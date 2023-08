Wie viel Verkehr passt noch auf die Bundesstraßen in Rotenburg?

Von: Michael Krüger

Das Neben- und Miteinander auf der Rotenburger Goethestraße funktioniert nicht wirklich. Es müssen Lösungen her. Eine Idee: eine Durchfahrtssperre in Höhe Kirchhof. © Michael Krüger

Rotenburgs größtes Verkehrsärgernis: Ein neues Gutachten soll die Möglichkeit für eine Durchfahrtssperre auf der Goethestraße ausloten.

Rotenburg – Rotenburg muss den innerstädtischen Verkehr besser in den Griff bekommen. Darüber herrscht Einigkeit. Beim größten Problemfall, der Goethestraße, gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Seit Jahren wird kontrovers über die Möglichkeit diskutiert, eine Fahrradstraße mit einer Durchfahrtssperre im Bereich des Kirchhofs für den motorisierten Verkehr einzurichten. Der Unfallschwerpunkt muss entschärft werden, der Durchgangsverkehr muss raus, die Geschäfte müssen aber weiter erreichbar sein. Nur geht das so einfach?

Die Landesbehörde für Straßenbau hegt Zweifel, fordert klare Daten. Das hat Rotenburgs Bauamtsleiter Roman Lauchart im Stadtrat berichtet. Die Behörde empfiehlt eine Knotenanalyse, mit der berechnet werden soll, ob die anderen Straßen rund um die Innenstadt den aus der Goethestraße ausgeschlossenen Verkehr aufnehmen könnten. Dabei geht es insbesondere um die Bundesstraßen 215 und 71, für die der Landesbetrieb zuständig ist. Zentraler „Knoten“: die Ärztekreuzung. „Sollte sich herausstellen, dass einzelne Knotenpunkte bereits ausgelastet sind, wird eine Entlastung der Goethestraße schwierig“, so Lauchart.

Klingbeil stellt Grundsatzfrage

Unverständnis in zweierlei Hinsicht äußerte Stefan Klingbeil (Linke). Zum einen überraschte es ihn, dass die Entlastung der Goethestraße bereits im neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt verankert ist, es aber noch gar nicht geprüft sei, ob das möglich ist. Zum anderen stellt er die Grundsatzfrage, ob die Fragestellung nicht falsch ist. Denn wenn man erst prüfe, ob mehr Kfz-Verkehr woanders möglich ist, strebe man ja gar nicht an, diesen zu verringern.

Bürgermeister Torsten Oestmann will sich auf derlei Diskussionen aktuell nicht einlassen. Der VEP, das sei immer kommuniziert worden, bündele Absichten, nicht konkrete Vorhaben. Jede enthaltene Maßnahme bedürfe einer gesonderten Beschlussfassung und müsse geprüft werden. In Bezug auf die Goethestraße sollen Gutachter das nun tun. Dafür seien unter anderem eine neue Verkehrsanalyse sowie Befragungen nötig. Fünf Büros habe man angefragt, ob sie das durchführen können. In einem weiteren Schritt könne eine Simulation zeigen, wie sich eine mögliche Durchfahrtssperre auf der Goethestraße auf die gesamte Stadt auswirke.

Auch wenn Rotenburg den CO2 verursachen Verkehr reduzieren wolle, dürfe man als Mittelzentrum diesen nicht ausschließen. Oestmann: „Nicht jeder wohnt im Kernbereich, und der Durchgangsverkehr bleibt auch.“