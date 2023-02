Brandserie im Landkreis Rotenburg? Erneut dutzende Fahrzeuge in Flammen

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Die zerstörte Lagerhalle in Sittensen. © Polizei

In der Nacht auf Sonntag haben in Weertzen und Sittensen dutzende Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang, auch zu einem ähnlichen Vorfall in Rotenburg vergangene Woche.

Sittensen/Rotenburg - Mehrere hundert Einsatzkräfte, mehrere dutzend Fahrzeuge in Flammen, ein Schaden in Millionenhöhe: Die Feuerwehren im Landkreis Rotenburg mussten in der Nacht auf Sonntag erneut zu großen Einsätzen ausrücken, weil Teile der Fuhrparks zweier Fahrzeughändler in Sittensen und Weertzen brannten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wenn man so will, eine beeindruckende Bilanz, und sie erinnert stark an das Feuer auf dem Hof eines Rotenburger Autovermieters am voran gegangenen Wochenende. Dort gerieten 21 Autos in Brand. Die Ermittler vermuten dort außerdem einen Zusammenhang zu einem Brand im Gewerbegebiet Hohenesch vor zwei Monaten, als 37 Fahrzeuge in Flammen standen. Nun drängt sich auch bei der Polizei der Verdacht auf, dass alle Taten in Verbindung stehen.

„Wir gucken nach Schnittmengen“, bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber der Kreiszeitung. „Alle Taten richteten sich gegen Fahrzeuge, zum Glück wurden keine Menschen verletzt.“

Erster Einsatz kurz vor Mitternacht

Der erste Einsatz ereignete sich kurz vor Mitternacht in Weertzen. Dort geriet bei einem Autohandel aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindern. Zwei weitere Fahrzeuge, die neben dem Auto geparkt waren, konnten vom Besitzer des Autohandels weggefahren werden. Für die Löscharbeiten musste die Landesstraße 142 voll gesperrt werden. Gegenüber der DPA schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

In Sittensen zerstörte das Feuer in der Nacht zum Sonntag mehr als 20 Busse, die in einer offenen Lagerhalle standen. Die

Die Feuerwehr setzte nach Angaben eines Sprechers fast 200 Einsatzkräfte ein, um den gegen 2 Uhr gemeldeten Brand zu löschen. Die Wasserversorgung auf dem Gelände gestaltete sich schwierig, da es etwas abseits von der Straße lag, so die Feuerwehr. Da einige Busse über einen Gastank verfügten, gab es immer wieder Explosionen, die im ganzen Ort zu hören waren. Nach über drei Stunden war das Feuer weitestgehend gelöscht und es mussten aufwendige Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.