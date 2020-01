Brücken-Check in Rotenburg

Die Holzbrücke auf dem Verbindungsweg „An den Wiedauwiesen“ zwischen dem Dr.-Walter-Mecke-Damm und dem Kantor-Helmke-Haus in Rotenburg ist seit Tagen gesperrt. Kein Durchkommen mehr. Seit Mittwoch steht außerdem fest: Von Montag an muss auch die Holzbrücke hinter dem Ronolulu dichtgemacht werden. Das teilt Stephan Lohmann vom Amt für Verkehr mit. „Wir müssen auch sie sperren. Die Statik ist erheblich gefährdet.“ Bis Montag mit der Sperrung zu warten, sei noch vertretbar. Aber: Mittelfristig müssten beide Brücken erneuert werden, erklärt der Mann aus dem Fachamt. Die Stadt versuche, für eine Übergangszeit sie so herzurichten, dass sie bis dahin nutzbar sind.

Rotenburg - Die Probleme an diesen beiden Brücken sind sehr ähnlich: Sowohl die Pfahlgründung als auch die Längsträger des Bauwerks „An den Wiedauwiesen“ sind stellenweise defekt und weisen nicht mehr die erforderliche Stabilität auf. Statische Probleme sind die Folge, erklärt Beate Behrens vom städtischen Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz. Wie umfangreich die Sanierung ausfällt und was im Detail zu tun ist, werde eine Empfehlung zeigen, auf die die Stadt zurzeit noch wartet. Diese kommt vom Bremer Ingenieurbüro Bartel. Das ist seit dem vergangenen Jahr mit der alle sechs Jahre erforderlichen Hauptprüfung der Brücken in der Kreisstadt beschäftigt, wie Beate Behrens weiter ausführt. Nach einer beschränkten Ausschreibung hatte dieses Fachbüro den Zuschlag für den Auftrag erhalten, der ein Volumen von rund 40 000 Euro hat, so die städtische Ingenieurin.

+ An der Einfahrt zum Weg „An den Wümmewiesen“ steht ein Hinweis auf die Brückensperrung.

Eigentlich ist die Stadt permanent mit den Brücken beschäftigt. Vierteljährlich sind Sichtprüfungen vorzunehmen, außerdem gibt es auch noch jährliche Checks. Das können die zuständigen Mitarbeiter der Stadt selbst erledigen. Alle drei Jahre kommen allerdings etwas intensivere Untersuchungen dazu, und alle sechs Jahre ist eben die große Hauptprüfung fällig, mit der die Experten aus Bremen zurzeit beschäftigt sind – nach und nach nehmen sie 25 Brücken unter die Lupe. Bei elf Brücken, die komplett aus Holz gebaut worden sind, stellt sich sprichwörtlich vor allem eine Frage: „Ist da der Wurm drin?“ Neben der Statikkontrolle spielt bei Stahlbetonbrücken zusätzlich die Suche nach Rissen eine ganz wesentliche Rolle. Die Beschilderung muss ebenfalls passen – damit alle Verkehrsteilnehmer wissen, ob sie nicht vielleicht das zulässige Gewicht übersteigen. „Pro Brücke bekommen wir einen Bericht, die Empfehlungen darin haben wir dann umzusetzen“, erklärt die Mitarbeiterin aus der Stadtverwaltung.

In den meisten Fällen könne der Bauhof damit beauftragt werden. Aber eben nicht immer. Im Fall der Brücke „An den Wiedauwiesen“ ist diese Frage allerdings noch nicht beantwortet. Das gilt auch für die Holzkonstruktion hinter dem Ronolulu. Immerhin: Bislang sind dies im Rahmen des großen Brücken-Checks die einzigen, die von einer Sperrung betroffen sind.

+ Ein Ingenieur nimmt die Brücke hinter dem Ronolulu unter die Lupe.

Bis ins Frühjahr zieht sich die Kontrolle insgesamt. Und dabei geht es im Fall einer Bahnbrücke in Waffensen am Bullenberg um eine Situation, der besonders schwer zu begegnen ist. „Für die Zeit der Überprüfung muss der Bahnverkehr unterbrochen werden“, sagt Behrens. Eine Genehmigung dafür sei ein halbes Jahr zuvor zu beantragen. Ins Auge gefasst sind drei Tage im April. Die Bestätigung stehe allerdings noch aus. Es handelt sich um eine Betonbrücke. „Dort muss auch von unten ganz genau der Zustand überprüft werden. Und das geht eben nur, wenn der Bahnbetrieb ruht.“ Behrens fügt hinzu, dass dafür die Nachtstunden genutzt werden sollen.

Bis dahin ist noch mehr zu tun. In diesen Tagen sind weitere Brücken an der Reihe. Das beauftragte Büro ist dafür weiter in den Nödenwiesen zwischen Aalter Allee und dem Kreishaus unterwegs. Zwei Ingenieure haben mit der Brücke hinter dem Ronolulu begonnen. Beate Behrens ist dabei: „Optisch sieht sie nicht mehr schön aus, aber das ist dabei nicht entscheidend.“ Doch schon im Laufe des Tages stellt sich heraus, dass auch hier eine Sperrung zu erfolgen hat. Die Stadt wird eine Info dazu an der Brücke anbringen.