann ich nur unterstreichen. Jeder weiß doch: Beim Lachen kommt der Kreislauf in Schwung, die Durchblutung wird gefördert, Glückshormone werden ausgeschüttet. Das ist auch medizinisch nachgewiesen.

Clown sein ist für Viele ein Kindheitstraum. War das bei Ihnen auch so?

Nein, ich habe aber angefangen, mich schon sehr früh damit zu beschäftigen. Über die Jugendarbeit bin ich zu einem Zirkusprojekt gekommen, wo mir die Rolle des Clowns gleich zugeschrieben wurde. Nach dem Abi und dem Zivildienst ließ ich mich dann 15 Monate lang zum Clown ausbilden und lernte, auch mal improvisieren zu müssen.

Bitte berichten Sie doch mal, wie man sich einen Einsatz auf der Kinderstation vorzustellen hat.

Zuallererst sprechen wir mit dem Pflegepersonal darüber, wie gerade allgemein die Stimmung ist, wer frisch aus dem OP gekommen ist und wer vielleicht an dem Tag Geburtstag hat. Sich diese Informationen vorab zu holen, ist immens wichtig. Dann schlüpfen wir in der Umkleide in unsere Rollen – klar, dass dafür neben dem Kostüm und der Schminke auch die rote Nase, die kleinste Maske der Welt, nicht fehlen darf. Dann wird aus mir der Clown „Kurt“, dann beginnt das Spiel. Aber nicht erst im Patientenzimmer, sondern schon auf dem Stationsflur – sehr zur Freude des Pflegepersonals und der Ärzteschaft, die dort herumwuseln. Letztendlich spielen wir für alle.

Auf Station sind Sie immer zu zweit unterwegs. Gibt es dafür einen Grund?

Auf diese Weise müssen solche Kinder, die vielleicht etwas schüchtern sind, nicht sofort mit dem Clown interagieren, sondern können sich mit Abstand ansehen, was die beiden komischen Leute da vorne am Bett so treiben. Ich bekomme einen auf den Kopf, weil ich immer etwas falsch mache und jemand gegenüber kann sich amüsieren und ist nicht im Fokus. Bei ganz ängstlichen Kindern findet ein Teil unseres Spiels auch vor der Tür statt. Wie gesagt: Man muss sich jedes Mal auf die jeweilige Situation neu einstellen. Man kann nicht denken: Gestern war es lustig, das kann ich heute gleich wieder bringen. Die größte Gefahr ist es zu glauben, einen Gag gefunden zu haben, der überall funktionieren könnte. Das geht natürlich über unser Spiel im Krankenhaus hinaus: Bei alten Menschen etwa kommt der Klamauk mit dem Tritt in den Hintern vielleicht nicht ganz so gut an. Was wir immer wieder feststellen: Demenzkranke, vor denen wir ebenso auftreten, strecken uns auch schon mal die Zunge raus. Das machen sie, weil sie uns als Clown erkennen und die Interaktion suchen. Ganz wichtig ist, dass die Clowns immer respektvoll mit ihrem Gegenüber umgehen.

Der Bremer in seiner Rolle als Clown „Kurt“ – hier bei einem Besuch auf einer Kinderstation. © Hase

Sie sprachen vorhin schon von Proben. Wie laufen die ab?

Von kleinen Zaubertricks über Mini-Jonglage bis hin zu ein bisschen Akrobatik ist alles dabei. Denn es gibt natürlich auch Theatertechniken, denen wir uns bedienen. Meine Kollegen spielen oftmals auch noch Instrumente – ich selbst nicht, ich singe lieber (lacht). Das alles und noch mehr will geprobt sein. Immer und immer wieder. Das Wichtigste ist, mit den unterschiedlichsten Kollegen eingespielt zu sein. Das passiert auch in gemeinsamen Fortbildungen und wird durch externes Coaching geleistet.

Mitunter begegnen Ihnen durch Ihre Arbeit schwere Schicksale – nehmen Sie diese nicht mit nach Hause?

Anfangs war das so, ja. Mit der Zeit haben wir Klinikclowns es aber gelernt, darüber offen zu sprechen, uns intensiv auszutauschen, um so das Erlebte verarbeiten zu können. Wenn man das nicht macht, könnte man diese Arbeit ganz sicher nicht lange ausüben.

Können Sie von einem Erlebnis berichten, das Ihnen lange im Gedächtnis geblieben ist?

Ja, das ist aber schon 15 Jahre her. Damals sind wir in einem Pflegeheim in das Zimmer einer bettlägerigen Dame gegangen, von der man meinen konnte, dass bei ihr rein gar nicht mehr ankommt. Wir kommen leise rein – keine Reaktion. Auch nicht, als ich ihr eine Blume unter die Nase halte in der Hoffnung, dass sie noch etwas über den Geruch wahrnimmt. Beim Rausgehen sehe ich, wie sich ihre Hand leicht bewegt. Es sah aus, als würde sie uns wieder herwinken wollen. Also halte ich ihr die Blume erneut unter die Nase. Und siehe da: Sie tut so, als ob sie niesen würde und ein Lächeln huscht ihr über das Gesicht. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gerne zurück.

Viele Klinikclowns mussten in Zeiten von Corona umdenken. Bestand im Rotenburger Diakonieklinikum für Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihren Patienten persönlich zu begegnen?

Ja, da hatten wir wirklich großes Glück. Natürlich durften auch wir zeitweise nicht rein, allerdings verfügt die Kinderstation draußen über einen riesigen Balkon, den wir über eine Notleiter betreten haben und auf dem wir dann durch die Fensterscheibe spielen konnten. Das waren richtig tolle Auftritte und wir haben gemerkt, wie sehnsüchtig wir schon erwartet wurden. Dort während der Pandemie für ein bisschen Abwechslung und Stimmung zu sorgen, das war auf jeden Fall sinnvoll. Auch in anderen Einrichtungen haben wir vor Publikum spielen können – aber natürlich immer mit dem gebotenen Abstand. Das hatte noch mal eine ganz andere Qualität.

Wir leben in einer Zeit von Krieg und Krisen. Gar nicht so leicht, sich die gute Laune zu bewahren. Haben Sie einen Tipp, wie sich das Leben humorvoller gestalten lässt?

Es ist wirklich eine bedrückende Zeit, das stimmt. Einen Tipp? Auf jeden Fall hilft es meiner Meinung nach, immer wieder mit Menschen in Kontakt zu treten. Man kann sich ja so schlecht selber kitzeln (lacht).

Über den Verein Bremer Klinikclowns Im Jahre 2001 sind drei ausgebildete Clowninnen angetreten, um kranken Kindern Freude und Zuversicht zu schenken. Heute besuchen neun Bremer Klinikclowns in mehr als zwölf Einrichtungen in der Region auch Senioren und Behinderte. Damit der Verein arbeiten kann, ist er regelmäßig auf Spenden angewiesen. Auch über eine Fördermitgliedschaft kann man finanzielle Unterstützung leisten. Mehr unter www.bremerklinikclowns.de.