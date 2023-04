ChatGPT: Die „echte Revolution“, die man nun miterleben kann

+ © Michael Krüger IT-Experte Daniel Schlüter aus Rotenburg. © Michael Krüger

Die Kritik wächst bereits, aber sie wird es nicht mehr bremsen können. Seit November sorgt der Text-Automat ChatGPT weltweit für Aufsehen. Eine „echte Revolution“, sagt der IT-Experte Daniel Schlüter aus Rotenburg. Die künstliche Intelligenz werde die Arbeitswelt in vielen Bereichen völlig verändern. Beim Rotenburger Wirtschaftsforum will er zeigen, warum.

Rotenburg – Rund 30 Mitarbeiter hat sein Team, verstreut zwischen Hamburg und München, gesehen hat er manchen Kollegen noch nie persönlich. Daniel Schlüter ist Systemadministrator, IT-Experte, arbeitet für die Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Dass man in seiner Branche nicht mehr Tag für Tag zusammen in einem Büro vor den Rechnern sitzt, ist längst Alltag. Aber das, was derzeit auch immer mal wieder über den Bildschirm des 37-jährigen Computerexperten aus Rotenburg läuft, ist keine Normalität: „Eine echte Revolution“, sagt er zum Textroboter ChatGPT. Eine Art „Industrielle Revolution“, die man jetzt live miterleben könne. „Es wird das Arbeiten an sich verändern.“ Am 26. April wird Schlüter beim Kommunikationstreff des Rotenburger Wirtschaftsforums in Mulmshorn versuchen, die Dimensionen dieser „Revolution“ zu beleuchten.

Bedrohung für einige Branchen?

„Die Leute wollen eine Antwort auf eine Frage“, sagt Schlüter. Genau das liefere ChatGPT, und zwar in einer „unglaublichen Qualität“. Egal, ob man nun einfache Wissensfragen stelle, sich einen Diätplan oder einen Reiseführer für drei Wochen Island-Urlaub erstellen lassen will: ChatGPT macht das. Verständlich, flüssig und sehr glaubwürdig. Im November erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, stiegen die Nutzerzahlen binnen weniger Wochen auf Hunderte Millionen weltweit. Microsoft sagte im Januar Investitionen von zehn Milliarden Euro in das Projekt zu. ChatGPT habe, sagt Schlüter, in seiner Entwicklung einfach „sehr viele Texte gelesen“. Die künstliche Intelligenz (KI) sei deswegen „superschnell in der Art und Weise, Informationen zu extrahieren“ und in neuen Kategorien wiederzugeben. Für die Anwender könnte das künftig bedeuten, sich sehr viel Zeit und Arbeit zu sparen. Aber eben auch: „Manche Berufsbranchen werden ein Problem haben.“ Dazu zählten zum Beispiel Übersetzer und Journalisten. An Schulen und Universitäten wird längst diskutiert, wie mit den vom Roboter generierten Texten umgegangen werden kann.

Immer das nächste wahrscheinlichste Wort ChatGPT ist ein Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Entwickelt wurde die Software von dem Hersteller OpenAI. Das Programm kann mit dem User unterschiedliche Konversationen führen, die an menschliche Dialoge angelehnt sind. Die Grundtechnologie von ChatGPT wurde schon vor fünf Jahren vor allem von Google-Forschern entwickelt. Dabei werden riesige Mengen Text mit Algorithmen, die Nervenzellen im Gehirn nachahmen, analysiert. Diese „neuronalen Netze“ können dann erkennen, welche Wörter häufig zusammen vorkommen, beispielsweise „Hannover“, „Landeshauptstadt“ und „Niedersachsen“. Damit kann ChatGPT mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welches Wort als nächstes in einem Satz vorkommt und dadurch plausibel klingende Sätze formulieren. Neuartig ist, dass dabei verschiedene KI-Funktionen miteinander kombiniert werden können. So kann man ChatGPT zum Beispiel auffordern, ein bestimmtes Thema für einen Eintrag in einem Karrierenetzwerk wie LinkedIn auf Englisch mit einer Länge von 300 Wörtern zu verfassen.

„Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter wird mit ChatGPT“, sagt Schlüter deutlich. Klar sei aber: Es gebe keinen Weg zurück. Die Einsatzmöglichkeiten seien unglaublich groß. In seinem Verlag arbeite ein Start-up an „Storytelling“ mit künstlicher Intelligenz. Galten vor Kurzem noch Filme und Serien als innovativ, in denen die Zuschauer bestimmte Handlungsstränge auswählen konnten, werde das System künftig in Echtzeit Bilder und Texte nach den Wünschen der Nutzer erstellen und so Geschichten fortschreiben. Die Frage sei schlichtweg immer die, wie man ein Programm anwende.

Nur ein Teil der Realität

Und man müsse sich der Einschränkungen bewusst sein. Das ist bei ChatGPT schon ein großes Thema. Fordert man die KI auf, einen Frauen- oder Männerwitz zu erzählen, lehnt sie das ab – weil man damit Stereotypen bedienen würde. Eine Geschichte schreiben zu lassen, in der jemand stirbt, sei auch nicht möglich. Doch wer legt diese Grenzen fest? „Es fehlt ein Teil der Realität“, sagt Schlüter. In Italien wurde der Text-Automat bereits vorläufig gesperrt. Die Datenschützer in Rom werfen dem Start-up OpenAI vor, dass es seinen Nutzern nicht mitteile, welche Informationen von ihnen gespeichert werden. Zudem habe das Unternehmen keine rechtliche Grundlage für die Sammlung und Speicherung der Daten. Darüber hinaus gebe es keine adäquaten Filter oder Sperren für Kinder unter 13 Jahren. Auch hierzulande gibt es diese Diskussionen. Schlüter beobachtet das mit großem Interesse: „Alle sind fasziniert und gleichzeitig beängstigt.“