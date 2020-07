Brennpunkt Pferdemarkt

Es sind immer mehr Einsätze der Polizei erforderlich

von Guido Menker

Rotenburg – Verschmutzungen, Lärmbelästigungen, Geschrei, Pöbeleien und mitunter auch handfeste Auseinandersetzungen, Verkehrsdelikte sowie Straftaten: Der Rotenburger Pferdemarkt hat sich im Laufe der vergangenen drei bis vier Monate zu einem Brennpunkt in der Kreisstadt entwickelt. Die Beschwerden bei der Polizei und auch beim Ordnungsamt der Kreisstadt häufen sich. „Der Pferdemarkt erscheint zurzeit wie ein Ausgangspunkt für nächtliches Leben in Rotenburg“, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Grund genug für ein „niederschwelliges Einsatzverhalten“, wie es Knut Nagel bezeichnet. Er ist Leiter des Einsatz- und Streifendienstes bei der Polizeiinspektion in Rotenburg und muss nicht selten mehrmals am Tag Kollegen bitten, den Pferdemarkt anzusteuern.