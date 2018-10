BUND spricht von „schlechtem Stil“

Erneute Kritik an Bauplanung in geschütztem Landschaftsgebiet an der Verdener Straße

+ Das Mehrfamilienhaus wächst an der Verdener Straße. - Foto: go

Rotenburg - Die Diskussion um den Neubau eines Mehrfamilienhauses in einer Baulücke an der Verdener Straße in Rotenburg kommt noch einmal in die städtische Politik. Und das, obwohl das von der Sparkasse Rotenburg Osterholz geplante Projekt schon in weiten Teilen steht. Thema im Umweltschutzausschuss des Stadtrats ist am kommenden Montagabend die Verkleinerung des geschützten Landschaftsbestandteils „Gehölz zwischen Wiesenstraße und Am Föhrenhof“, in dem das Haus liegt. Und das ärgert den BUND-Kreisverband mit seinem Vorsitzenden Manfred Radtke.