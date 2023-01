Die CDU stellt sich in Rotenburg ihrer neuen Rolle in der Opposition

Von: Matthias Röhrs

Neues Jahr, neue und vor allem ungewohnte Rolle für die CDU. Nun auch in Niedersachsen in der Opposition, will man nach vorne schauen. Das wurde beim Neujahrsempfang des Rotenburger Kreisverbandes deutlich. Als Ehrengast kam der designierte Landesvorsitzende Sebastian Lechner.

Rotenburg – Bei der CDU lief es zuletzt nicht besonders gut. Aus niedersächsischer Brille ist sie zur Zuschauerin geworden. Seit Ende 2021 ist sie im Bundestag nur noch in der Opposition, ein Jahr später ist sie nach der Landtagswahl auch in Hannover nicht mehr an der Landesregierung beteiligt. Das geht weit am eigenen Anspruch vorbei, was auch beim Neujahrsempfang des Rotenburger CDU-Kreisverbands am Samstag deutlich wird. „Wir wollen gestalten, was machen“, sagt Sebastian Lechner, designierter Landesvorsitzender, vor einem voll besetzten Haus am Luhner Forst. „Opposition ist Mist, die CDU ist auch keine Oppositionspartei.“ Doch nun müssen die Christdemokraten bis auf Weiteres zusehen, wie andere gestalten, was machen.

Lechner ist an diesem Vormittag Stargast beim Empfang. Mit Social-Media- und einem Fernsehteam im Schlepptau, verspätet er sich leicht, wird aber mit Applaus begrüßt. Die Rotenburger Christdemokraten stehen hinter Lechner. Der möchte sich auf dem Parteitag am kommenden Samstag zum neuen Landesvorsitzenden wählen lassen und die Partei wieder auf Kurs bringen, nachdem Bernd Althusmann nach der Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst sein Amt zur Verfügung gestellt hat.

CDU will sich neu aufstellen: Mohrmann ganz vorne mit dabei

Dabei helfen soll der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann aus Rhadereistedt, wiederum designierter Nachfolger in Lechners Noch-Amt als Generalsekretär. Er ist wie Lechner der einzige Bewerber auf dieses Amt, die Wahl ist für beide Formsache. Den Empfang am Samstag nutzen sie, um sich gegenseitig zu loben.

„Die Wahl ist nicht gut gelaufen“, räumt Mohrmann aber auch das Offensichtliche ein. Man habe in der Fraktion bereits alte Zöpfe abgeschnitten, sie neu strukturiert. Lechner sei ein Hoffnungsträger, sagt der Abgeordnete. Dass die Christdemokraten ihre Rolle in der Opposition annehmen müssen, ist wohljedem Zuhörer klar. Nun, wenige Monate nach der Wahl, geht es darum, wie man diese Rolle ausfüllt.

Beim Neujahrsempfang gibt man die Stimme der Vernunft – das Einmaleins der Oppositionsarbeit. Man schießt gegen die Regierungsparteien und Minister in Hannover sowie Berlin, macht sich über sie lustig und da bei einem eigenen Neujahrsempfang wohl keine Widerrede zu erwarten ist, ist viel Platz für die eigenen Interpretationen der Lagen.

Weitgehend ohne Details

Krieg, Energiekrise, Bürokratie, Digitales: Die großen Probleme und ihre Lösungen nach CDU-Rezept kommen auf den Tisch. 16 Jahre CDU-Kanzlerschaft bis 2021 werden, wie etwa von Oliver Grundmann, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II, mehr oder weniger ignoriert. Fast alle Redner geben sich stattdessen kampfeslustig.

Dass die Analyse vor allem der jüngsten Wahlniederlage nicht auch ohne Selbstkritik geht, ist aber auch den Christdemokraten klar. Weniger klar ist man dagegen in der Aussprache der eigenen Fehler. Stattdessen kündigen die Redner Veränderungen an, gehen aber praktisch nicht ins Detail. „Mit der Opposition ist jetzt die Gelegenheit, Positives zu bewirken, etwas zu verändern“, so Landrat Marco Prietz. Mohrmann denkt bereits an die kommenden Wahlen bis zur Landtagswahl 2027, für die er die Partei mit Lechner fit machen wolle.

Ich bin wohlwollend bei Fehlern, aber man darf sie nicht zwei Mal machen.

Grundmann verkündet, 2023 sei ein Jahr der „Veränderungen und des Tatendrangs“, das sei „zwingend erforderlich“. In den Reden am Samstag macht also nicht nur Lechner deutlich, dass Anspruch und Wirklichkeit bei der Union derzeit weit auseinander liegen. Die CDU in Niedersachsen arbeite aber gerade die Ergebnisse auf. „Ich bin wohlwollend bei Fehlern, aber man darf sie nicht zwei Mal machen“, so Lechner.

Während der innerparteilichen Aufarbeitung obliegt es derzeit anderen Parteien, zu gestalten. Den Christdemokraten bleibt die Rolle als Zuschauer. Aus ihrer Sicht und der ihres designierten Landesvorsitzenden Lechner gilt immerhin: Man müsse jetzt keine Rücksicht mehr nehmen auf andere, auf Koalitionspartner. Man könne stattdessen schauen, was die Partei möchte – ohne Kompromisse.