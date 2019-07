INTERVIEW AM WOCHENENDE Edition Falkenberg: Über die Rolle kleiner unabhängiger Verlage

VON ULF BUSCHMANN

Rotenburg – Belletristik, Fantasy, Märchen und Plattdeutsch, die Itzehoer Schifffahrtschronik, ein Krimi von den Kanarischen Inseln und ein Reiseführer über Worpswede auf Englisch: Auf ganz unterschiedlichen Büchern prangt das Logo der Edition Falkenberg aus Rotenburg. Ein Verlag mit Sitz an der Lindenstraße, der sich im harten Kampf gegen die großen der Branche behaupten muss. Wie schafft man das? Das haben wir Linda und Kai Falkenberg gefragt.

Wie kommt man dazu, einen Verlag zu gründen, der sich zu großen Teilen mit regionaler und lokaler Literatur befasst?

Kai Falkenberg: Wir sind ein Regionalverlag. Wenn man auf unser Programm guckt, kann man den Eindruck gewinnen, dass wir uns auf diese Region beschränken. Das ist aber nicht der Fall. Wir bezeichnen uns eher als norddeutschen Regionalverlag. Im Moment erscheint gerade ein Krimi, der an der Mecklenburgischen Seenplatte spielt. Das Thema Nordsee ist vorbereitet, und im Bereich Reiseführer wird in den nächsten Jahren noch allerlei kommen; jetzt zum Beispiel ein Buch über Helgoland. Es ist also nicht nur Bremen und umzu, sondern der gesamte norddeutsche Bereich.

Bedienen Regionalverlage wie der Ihrige eher eine Nische? Oder ist es eher ein breites Programm?

Kai Falkenberg: Das ist so dazwischen. Was die Sachbücher für Bremen betrifft, war es vor 20 Jahren mal ein größerer Markt. Das ist heute nur noch eine Nische. Auf der anderen Seite ist es so, dass es in der Region einen Bedarf an verlegerischen Dienstleistungen gibt. Das Buch bleibt ein wichtiges Medium. Es gibt zum Beispiel eines, was wir mit Professor Gotthilf Hempel gemacht haben. Er ist das Urgestein der bremischen Meeresbiologie.

Linda Falkenberg: Professor Hempel war Gründungsdirektor des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Er fing mit Beginn seiner Pensionierung an, wissenschaftliche Institute zu gründen.

Kai Falkenberg: Diese Institute brauchen eine verlegerische Dienstleistung, und die kommen gerne zu uns. Sie wissen, dass sie sich auf uns verlassen können.

Linda Falkenberg: Wir haben auch mit den Leuten vom Denkort Bunker Valentin das Buch „Forgotten Hero of Bunker Valentin. Die Geschichte von Harry Callan“ gemacht. Der Mann hat auch für Rotenburg eine Bedeutung, weil er lange im Lager Sandbostel war.

Kai Falkenberg: Das ist ein Programmschwerpunkt bei uns: das kritische Sachbuch. Es gibt zum Beispiel ein Buch über Medizinverbrechen im Dritten Reich in Hamburg-Rotenburgsort. Die ersten beiden Auflagen waren schnell vergriffen. Da sind wir zum Beispiel sehr breit aufgestellt.

Linda Falkenberg: Dann haben wir unseren Wümme-Klassiker, der zwischen Rotenburg und Bremen spielt: Mord an der Wümme von Katrin Steengrafe. Es ist der zweite Band einer inzwischen vierbändigen Reihe. Manchmal passieren Buchprojekte auch ganz plötzlich. Da gab es zum Beispiel eine Anfrage des hiesigen Archivvereins: Die wollten eine Lesung mit Professor Schöne aus Langwedel machen. Er hatte schon zwei dicke Wälzer über Langwedel geschrieben. Wir organisierten die Lesung, aber dann zog es sich aus technischen und Krankheitsgründen zwei Jahre hin. Dann fragte er uns, ob er von seinem Vortrag nicht ein kleines Büchlein machen sollte. Das erschien dann ganz flott.

Machen Sie denn nur gedruckte Bücher oder gibt es bei Ihnen auch E-Books im Angebot?

Kai Falkenberg: E-Books sind in Vorbereitung. Wir wissen im Augenblick aber nicht, ob es noch im Juli oder erst im August etwas wird. Sicher ist aber, dass die etliche Krimis, die es bei uns schon gibt, in diesem Jahr noch als E-Book erscheinen werden. Wir hatten auch schon Anrufe von Interessierten.

Muss sich ein Regionalverlag mehr auf das gedruckte Buch konzentrieren? Gibt es eine bestimmte Altersgruppe, die E-Books mehr nachfragt?

Kai Falkenberg: Das geht quer durch. Das E-Book wird aber grundsätzlich überschätzt. Mehr als fünf Prozent am Gesamtumsatz macht es in der Regel bei keinem Verlag aus. Bei fast allen Verlagen ist das gedruckte Buch noch immer der wichtigste Bestandteil.

Wie ist es mit der Zielgruppe? Gibt es als Regionalverlag bestimmte Festlegungen?

Linda Falkenberg: Nein, die gibt es bei uns deshalb nicht, weil wir ja verschiedene Bereiche bedienen. Wir haben zum Beispiel eine Reihe mit dem Kinderliedermacher Florian Müller aus Hepstedt. Da ist die Zielgruppe ganz klar Null bis Sechs. Dann haben wir aber mit Harry Callan eben auch Leute, die 50 plus sind.

Kai Falkenberg: Das sind aber Menschen, die sich für Geschichte interessieren – Abiturienten genauso wie 50-Jährige.

Linda Falkenberg: Jedes Produkt hat seine eigene Zielgruppe.

Es gibt die Edition Falkenberg jetzt seit sieben Jahren. Hat sich seit der Gründung etwas im Leseverhalten verändert?

Kai Falkenberg: Es hat sich definitiv etwas verändert. Im vergangenen Jahr gab es dazu eine große Studie des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Darin steht, dass der gesamten Branche rund zehn Millionen Leser fehlen. Durch die digitalen Medien und die ständige Erreichbarkeit sind die Menschen so gestresst, dass sie nicht mehr die Muße fühlen, sich mit Büchern zu beschäftigen. Das schlägt sich natürlich beim Lesen und im Buchkauf nieder. Andererseits gab es jetzt die positive Meldung, dass dieses Jahr die Anzahl der Leser im ersten Quartal signifikant gestiegen ist. Letztlich ist es so, dass wir mit der digitalen Omnipräsenz im Wettbewerb stehen.

Was würden Sie einem Menschen sagen, wenn Sie Werbung für das Buch machen sollten?

Linda Falkenberg: Man kann sich in eine stille Ecke, einen Strandkorb oder auf eine Gartenliege verziehen und seine Zeit genießen. Mit sich und seinem Lieblingsprotagonisten.

Kai Falkenberg: Man lässt seiner Fantasie freien Lauf, was man beim Fernsehen oder Film nicht kann.

Was erreicht Sie an Manuskripten?

Linda Falkenberg: Die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Man kann sich nicht vorstellen, mit was für teilweise abstrusen Themen die Leute zu einem kommen.

Zum Beispiel?

Linda Falkenberg: Einer hatte eine Schiffsliste der Kutter der DDR angefertigt. Nicht alle Kutter, sondern nur einen Typen: die 17-Meter-Kutter. Das Buch hätte über 800 Seiten haben sollen. Oder es gab eine Anfrage von jemandem, der seinen Text komplett in Kleinbuchstaben gedruckt haben wollte. Dann gibt es immer noch Verfechter der alten Rechtschreibung. Die weichen davon nicht ab. Manche Menschen erwarten zum Beispiel mördermäßige Pressekampagnen, die wir gar nicht leisten können.

Kai Falkenberg: Das ist ein Problem, was alle Verlage haben: Die geringe Unterstützung aus den Feuilletons. Es gibt immer weniger Buchbesprechungen. Für uns kleine, unabhängige Verlage ist das natürlich schwierig. Das betrifft die großen, aber eben auch die regionalen Zeitungen. Da würden wir uns etwas mehr Unterstützung wünschen.

Wie viele Manuskripte erreichen Sie im Monat?

Linda Falkenberg: Pro Woche sind es etwa fünf.

Kai Falkenberg: Es gibt Zeiten, da kommt lange nichts, und dann kommt jeden Tag etwas.

Linda Falkenberg: Das ist von bis, von Lyrik über Kinderliteratur bis Bildband. Dann gibt’s Jugendromane, Reiseberichte, Biografien, Lebensgeschichten, Ratgeber oder Krimis.

Schaffen Sie es, die eingereichten Manuskripte alle zu lesen?

Linda Falkenberg: Wir schauen uns alles an.

Kai Falkenberg: Wir haben eine Anweisung auf unserer Homepage, wie Manuskripte einzureichen sind. Aber daran halten sich viele Menschen nicht. In der Regel gibt es ein Exposé. Dann schaut man sich das an.

Linda Falkenberg: Wir gucken schon, ob das zu uns passen würde. Wir haben ja einen Bauchladen mit verschiedenen Sachen. Da sind wir offen für viele Dinge. Aber es kommen eben auch viele Texte von Hobbyschreibern bei uns an. Ich hatte neulich ein Manuskript einer Frau, in dem es in jedem Hauptsatz vor jedem Substantiv drei Adjektive gab. Das kann man nicht lesen, das ist Lebenszeit, die bekommst du nie wieder.

Wo geht für den deutschen Buchmarkt die Reise hin?

Kai Falkenberg: Wenn man das wüsste! Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es wird schwierig bleiben. Es ist eine gesellschaftliche Frage, ob sich das Buch im Alltag behauptet. Es wird immer wieder Bücher geben, das ist nicht die Frage. Aber welchen Stellenwert werden sie im Alltag haben? Die Frage ist die nach der Medienkompetenz und der Mediennutzung: Können die Leute unterscheiden, was besser ist, fünf Stunden täglich Internetnutzung oder sich mit einem Buch irgendwo hinsetzen?

Linda Falkenberg: Die Branche wird ein großes Problem bekommen, wenn die Kinder in der Schule nicht mehr aus Büchern lernen, sondern komplett digital. Wir erleben es jetzt mit unserer Tochter. Sie ist in der dritten Klasse. Ich behaupte, die Hälfte der Schüler liest nicht freiwillig. Es gibt Kinder in der dritten Klasse, die gar nicht lesen können. In dem Moment, in dem die Lehrer das Lesen und die Freude daran nicht mehr vermitteln, haben wir ein Problem. Es gibt aber einige Ansätze zur Leseförderung, zum Beispiel Kooperationen mit der Stadtbibliothek.

Kai Falkenberg: Das findet aber in den Familien und der Gesellschaft statt. Das wird vorgelebt. Diese Dinge können wir als Verlag gar nicht beeinflussen. Wenn das Lesen in den Familien praktiziert wird, tun es auch die Kinder und die Jugendlichen.

DER VERLAG

Linda und Kai Falkenberg gründeten 2012 ihren eigenen Verlag. Vorher arbeiteten beide für Verlagshäuser in Bremen. Linda Falkenberg machte ihr Abitur am Rotenburger Ratsgymnasium und studierte danach Germanistik und Geschichte. Seit 1999 ist sie in der Branche tätig, zuletzt war sie Verlagsleiterin bei Hauschild. Kai Falkenberg ist gebürtiger Bremer und studierte Kulturwissenschaften und Germanistik. Vor dem Studium machte er eine Ausbildung zum Buchhändler. Sein Geld fürs Studium verdiente er sich durchs Jobben in einem Verlag. ubu