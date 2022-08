Bushaltestellen: Der Weg zur Barrierefreiheit ist noch weit

Von: Judith Tausendfreund

Der vorherrschende Ist-Zustand: die Haltestelle Aalter Allee. © Tausendfreund

Ein Gesetz verpflichtet die Kommunen dazu, alle Haltestellen barrierefrei umzubauen. Doch mit Blick auf Rotenburg erscheint das gar nicht sie einfach. Nicht nur, dass der Umbau ziemlich teuer ist, es gibt auch viele Detailfragen zu beachten. Start der Serie „Barrierefreiheit?“

Rotenburg – Bisher wenig beachtet, ist in diesem Jahr ein Gesetz zur Barrierefreiheit in Kraft getreten. Das sogenannte Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass zum 1. Januar 2022 alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen. Da es hier keine Straßenbahnen gibt, betrifft dieses Gesetz im Landkreis Rotenburg vor allem die Bushaltestellen, zuständig sind die Kommunen. Und für diese ist das oftmals gar nicht so einfach, wie das Beispiel Rotenburg zeigt.

Beate Behrens, Abteilungsleiterin Straßenbau und Grünflächen im Rotenburger Bauamt, kennt jedenfalls die Herausforderungen, die durch die gewollte Barrierefreiheit an den Haltestellen entstehen können. Sie arbeitet seit 2018 in der Kreisstadt, und sie hat in dieser Zeit den Bau zweier dieser Haltestellen begleitet. Dabei konnte sie feststellen, dass der Umbau der Haltestellen zwar nach einer kleinen Aufgabe klingt, die aber auch teuer ist. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Rotenburg daher immer die Möglichkeit einer finanziellen Förderung von bis zu 75 Prozent in Anspruch genommen.

Nicht mal ein Dutzend Haltestellen ist umgebaut

Auf diese Art und Weise haben Behrens und ihre Vorgänger acht barrierefreie Bushaltestellen in der Kreisstadt gebaut. Auch in der Siedlung Luhne sind zwei entstanden, und am Bahnhof kann man ebenfalls barrierefrei in und aus den Bus steigen.

Die nächsten Projekte sind bereits in der Pipeline: Der Busbahnhof an der Pestalozzi-Schule gehört dazu. Und wenn irgendwann die Harburger Straße umgestaltet wird, wären die dortigen Haltestellen ebenfalls dran. In Mulmshorn sind laut Behrens ebenfalls zwei neue Haltestellen geplant, „die machen wir dann auch barrierefrei“. In Borchel möchte die Abteilungsleiterin demnächst eine Haltestelle überprüfen. Im Gespräch ist schnell zu merken, dass es durchaus viele Haltestellen sind, die da betrachtet werden wollen. Fast 90 gibt es immerhin im Stadtgebiet.

Wie es einmal überall aussehen soll: die moderne, barrierefreie Anlage am Bahnhof. © Tausendfreund

Dennoch seien die Maßgaben oft nicht mal eben umzusetzen, so die Fachfrau. „Viele Straßen sind einfach zu schmal, da haben wir gar nicht den Platz, das baulich so umzusetzen.“ Und nicht nur das: Nach den neuen Richtlinien müsste man wohl auch die neueren Haltestellen höher bauen. „Der Bürgerbus hat ja eine ganz andere Höhe als der Linienbus – dementsprechend würden wir die Haltestellen dann immer noch nicht für alle barrierefrei gestalten, selbst wenn wir die Höhe der Einstiege an die Linienbusse anpassen.“ Für die Problematik, die durch den Bürgerbus-Verkehr entsteht, gibt es Behrens zufolge noch gar keine Lösung. Die möchte sie im nächsten Schritt mit dem Landkreis suchen.

Welche Haltestellen haben Priorität?

Im Grunde müsste die Verwaltung nun alle Haltestellen erfassen und prüfen und gegebenenfalls nachbessern. In Anbetracht der Menge an Haltestellen und der großen Anzahl an Umbauten, die notwendig wären, favorisiert Behrens die Arbeit mit einer Liste, auf der die Haltestellen priorisiert werden. „Die Haltestelle am Diakonieklinikum hat für mich oberste Priorität, denn diese wird am ehesten von Menschen genutzt, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind.“

Neue Serie: 383 Haltestellen und ihre Barrierefreiheit In den Rotenburger Südkreis-Kommunen gibt es insgesamt 383 Haltestellen. Rotenburg hat 88, Sottrum 78, Visselhövede 72, Scheeßel 53 und die Samtgemeinden Bothel und Fintel jeweils 46. Es handelt sich um Doppelhaltestellen, die beiden Haltestellen für die Hin- und Rückfahrt werden nur einmal gezählt – im Grunde sind es aber doppelt so viele Haltestellen. Und sie alle müssen irgendwann barrierefrei sein. Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) haben ein Haltestellenkonzept herausgegeben, in dem die Qualitätsanforderungen für Haltestellen im straßengebundenen Nahverkehr festgelegt wurden. Dieses Konzept wurde fortlaufend ausgearbeitet. Hier ist festgelegt, wie Barrierefreiheit aussehen kann. Auf insgesamt 61 Seiten werden Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten genau beschrieben.

Zum Beispiel sollen Haltestellen leicht und sicher erreichbar sein. Dies setzt gut beleuchtete, saubere, vom Fahrweg getrennte sowie ausreichend breite, befestigte und barrierefreie Fußwege voraus. Auch sollten Haltestellen barrierefrei in das Fußwegenetz eingebettet sein. In der Serie „Barrierefrei?“ werfen wir einen Blick auf den Sachstand in den Kommunen.

Ebenfalls eine hohe Priorität genießen ihrer Ansicht nach die Seniorenheime. An Nummer drei stünden die Schulen. Um nach und nach den Anforderungen zu genügen, stelle die Verwaltung in jedem Jahr ein gewisses Budget ein, „sodass wir nach und nach in jedem Jahr ein bis zwei Haltestellen angehen können“, so die Abteilungsleiterin. Im kommenden Jahr möchte sie die Prioritätenliste zusammenstellen.

Der Landkreis setzt andere Prioritäten

Auch Christine Huchzermeier, Pressesprecherin des Landkreises, weiß, dass bisher nur wenige Haltestellen in der Region barrierefrei ausgebaut sind. Pro Gemeinde seien es etwa zwei bis zwölf. Schon die große Spannbreite zeigt, wie unterschiedlich die Kommunen das Thema angehen. Der Landkreis ist laut Huchzermeier derzeit dabei, das Haltestellenkataster zu überarbeiten. Dabei würden auch Ortstermine zum Zustand der Haltestellen durchgeführt werden. „Der Zustand der Haltestellen wird erfasst und es erfolgt eine Priorisierung, welche Haltestellen zukünftig schrittweise barrierefrei ausgebaut werden sollen“, so Huchzermeier.

Somit geht man im Kreishaus das Thema ähnlich an wie im Rathaus. Allerdings nutzt man dort andere Kriterien: Laut dem Nahverkehrsplan des Landkreises sind Voraussetzungen für eine Priorisierung insbesondere die Bedeutung der Buslinie sowie die Häufigkeit der Frequentierung der Haltestelle. Zu Fahrgastzahlen bezogen auf die Haltestellen oder auch nur auf die kreisangehörigen Gemeinden kann der Landkreis keine Auskunft geben, da die Zahlen nicht vorliegen. Daten über Senioren, die auf barrierefreie Verkehrsmittel angewiesen sind, liegen ebenfalls nicht vor.