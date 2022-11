Busunternehmer Kaiser sieht kaum Perspektiven für eine bessere Lage im Schülerverkehr

Von: Ann-Christin Beims

Viel ist in den vergangenen Wochen über die problematische Schülerbeförderung im Kreis debattiert worden. Während die Akteure sich gegenseitig den Ball zuschieben und keine Lösungen präsentieren, kämpfen die Busfahrer darum, irgendwie den Fahrplan aufrecht zu erhalten.

Rotenburg – Bauchschmerzen und unruhige Nächte begleiten Wilhelm Kaiser, Inhaber des Reise-Teams Kaiser, seit einiger Zeit. Das war noch nie so, sagt er. Viele Fragen gehen dem Unternehmer derzeit durch den Kopf: Wie sollen wir den nächsten Tag wuppen? Sind alle Fahrer da? Müssen wir was am Fahrplan ändern? Ist es im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gerade allgemein schwierig, bereitet besonders die Schülerbeförderung im Landkreis Rotenburg derzeit Kopfzerbrechen. Aber nicht nur Eltern, Schülern, Lehrern und der Kreisverwaltung, sondern auch den Fahrern vor Ort.

Kaiser ist einer der Subunternehmer, die im Auftrag der Bahn-Tochter Weser-Ems-Bus (WEB) im Südkreis Schüler befördern. Das macht er seit 35 Jahren, seit er sein Reise-Team eröffnet hat. Mit der Ausschreibung und Neu-Vergabe der Schülerverkehre gab es auch für Kaiser 2019 einen neuen Vertrag. Doch es gibt ein Problem, das sich lange abgezeichnet hat: Es fehlt an Fahrern – ergo läuft der Busverkehr nicht reibungslos nach Plan. Bei einer außerordentlichen Sitzung des Kreiselternrats (KER) in Sottrum mit Vertretern der Kreisverwaltung war genau das Thema. Auch Kaiser war dabei, meldete sich am Ende zu Wort, schilderte die Sicht der Fahrer und Subunternehmer.

Der Fahrermangel ist lange bekannt, doch seit Beginn der Pandemie sind die Probleme noch größer geworden. „Corona hat einiges durcheinandergewirbelt.“ Und: Es braucht dringend bessere Konditionen, meint Kaiser. Der Fahrermangel hat mehrere Gründe: Durch die Pandemie haben sich manche Fahrer umorientiert, der Beruf werde oft nicht gut angesehen und er wird „minderwertig bezahlt“. Doch gibt es ein paar, wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die besser zahlen können als beispielsweise Kaiser – so wandern manche Fahrer ab.

Gibt es nicht eine angemessenere Entlohnung von der Bahn-Tochter, sieht auch Kaiser bald noch größere Probleme kommen. „Der Beruf muss mit einem vernünftigen Stundenlohn finanziell attraktiver werden und eine Perspektive bieten“, fordert er. Von der Politik fühlt er sich dabei im Stich gelassen. Dass der Landkreis WEB mehr Geld geben könnte, thematisiert im KER, sieht auch Kaiser kritisch: Es landet am Ende nicht bei den Fahrern, sondern verbessert nur die Bilanz der Bahn-Tochter. „Verbände fordern schon seit Jahren, Fahrer besser zu bezahlen“, so Kaiser.

Und nicht nur Fahrer sollen angemessen bezahlt werden, auch andere Kosten steigen zunehmend an. Neue Busse müssen abbezahlt werden. Gerade Kaisers Reisebusse konnten zeitweise gar nicht fahren. Er musste gezwungenermaßen Fahrer entlassen, vier seiner sieben Reisebusse verkaufen. Die Fahrer haben sich neu orientiert, „die kommen nicht zurück“, sagt er nüchtern. Dazu fahren zwölf Schulbusse, drei stehen in Reserve bereit. Er hat viel Geld investiert und seinen kompletten Fuhrpark nach der Neuvergabe getauscht: Mit der neuen Ausschreibung waren Niederflurbusse gefordert.

Eigentlich wäre der Rotenburger seit zwei Jahren Rentner. „Aber ich liebe den Beruf, mache es gerne.“ Doch in letzter Zeit kommt noch ein weiterer Gedanke dazu: „Das Maß ist langsam voll.“ Eine Perspektive mag Kaiser derzeit kaum aussprechen – einfach, weil er selber nicht weiß, wie diese aussehen könnte.

Der Unternehmer sitzt aktuell selber jeden Tag hinter dem Steuer. Mit ihm auch unter anderem der Mechaniker, der eigentlich in der Werkstatt sein sollte. Auch Büroleute, die eine entsprechende Fahrerlaubnis haben, steuern Busse. Sie alle helfen aus. Auch gibt es unter den Busunternehmen keinen Konkurrenzkampf: Man unterstützt sich – eine Wahl bleibt auch kaum. Dennoch sind schon einige Subunternehmer dem Konzern abgesprungen. Kaiser ist daher realistisch: „Die Lage wird sich nicht entspannen.“

Fahrer zu finden, sei kompliziert. Der Markt ist leer. Das hatte er bereits in der Sitzung betont. „Und das zieht sich quer durch Deutschland.“ Nach Prognosen solle sich der Fahrermangel bis 2026 sogar noch verdreifachen, sagt Kaiser. Wenn er dann aber jemanden findet, der willens ist, einen Bus zu lenken, steht er vor den nächsten Hürden. Im April hat ihm das Jobcenter jemanden vermittelt. Der Mann muss erst seinen Führerschein machen, braucht eine amtsärztliche Untersuchung. Besonders der Führerschein bereitet Sorgen: Mit Glück ist der Mann Mitte oder Ende Januar damit fertig. Fahrlehrer fehlen ebenfalls, dem Schüler fehlen Stunden. Ist er fertig, braucht er erstmal eine Einweisung, muss das Liniennetz kennenlernen, Drucker bedienen, Fahrkarten verkaufen. So gehen weitere Wochen ins Land. Gut ein Jahr nach dem ersten Kontakt kann er vermutlich als Fahrer eingesetzt werden. Viel zu lange – der Fahrermangel ist jetzt akut. Tiefes Kopfschütteln beim 68-Jährigen. Manchmal fehlen die Worte.

Probleme von Schülern mit Fahrern, die es laut Elternbeschwerden geben soll, streitet Kaiser nicht ab. Die mag es sicherlich geben. Er sagt aber auch, dass Kinder heutzutage nicht immer einfach sind, durch den Bus toben, sich nicht benehmen. „Da sind auch mal Problemfälle dabei.“ Sind Fahrer eh gestresst, mag das auch mal zu Ärger führen. Aber: Eigenständig entscheiden, eine Fahrt zum Beispiel abzubrechen, dürfen seine Mitarbeiter nicht. Sowas geschieht nur im Notfall in Absprache mit Kaiser.

Er hängt an seinem Beruf, ist mit Herz bei der Sache. Das war schon in der Sitzung deutlich. Ihm geht das nahe. Das Umfeld merkt es auch, die Familie leidet mit darunter. „Ich mache das gerne. Aber die Luft wird dünner.“

Ein Kommentar von Ann-Christin Beims

„Kannste dir nicht ausdenken!“

Es ist eine Frage, die man sich jedes Mal aufs Neue stellt, sobald es um das Thema Fachkräftemangel geht: Warum eigentlich? Wie haben wir es geschafft, den Karren so sehr vor die Wand zu fahren, dass er völlig unbeweglich geworden ist? Und es ist egal, in welchen Bereich wir schauen: Krankenhaus, Sozialarbeit, Erziehung, Pflege, überall herrscht dringender Bedarf nach Arbeitskräften – und ja, auch unter den Busfahrern. Es gibt einfach keine. Wer mit Wilhelm Kaiser spricht, merkt schnell, wie nah ihm das Thema geht. Er hat seine Firma aufgebaut, aber wie es weitergehen wird, ist in gewisser Weise offen. Erst die Corona-Pandemie, die ihren Tribut gefordert hat: Er musste Mitarbeiter entlassen, Reisebusse verkaufen. Ehemalige Fahrer haben sich neu orientiert. Neue kommen nicht nach. Zu schlecht bezahlt, wenig Wertschätzung. Jetzt bricht der Schulbusverkehr zusammen, weil Fahrer fehlen. Und das die, die da sind, auch mal dünnhäutig sein können, ist verständlich. Es darf und sollte nicht passieren, dass Busfahrer aus der Haut fahren – aber hatten wir nicht alle in Extremsituationen schon einmal ein dünnes Nervenkostüm? Was uns hinterher leidtat, aber manchmal in unkontrollierbaren Taten mündet? Und Kinder und Jugendliche sind auch nicht immer kleine Engel.



Die Perspektive fehlt. Und gerade die wäre nach zwei Jahren Quasi-Stillstand bitter notwendig. Wir haben einen akuten Fahrermangel. Dann findet Kaiser einen Mann, der willens ist, einen Bus zu lenken. Doch es dauert ein gutes Jahr, bis dieser eine Fahrer wirklich hinter dem Steuer sitzen wird. Wie heißt es heute oft so passend: „Das kannste dir nicht ausdenken!“ Wenn wir bei allem so lange brauchen, wird der Fachkräftemangel in Deutschland niemals ein Ende finden.