Brennpunkt Rotenburger Pferdemarkt

Was sich in der Nacht vom 14. April 2020 auf dem Rotenburger Pferdemarkt zugetragen hatte, ist jetzt vor dem benachbarten Amtsgericht verhandelt worden.

Nur ungern gehen viele Rotenburger noch in den Abendstunden oder nachts über den Pferdemarkt. Der Platz ist zu einem Brennpunkt geworden, wie auch ein Prozess am Amtsgericht zeigt. Polizeichef Torsten Oestmann betont, man habe die Lage im Blick und suche nach Lösungen.

Rotenburg – Autoposer, Gruppenauseinandersetzungen, Schlägereien – das war in der Vergangenheit am Rotenburger Pferdemarkt an der Tages- oder besser: Nachtordnung. Im Zuge eines solchen „Tumultes“ mit rund 20 Beteiligten zweier Gruppen, wie Zeugen im Verlauf des letzten Verhandlungstages gegen drei Brüder im Alter von 21 bis 25 Jahren am Dienstag vor dem Rotenburger Amtsgericht aussagten, war ein 21-Jähriger in der Nacht vom 14. April 2020 mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Er zog sich eine Platzwunde zu, die später im Diakoniekrankenhaus behandelt wurde. Stark blutend flüchtete das Opfer, wo es in der Fußgängerzone von einem schwarzen Golf verfolgt wurde und sich in einen von einer zweiköpfigen Fahrradstreife zur Verstärkung gerufenen Funkstreifenwagen retten konnte. Die Brüder sind nun verurteilt worden.

Schlagstock, Flasche oder beides? Und: Wer schlug in dieser Nacht zu? Dies galt es für das Jugendschöffengericht auch am letzten Verhandlungstag eines zähen Prozesses zu ergründen. Zwar waren am Dienstag im Unterschied zum vorigen Termin vor drei Wochen alle Zeugen erschienen – gleichwohl: auspacken wollten die wenigsten. „Einige Zeugen sind in jungen Jahren schon äußerst vergesslich – solche Erinnerungslücken bei jungen Menschen habe ich selten erlebt“, konstatierte Oberstaatsanwalt Thomas Löding von der Verdener Staatsanwaltschaft.

Einige Zeugen sind in jungen Jahren schon äußerst vergesslich – solche Erinnerungslücken bei jungen Menschen habe ich selten erlebt.

„Nichts gesehen“, war eine Standardantwort der in dieser Nacht auf dem Pferdemarkt anwesenden und nun vorgeladenen Zeugen, denen der Staatsanwalt „keinen Belastungswillen“ attestierte. Auch das Opfer, das nach eigener Aussage gegen 2 Uhr in der fraglichen Nacht das Gespräch über vermeintlich flüchtlingsfeindliche Beleidigungen gesucht hatte, hatte zwischenzeitlich seine Aussage zurückgezogen und versucht, den Prozess gegen die Brüder mit dem Vorwurf gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung abzuwenden.

Eine Klärung des Sachverhalts durch den Rechtsstaat: von vielen Beteiligten nicht erwünscht. Diesen Eindruck hatten schon die um 2 Uhr nachts diensthabenden Streifenpolizisten, die sich Diskussionen, verbal-aggressivem Verhalten einiger der Angeklagten und Aussagen wie „Das regeln wir unter uns“ sowie dem Schlagen von außen an den Krankenwagen mit dem Opfer und einem Polizisten darin ausgesetzt sahen. Was dran ist an der im Raum stehenden Aussage, das Opfer habe im Nachhinein 5 000 Euro Entschädigung von der Familie der mutmaßlichen Täter gefordert, aber nicht bekommen, bleibt genauso unklar wie die eindeutige Klärung der Frage, wer der drei Brüder wie zuschlug. Dabei sei, so Löding, die Tatsache, dass sich die drei Angeklagten nicht selbst zur Sache äußerten, nicht eben hilfreich gewesen.

Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung

Die am schwersten belastende Aussage war von einer Zeugin eingereicht worden, die gar nicht am Tatort zugegen gewesen war; sie gab schriftlich an, gehört zu haben, wie sich das Trio im privaten Umfeld mit seiner Tat brüstete. Prekär: Bei der Hauptbelastungszeugin handelte es sich um die ehemalige Partnerin eines der Angeklagten, um deren gemeinsamen Sohn nach der Trennung ein Umgangsrechtsstreit anhängig ist. Sein Bruder und Mitbewohner ist bereits wegen Körperverletzung vorbestraft; die vom Oberstaatsanwalt geforderten 14 Monate für die neue Tat hätte auch die Aufhebung der Bewährung bedeutet. Für die anderen beiden Angeklagten forderte er je neun Monate zur Bewährung und ein Schmerzensgeld, da die Voraussetzungen für eine günstige Sozialprognose gegeben seien – beide Brüder verfolgen nach eigener Aussage eine Tätigkeit im väterlichen Taxibetrieb.

Nach langer Beratung befand das Gericht die Rotenburger der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Anhand der Zeugenaussagen wurde es als erwiesen angesehen, dass der der jüngste der Brüder dem Opfer die Platzwunde am Kopf mit einer Flasche zugefügt hatte. Da das Gericht der Empfehlung der Jugendgerichtshelferin nach Anwendung des Jugendstrafrechts nachkam, kam der heute 20-Jährige mit zwei Freizeitarresten davon. Gleichwohl machte Richterin Dayana Stanciuela klar, dass es sich um eine massive Grenzüberschreitung gehandelt habe. Sein älterer Bruder erhielt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Günstig wirkte sich auf das Urteil aus, dass eine Klärung mit dem Opfer stattgefunden habe und der Angeklagte sich bemühe, seine familiären Probleme zu klären.

Vorwurf an einen „vierten Tatbeteiligten“

Am längsten erörtert habe man den Fall des bereits wegen eines ähnlichen Delikts einschlägig vorbestraften dritten Bruders, dem mit einem Jahr auf Bewährung eine „letzte Chance“ eingeräumt wurde. Zugutegehalten wurde ihm, dass er seine Arbeitsauflagen aus dem vorigen Fall – wenn auch schleppend – in der Fahrradwerkstatt der Rotenburger Werke und im Kaufhaus Karo abgeleistet habe und bestrebt sei, eine berufliche Perspektive zu entwickeln. Vor der Beratung der Richterin und der beiden Jugendschöffen hatten sich zwei der drei Angeklagten doch noch zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet und die Tat einem Vierten, dessen Namen sie nicht nennen wollten, zugeschrieben. Dieser sei auch für die Einschüchterung von Zeugen verantwortlich.

+ Torsten Oestmann ist Polizeichef in Rotenburg und will im Herbst Bürgermeister werden. © Guido Menker