Brillantes Spiel am Flügel

Rotenburg/Melle - Von Manfred Klein. Als Gast aus Rotenburg hatte sich Sarah Bausmerth beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Melle angemeldet, weil sie am Termin des Wettbewerbs im Heidekreis verhindert ist. In der Altersgruppe IV für die Geburtsjahre 2001 und 2002 trat sie im Fach Klavier solo zusammen mit vier Konkurrentinnen zum Vorspiel an. Entsprechend der Ausschreibung hatte sie mit ihrer Klavierlehrerin Almut Cordes ein anspruchsvolles Programm vorbereitet: Wolfgang Amadeus Mozarts „Zwölf Variationen in Es-Dur“, Köchelverzeichnis 353, Jean Sibelius mit vier Stücken aus „13 Pieces“ opus 76 und die „Meditation sur un motif de Claude Debussy“ von Zoltan Kodaly.

Souverän setzte sie sich an den Bechstein-Flügel im Musikraum des Gymnasiums Melle und absolvierte ihr Wertungsprogramm auswendig.

„Auch wenn das Auswendigspielen nicht gewertet wird, macht es doch Eindruck, wenn man sieht, wie intensiv sich Sarah mit der Musik auseinandergesetzt hat“, erklärte Conny Rutsch, Vorsitzende des Regionalausschusses „Jugend musiziert“ in Melle, gegenüber der Kreiszeitung. Technisch ausgefeilt und musikalisch überzeugend erhielt Sarah Bausmerth den Lohn für viele Stunden fleißiges Üben. Sie erreichte 24 von 25 möglichen Punkten und wird damit am Landeswettbewerb in Wolfenbüttel in der Zeit vom 29. März bis 2. April teilnehmen.

Offizieller Regionalwettbewerb in „Jugend musiziert“ für die drei Landkreise Rotenburg, Verden und Heidekreis ist diesen Sonntag in der Musikschule Achim. Hier gehen dann noch einmal mehrere Musikeleven aus Rotenburg und umzu an den Start, allein aus dem Kreis Rotenburg – Stand gestern – 42 Künstler, so viele wie nie zuvor.