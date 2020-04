Busse fahren wieder

Rotenburg – Mit der stufenweisen Wiedereröffnung der Schulen im Landkreis Rotenburg muss entsprechend die Beförderung gewährleistet werden. Daher richten sich die Busunternehmen darauf ein und sind ab dem 27. April wieder nach regulärem Fahrplan unterwegs, teilt der Landkreis in einer Pressemeldung mit.

An diesem Tag kehren zunächst die Abschlussklassen in die Schulen zurück, eine Woche später folgen die Viertklässler der Grundschulen. Trotz der schrittweisen Rückkehr haben sich der Landkreis und die Konzessionäre Weser-Ems-Bus und der Omnibusbetrieb der EVB darauf geeinigt, den vollen Fahrplan zu aktivieren. Auf eine Ausdünnung werde bewusst verzichtet, um den Schülern möglichst viel Abstand zu ermöglichen. Denn in den Bussen und an den Haltestellen gelten die Abstandsregeln und die zum Selbstschutz weiter. Das Anlegen einer sogenannten Alltagsmaske oder notfalls eines Halstuchs als Mund-Nasen-Schutz ist ab Montag für alle Fahrgäste Pflicht.

Seit dem 19. März waren die Busse vorzeitig im Ferienfahrplan unterwegs. Die Busse sind nur auf den Hauptlinien gefahren sowie zu einzelnen Notbetreuungen in den Schulen, so der Landkreis weiter. Gestrichen bleiben weiterhin die Nachtbuslinien, und auch einige Bürgerbusvereine haben den Betrieb zum Schutz ihres Fahrpersonals eingestellt.

Bei Fragen oder Beschwerden steht für die Busnetze um Bremervörde und Zeven die EVB (04281 / 94415), für den Südkreis um Rotenburg Weser-Ems-Bus (0421 /308970) zur Verfügung. Das Schulamt des Landkreises ist unter der Nummer 04261 / 9832626 oder per E-Mail an schuelerbefoerderung@lk-row.de erreichbar. acb