Chefin der Stader Agentur für Arbeit verteilt Bestnoten

Froelich blickt auf das abgelaufene Jahr zurück

+ © Menker Oliver Lemke (v.l.), Dagmar Froelich, Lars Spieker und Gregor Stein haben die Entwicklungen des Arbeitsmarktes im Landkreis Rotenburg unter die Lupe genommen und für gut befunden. Dementsprechend fallen auch die Erwartungen für dieses Jahr aus. © Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Es sind nicht alle Probleme gelöst, und die Mitarbeiter im Jobcenter wie auch die bei der Agentur für Arbeit haben in diesem Jahr noch jede Menge zu tun. Dennoch: Dagmar Froelich, Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit in Stade, verteilt Bestnoten an den Arbeitsmarkt. Die Entwicklung im Agenturbezirk – dazu gehören die drei Landkreise Cuxhaven, Stade und Rotenburg – sei durchweg positiv. Gute Stimmung also beim Jahrespressegespräch in der Rotenburger Agentur-Geschäftsstelle.