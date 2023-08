Bürgermeister im Kreis Rotenburg finden Wahlreform richtig

Die Rotenburger Bürgermeisterkette ist die meiste Zeit im Tresor. Ihre Träger hängen - größtenteils wohl unbewusst - an Isignien wie diesen, sind sie doch Symbol für die eigene Amtszeit. © Schultz

Da sind sich alle einig: Für die gewählten Bürgermeister im Altkreis Rotenburg sind fünf Jahre Amtszeit einfach „viel zu wenig!“

Rotenburg – Erst waren acht Jahre Amtszeit von hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landräten in Niedersachsen viel zu lang. Die Dauer einer Wahlperiode wurde auf fünf Jahre abgesenkt. Und jetzt sind diese fünf Jahre zu kurz, um erfolgreich in den Städten und Gemeinden etwas zu bewegen. Die rot-grüne Landesregierung in Hannover will noch in diesem Jahr eine Reform der zehn Jahre zurückliegenden Reform vorbereiten: Die Amtszeiten sollen wieder verlängert werden.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Begründung: Kommunalpolitik sei inzwischen ein Langstreckenlauf. Die Idee zur Amtszeitverlängerung ist zudem im rot-grünen Koalitionsvertrag festgeschrieben. Wie die konkrete Ausgestaltung aussehen könnte, steht noch nicht fest. Die Dauer der Amtszeiten von Bürgermeistern und Landräten könnte wieder bei acht Jahren liegen – möglich wären aber auch eine etwas kürzere oder sogar längere Wahlperiode für das kommunale Spitzenpersonal.

Ein richtiger Weg oder eine überflüssige Polit-Aktion aus der Landeshauptstadt? Was sagen Bürgermeister aus den Kommunen im Landkreis Rotenburg zu den Plänen?

Dirk Eberle, in seiner zweiten Amtsperiode Bürgermeister der Samtgemeinde Bothel, hat eine klare Meinung: „Die Reform ist richtig und wichtig.“ Aus eigener Erfahrung wisse er, wie lange es dauere, bis große Vorhaben überhaupt angeschoben sind. Seine Rechnung, warum fünf Jahre zu kurz sind: Ein Jahr dauere es, um die Aufgaben und die Mannschaft im Rathaus kennenzulernen. Ein weiteres Jahr vergehe, um mit dem Team Konzepte und Projekte zu entwickeln. Ein weiteres Jahr werde mit der Politik über Umsetzung und Finanzierung diskutiert. Für die Planung von größeren Vorhaben gehe mindestens ein weiteres Jahr ins Land – und schon sind vier Jahre um. „Kommunalpolitik ist wie ein Marathon.“ greift Eberle den Satz von Weil vom Langstreckenlauf auf.

Wie lange darf ein Bürgermeister seine Kette behalten? Die Hauptverwaltungsbeamten, unter ihnen Torsten Oestmann in Rotenburg, haben eine klare Meinung zu einer möglichen Amtszeitverlängerung. © Schultz

Ein klares Ja zur längeren Amtszeit kommt auch von Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann. „Fünf Jahre sind zu kurz.“ Es werden sich viel einfacher gute Kandidaten für die kommunalen Spitzenjobs finden lassen, wenn die Amtszeit länger dauere. Weil eine Wiederwahl schließlich nicht garantiert sei, schaffe die Verlängerung berufliche Sicherheit für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber.

Fintels Samtgemeindebürgermeister Sven Maier sieht im gesamten Landkreis keine Kolleginnen oder Kollegen, die den Plänen aus Hannover kritisch gegenüberstehen. Einer der Gründe: Für viele Themen, die aktuell vom Bund oder Land vorgegeben werden, brauche es Zeit. Fintels Verwaltungschef denkt zum Beispiel an die kommunale Wärmeplanung, die nicht im Handumdrehen umgesetzt werden könne.

Ulrike Jungemann, Scheeßels Bürgermeisterin, stellt regelmäßig bei den Treffen der Hauptverwaltungsbeamten die Frage, ob denn alle ihre Ziele aus dem zurückliegenden Wahlkampf schon erreicht hätten. Die Antwort laute meistens nein. „Vieles, worum wir uns kümmern müssen, bestimmen wir nicht selbst“, sagt sie. Von der Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine bis hin zur Energiekrise reiche die Palette an dringenden Aufgaben, die sich kein Bürgermeister selbst ausgesucht habe. „Daher sind fünf Jahre viel zu kurz“, sagt Jungemann. Manchmal müsse man sich damit abfinden, dass einige Herzensprojekte nicht oder nur später verwirklicht werden. Im Sinn des kreativen Gestaltens sei das natürlich nicht. Mehr Zeit an der Verwaltungsspitze bedeute daher bessere Chancen, für die Bürgerinnen und Bürger etwas Gutes zu erreichen.

Von der geplanten Reform sind auch die Landkreise betroffen. Im Rotenburger Kreishaus ist die Sicht auf das Thema nicht anders als in den Rathäusern.

Der Erste Kreisrat Dr. Torsten Lühring: „Eine Verlängerung der Wahlzeit von Hauptverwaltungsbeamten ist sinnvoll, damit die Gewählten nach ihrer Einarbeitungszeit überhaupt eine Chance haben, ihre Projekte auch zeitlich umzusetzen, bevor sie wieder in den Wahlkampf müssen. Auch würde so das Amt für Bewerber und Bewerberinnen interessanter, die bislang davor zurückschrecken, ihre bisherige Tätigkeit für möglicherweise nur fünf Jahre aufzugeben.“

Fintels Verwaltungschef Maier kommt beim Nachdenken über eine längere Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamten noch auf eine andere Idee: Sollten dann nicht auch die Ratsperioden der Politikerinnen und Politiker angepasst werden?

Was für die Bürgermeister gilt, lange Planungsphasen von der ersten Idee bis zur Umsetzung, treffe auf die Räte in den Kommunen genauso zu. Dabei sieht der Samtgemeinde-Bürgermeister jedoch ein Problem: Acht Jahre im politischen Ehrenamt könnte auf manche, die über eine Kandidatur nachdenken, abschreckend wirken. Bleibt es bei fünf Jahren für den Rat und acht Jahren für die Bürgermeister, müsse man sich eben neu finden und zusammenraufen.

Von Tom Kreib