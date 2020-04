Die Bühne steht im Wohnzimmer

Rotenburg – Das gesellschaftliche Leben erlahmt. Jeder Bereich ist betroffen. Und die erzwungene Freizeit zerrt bei vielen Menschen inzwischen gewaltig an den Nerven, besonders bei den Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmern. Von denen gibt es vor allem im Kulturbereich jede Menge. Dieses Schicksal des Stillstands teilt momentan auch Thomas Hopp.

Dem Musiker und Entertainer, viele Jahre war er Pianist auf dem „Traumschiff“, ergeht es wie allen anderen Musikern: Wegen der Corona-Krise kein Engagement, kein Auftritt und damit keine Einnahmen. „Wie andere Berufsgruppen auch, hat uns Künstler das Virus ausgebremst. Wir stoppten abrupt von 100 auf Null herunter“, berichtet Thomas Hopp. Nach seinem Engagement auf dem „Traumschiff“ etablierte sich der Ottersberger Vollblut-Musiker und Entertainer in der Region, als Solist, als Ventura-Duo mit seiner Lebensgefährtin Anna Mehl und mit seiner Gruppe „Countdown“. Als „Haus-und-Hof-Pianist“ im Rotenburger Hotel Landhaus Wachtelhof unterhielt der Ottersberger die Hotelgäste mit feinsten Jazzmelodien und samtener Lounge-Musik. Richtete das Hotel Empfänge oder Feste zu unterschiedlichen Anlässen aus, saß Thomas Hopp am Flügel oder Keyboard und begleitete musikalisch die Festgesellschaft. „Das ist alles weggebrochen“, zeigt sich der Musiker im Gespräch gefrustet.

Ganz so, wie viele andere Kollegen seiner Branche auch, hat er sofort bei der Nbank die von der niedersächsischen Landesregierung angekündigte Corona-Sofortfinanzhilfe beantragt – aber noch immer keine Antwort, geschweige denn einen Förderzuschuss erhalten. Damit steht er ebenfalls nicht alleine da. Vielen anderen Solo-Selbstständigen ergeht es wie ihm. Diese Ungewissheit nagt am Nervenkostüm. „Wir nutzen die viele Freizeit kreativ. Wir geben die Hoffnung nicht auf“, schildert Hopps Lebensgefährtin Anna Mehl den Gemütszustand. So verwandelten Thomas Hopp und sie das häusliche Wohnzimmer in eine Musikbühne. Mittendrin stehen das Keyboard, Mikrofone und das Mischpult sowie die passende Bühnenbeleuchtung, umhüllt von schwarzem Tuch. Mithilfe eines Smartphones und des Tablets steuert der Pianist die Ton- und Lichteffekte. Er spielt, sie singt, oder sie singen gemeinsam. Die dabei produzierten Videos laden sie anschließend auf der Internet-Plattform Youtube hoch.

„Damit verdienen wir kein Geld. Aber irgendwie muss man sich beschäftigen“, betont die Lounge-Sängerin. Und Thomas Hopp merkt an: „Die Stimme und damit die Stimmbänder sind Muskeln, die wir Sänger immer wieder trainieren müssen. Dazu haben wir nun viel Zeit. Ich weiß, dass die Maßnahmen wegen des Coronavirus sein müssen und keiner dafür etwas kann. Aber jetzt leben wir von Reserven.“

Die Aussichten sind allerdings weiterhin nicht gut. „Bereits im Mai sind alle unsere Auftritte abgesagt worden“, muss Thomas Hopp beim Blick in seinen Kalender feststellen.