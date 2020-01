Bürger wehren sich gegen Parkplatz

Rotenburg - Von Michael Krüger. Der geplante Lehrerparkplatz an der Castorstraße der Berufsbildenden Schulen in Rotenburg sorgt weiter für Unruhe. Zahlreiche Anwohner haben bereits schriftlich Einspruch erhoben oder waren persönlich zu Gesprächen bei Bürgermeister Andreas Weber (SPD), um ihre Kritik zu äußern. 50 Lehrerparkplätze sollen auf einem bislang brach liegenden städtischen Grundstück mit Spielplatz und wildem Baumbewuchs direkt angrenzend an das BBS-Gelände entstehen. Das Vorhaben ist Teil eines mehr als zwei Millionen Euro schweren Gesamtprojekts des Landkreises als Schulträger, der die Park- und Anfahrtsituation auf dem gesamten Areal verbessern will.

„Ich verstehe mich in der Sache als Moderator“, bekräftigt Bürgermeister Weber auf Nachfrage. Federführend seien BBS-Schulleitung und der Landkreis als Vorhabenträger. Die Stadt sei lediglich als Inhaberin des 5 000 Quadratmeter großen Grundstücks involviert, von dem der Landkreis 4 000 erwerben möchte. Dass den Anwohnern, die sich durch den vielen Verkehr in ihrem Wohngebiet eh schon gestört fühlen, auch noch eine Freifläche verloren gehen könnte, gefällt diesen ganz und gar nicht.

Das Ehepaar Marahens-Ditschler gehört zu denen, die ihren Protest öffentlich gemacht haben. In ihrem Schreiben an die Stadt listen sie ausführlich acht Kritikpunkte auf. Sie bemängeln fehlende Beschlüsse zur Fällung von Bäumen, die Möglichkeit der Bebauung der Parkplatz-Gewerbefläche, eine befürchtete Zunahme des Verkehrs mit Gefahren vor allem für Kinder, eine Zunahme der Lärmbelästigung, die weitere Versiegelung von Flächen, den Verkauf städtischer Flächen deutlich unter Wert zulasten der öffentlichen Hand und eine grundsätzliche Verschwendung von Steuergeldern, weil die teuren Parkflächen die allermeiste Zeit ungenutzt blieben. Jasmin Marahens und Ulrich Marahens-Ditschler appellieren an die Stadt, den Käufer, also den Landkreis, „darüber aufzuklären und eine unwirtschaftliche, unökologische Nutzung der stadteigenen Flurflächen zu verhindern“. Das Ehepaar fordert stattdessen, über eine „einfache Optimierung des Lehrplanes und der Personalplanung an der Berufsschule das gesamte Parkplatzproblem“ zu beenden: „Die Aufteilung und Verteilung der Stunden auf den gesamten Tag und die gesamte Woche sollte das Problem lösen.“

Ähnlich liest sich die Kritik von Elias Scherer. Auch er ist Anwohner von Gut Gothard und spricht gar von einem „enteignungsgleichen Eingriff“ durch die „intensive schulische Nutzung des reinen Wohngebiets“. Es sei nicht zeitgemäß, 200 Bäume abzuholzen für einen Parkplatz, vielmehr sollte „im Sinne der Innenverdichtung“ ein „natürlich belüftetes und belichtetes Parkdeck“ auf dem vorhandenen BBS-Parkplatz errichtet werden. Auch Teile der Rotenburger Politik hatten diese Variante bereits ins Spiel gebracht. Scherer fügt seiner Kritik noch eine deutliche Ansage in Richtung des Bürgermeisters hinzu: „Sie müssen sich darauf einstellen, dass dieses Vorhaben entsprechende Wellen schlagen wird, die Ihrer politischen Karriere eher weniger zuträglich sind.“

Um das Thema auf die sachliche Ebene zurückzuführen, haben Stadt, Landkreis und BBS-Schulleitung mittlerweile eine Anwohnerversammlung terminiert. Am Mittwoch, 12. Februar, soll ab 18 Uhr im Ratssaal diskutiert werden. In den BBS selbst, wie eigentlich vorgesehen, so Weber, ist das nicht möglich, da dort an diesem Abend bereits die Vorbereitungen für den Handwerkstag liefen. „Wir wollen den Bürgern zeigen, dass wir die Einwände ernst nehmen“, so der Rotenburger Verwaltungschef. Darüber hinaus gehe es darum, Fakten klarzustellen: Dass natürlich Ausgleichsmaßnahmen für gefällte Bäume umgesetzt werden oder der Spielplatz auf der bisherigen Grünfläche nur versetzt, nicht beseitigt wird, zum Beispiel. Insgesamt, verspricht Weber, würden auch die Anwohner durch den neuen Lehrerparkplatz in ihrem Wohngebiet vom Parkplatzsuchverkehr entlastet.