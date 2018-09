Bundeswehr öffnet Kasernentor

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Die in Rotenburg stationierten Soldaten und Zivilisten der Bundeswehr haben sich am Sonnabend der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auf dem Gelände der Lent-Kaserne am Luhner Forst haben sie unter anderem einen Einblick in Ausrüstung, Bewaffnung, Einsatzfahrzeugen, Aufgaben und Ausbildung gegeben. Rund 5 .000 Interessierte nahmen sich mehrere Stunden Zeit, um sich ein eigenes Bild vom Leistungsstand der Einheiten, Verbände und zivilen Dienststellen zu machen. Die Soldaten hatten für die Besucher ein spannendes Programm von dem, was sich in der Kaserne und den Standortübungsplätzen während ihrer Dienstzeit so abspielt, zusammengestellt. So demonstrierten die Soldaten der dritten Kompanie vom Jägerbataillon 91, wie sich ein Häuserkampf bei einem „scharfen“ Einsatz abspielen könnte. Die Zuschauer waren vom professionellen Vorgehen der Soldaten beeindruckt.

+ Spannend für die Besucher waren die Fahrten in den gepanzerten Fahrzeugen der „91er“ – hier mit Kommandant und Fahrer.

Auf der Freifläche vor der Hindernisbahn, gleich neben dem Sportplatz, zeigte die zweite Kompanie bei einer dynamischen Waffenschau sehr wirklichkeitsnah das Durchbrechen einer Sperre bei feindlicher Gegenwehr. Bei der Aktion haben sich die Jäger zu Fuß mit ihren Gewehren unter dem Sichtschutz einer Nebelwand zum Feind vorgearbeitet. Das verlangte von den Soldaten eine gute körperliche Fitness. Die war auch bei der Station Nahkampf gefragt – hier zeigten die Soldaten die Selbstverteidigung beim Kampf Mann gegen Mann.

+ Soldaten und Zivilisten blickten voller Interesse auf die gebotenen Vorführungen an den verschiedenen Stationen.

Aber nicht nur die „91er“ waren in der Kaserne präsent. Eine Kompanie des Versorgungsbataillons zeigte ihr Großgerät und den Fuhrpark der Kompanie. Die Sanitäter waren mit einer Station vertreten und das Bundeswehrdienstleistungszentrum mit einem Info-Stand sowie einer Ausstellung von Geräten zur Geländebetreuung. Die Veranstalter waren am Ende mit dem großen Interesse in der Bevölkerung und dem Besucherandrang sehr zufrieden.

Vor dem offiziellen Start der Leistungsschau hatte der Standortälteste und Kommandeur der „91er“, York Buchholtz, zu einem Empfang eingeladen. In seiner Begrüßungsrede lobte er das gute Verhältnis der Soldaten zur Zivilbevölkerung des Altkreises. Das spiegele sich auch in den Patenschaften mit einigen Gemeinden um Rotenburg wider.

Obwohl sich in der Kaserne im Laufe der sechs Dekaden viel verändert habe, sei eins geblieben: die enge Verbundenheit der Rotenburger mit den Soldaten in der Lent-Kaserne.