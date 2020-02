Cassiers größte Rollen

Rotenburg – Jürgen Cassier spricht von drei Rollen, die eine große Bedeutung in seinem Leben spielen. Der Kirchwalseder war bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand 2016 Leiter des Amtes für Natur- und Landschaftsschutz im Landkreis. Zudem hat er als Berufsjäger gearbeitet – dabei ist ihm die Liebe zur Natur sehr entgegengekommen. Schauspielerei aber ist seine größte Leidenschaft.

Der 70-Jährige ist begeisterter Amateurschauspieler bei der Theatergruppe „Rollentausch“ der Kulturinitiative Rotenburg. In der Aula der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Rotenburg laufen derzeit die Proben für das Stück „Top Dogs“ von Urs Widmer auf Hochtouren. Unter der Regie von Gaby Reetz soll am Freitag, 13. März, an gleicher Stelle Premiere gefeiert werden. Voller Herzblut ist auch Cassier dabei.

Am Rande der Proben spricht Cassier über seine Theaterleidenschaft, seine Liebe zum ehemaligen Beruf als Naturschützer sowie über das Waidwerk. „Mein Faible fürs Theaterspielen habe ich bereits mit fünf Jahren entdeckt“, berichtet Cassier. Er blickt zurück auf das Jahr 1956: Seine Großeltern, Eltern und vier Geschwister freuten sich auf die Bescherung am Heiligabend. „Für mich standen ein vom Vater gebautes Kasperletheater und vier Puppen mit von meiner Mutter selbst genähten Kostümen unter dem Weihnachtsbaum.“ Noch am Abend habe er seinen ersten Auftritt als Puppenspieler gehabt. „Voller kindlicher Fantasie und Improvisation ließ ich die Puppen tanzen.“ Die Familie hätte vor Lachen fast am Boden gelegen, erinnert er sich an einen der schönsten Weihnachtsabende in der Familie.

+ Jürgen Cassier ist auf der Bühne in seinem Element. © Go

Das Puppentheater-Ensemble wurde um Teufel, Krokodil und mehr erweitert. Bald sei er bei Familienfeiern ein gern gesehener Programmpunkt gewesen. Es folgten „öffentliche Auftritte“ unter anderem auf Hochzeiten. In der Schule habe er als „Gestiefelter Kater“ auf der Bühne gestanden. Die künstlerische Saat wollte zunächst dennoch nicht so richtig aufgehen. Er sei vielmehr oft im Wald unterwegs gewesen und habe dabei sein starkes Interesse für die Natur entdeckt. „Folgerichtig entschied ich mich beruflich für die Jägerausbildung und später für den Wald- und den Naturschutz.“ Lange habe er mit dem Theaterspielen nichts mehr am Hut gehabt.

Inzwischen hatte der Protestant Cassier die katholische Marie-Therese kennengelernt und geheiratet. 1988 seien sie mit Sack und Pack vom Wohnort Höxter nach Unterstedt gezogen. Seit Ende der 1990-er Jahre wohnt das Ehepaar in Kirchwalsede. Die Ehefrau engagiert sich von Anfang an ehrenamtlich in der Rotenburger katholischen Corpus-Christi-Kirchengemeinde. Die damalige Gemeindereferentin erfuhr von Cassiers Freude am Puppenspiel. Sie bat ihn, für die Kinder der Gemeinde Kasperletheater zu spielen. Das war der Impuls, den Cassier brauchte, um da anzuknüpfen, wo er vor seiner beruflichen Ausbildung aufgehört hatte.

Mit Freunden das „Kirchenkomödchen“ gegründet

„Ich tat es wieder, und das war es, was mich immer mehr begeisterte: die Schauspielerei.“ Mit einer Gruppe spielfreudiger Männer und Frauen entstand das „Kirchenkomödchen“. Aus Puppen waren Menschen geworden, die das Publikum mit kleinen Sketchen und Einaktern erfreuten. „Jetzt ging die Saat auf. Später nannten wir uns Rollentausch.“

Schritt für Schritt und Jahr für Jahr habe sich das Ensemble unter der Regie von Heribert Eiden aus Scheeßel an größere Stücke herangewagt. Die Bühne in der Aula der damaligen Theodor-Heuss-Schule (heute IGS) sei sein zweites Zuhause geworden.

Seither liebt Cassier das Spiel mit Partnern auf der Bühne, wo sich jeder auf jeden verlassen muss. Dazu gehören auch das Erkunden des Charakters und das Hineinschlüpfen in die Haut der Rolle. Das sei für ihn die große Herausforderung des Theaterspiels. Das Erlernen des Textes sei hingegen elementares Handwerkszeug. Es sei ein unglaubliches aufregendes und glückliches Gefühl, wenn er wenige Minuten vor der Aufführung den Pulsschlag bis zum Hals fühle und am Ende der Auftritt mit dem Applaus des Publikums ende. „Dass ich mich so intensiv bei Rollentausch neben dem Beruf engagieren konnte, war nur möglich, weil meine Frau viel Verständnis für mich und meiner Liebe zum Theater aufgebracht hat und auch heute noch aufbringt.“ Eiden bezeichnet Cassier als absoluten Teamplayer, von dem alle Akteure profitieren. Cassier habe beim Theaterspielen auch viel fürs Leben gelernt und vieles mit in den Alltag genommen. „Der Mensch, mit dem ich im Moment spreche, ist der Wichtigste in meinem Leben. Da höre ich zu und gehe auf ihn ein.“ So intensiv mit seinen Mitmenschen umzugehen, das habe er zum Beispiel aus der Aufführung „Mein Freund Harvey“ mit nach Hause genommen.

Viele Jahre in Naturschutzbehörde im Landkreis tätig

Er habe beruflich oft mit Menschen sprechen müssen und dabei festgestellt, dass in dem Moment, wenn er sich auf sein Gegenüber konzentriert, Gespräche gründlicher verlaufen sind. Mehr als 30 Jahre sei Cassier in der Naturschutzbehörde im Landkreis tätig gewesen. „Ganz besonders hat mir während der Dienstzeit die 1988 gegründete Stiftung Naturschutz am Herzen gelegen.“ Er sei bis dato noch Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

„Ich habe dort die Möglichkeit, Naturschutz nicht nur zu verwalten, sondern auch zu gestalten.“ Der Schutz der Moore, insbesondere die Wiederbewässerung des Großen und Weißen Moores direkt vor seiner Haustür, sei eine große Herausforderung während seiner beruflichen Tätigkeit gewesen.

Die durchgeführten Maßnahmen seien indes nicht kritiklos über die Bühne gegangen. Es sei damals verbal zu vielen persönlichen Angriffen auf sich und seiner Familie gekommen. Am Ende habe sich die Moor-Vernässung und auch die Öffnung des Gebietes in naturverträglicher Weise für Erholungssuchende als der richtige Weg erwiesen. 2013 hat Cassier darüber hinaus den Posten des ehrenamtlichen Wolfsberaters für die niedersächsische Landesregierung in der Region übernommen. Beruflich ist Cassier 2016 in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 70-Jährige hat zuletzt seine Arbeit in der Stiftung Naturschutz reduziert. Heike Vullmer aus Verden habe ihn durch die Übernahme von Aufgaben dabei sehr entlastet. „Ich werde meinen Vorstandsposten bei der Stiftung 2021 aufgeben.“

Terminkalender auch neben dem Theaterspielen voll

Dennoch ist der Terminkalender auch neben dem Theaterspielen voll. Auch die Rolle als Jäger gefällt ihm gut. Zurzeit bildet Cassier angehende Jäger in der Region aus. Seit seinem 15. Lebensjahr ist er im Besitz eines Jagdscheins. Der Ruheständler hat eine Ausbildung als Berufsjäger und auch zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet. Danach hat er an der Fachhochschule in Essen Landschaftspflege studiert, im Anschluss folgte ein Forstwissenschaftsstudium in Göttingen. Sein Referendariat habe er dann in Niedersachsen absolviert, danach ging es zum Landkreis.

Mit Landrat Hermann Luttmann (CDU) hat er ein Revier in Federloh (Kirchwalsede) gepachtet. Als Ruheständler verbringt er auf dem Hochsitz mehr Zeit als vorher. „Ich werde auch mit meiner Ehefrau künftig gemeinsam mehr unternehmen. Wir haben vor, im nächsten Jahr an einer Fotosafari in Afrika teilzunehmen.“