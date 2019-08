Bunt, laut und heiter

Rotenburg - Von Guido Menker. Der Weg vom Haupteingang am grünen Tor bis nach hinten durch zur Tanzfläche ist voll von Menschen. Kaum hat das Sommerfest der Rotenburger Werke an der Lindenstraße begonnen, entern auch schon jede Menge Bewohner, Mitarbeiter und Gäste das Gelände. Zur Begrüßung blöken die Schafe, und nur wenige Meter weiter fliegen wunderbare Seifenblasen durch die Luft. Kaum ist man da, ist man auch schon mittendrin in diesem bunten Trubel.

Diesmal dient der „Bauernhof“ als Leitmotiv. Entsprechend fällt die Dekoration entlang der Flaniermeile, in den Café-Bereichen, rund um die Tanzfläche und auch auf den Wiesen aus, wo für die Besucher zahlreiche Spiele vorbereitet worden sind. Gummistiefel-Zielwurf, Nagelbalken oder auch ein Eierlauf-Parcours. Wer mag, kann versuchen, eine Kuh zu melken, oder sich bei aktuellen Party-Hits auf der Tanzfläche vergnügen. Die Stimmung ist bestens. Das liegt gewiss am passenden Wetter – die Sonne flutet das Gelände, auf dem vor allem Cola besonders gefragt ist. Dazu gibt es reichlich was zu essen. „Heute ist ein schöner Tag“ dröhnt es aus den Lautsprechern. So sehr, dass fast schon die Blütenblätter der Sonnenblumen zu zittern anfangen. Helene Fischers „Atemlos“ passt auch irgendwie zu dem, was sich auf dem Werke-Gelände abspielt. Keiner möchte was verpassen, sondern überall dabei sein, mitmachen und sich austoben. Viele Mitarbeiter machen diesen Spaß erst möglich. Sie begleiten die Bewohner und legen eine große Geduld an den Tag. Manche aber finden trotzdem noch Zeit, etwas mitzufeiern. Und sei es nur, dass sie tanzen gehen oder sich um die Seifenblasen kümmern.