Brennender Anhänger bremst Verkehr aus

Mulmshorn

+ © Menker Der Anhänger hat während der Fahrt auf der Bundestraße 71 am Hinterrad Feuer gefangen. © Menker

von Guido Menker schließen

Mulmshorn – Ein landwirtschaftliches Gespann hat am Montagnachmittag den Verkehr auf der Bundesstraße 71 in Mulmshorn ausgebremst: Wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilt, habe der hintere von zwei mit Raps beladenen Trecker-Anhängern während der Fahrt in Richtung Zeven kurz vorm Hotel „Heidejäger“ am Hinterrad Feuer gefangen. Die Feuerwehren aus Mulmshorn, Rotenburg und Horstedt rückten aus, löschten den Brand und sorgten dafür, dass das Gespann von der Straße geholt werden konnte. Danach waren umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn zu erledigen. Dazu war es erforderlich, die Bundesstraße komplett zu sperren. Die Ladung war nicht weiter betroffen, heißt es. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. men