Brand im Holzschuppen

Einsatzkräfte bringen Feuer schnell unter Kontrolle

+ Die Feuerwehren aus Nartum, Gyhum und Horstedt haben ein Feuer in einem Holzschuppen gelöscht. Foto: Wuttke

Nartum – In einem Garten in der Straße „Auf dem Berg“ in Nartum ist am Sonntag gegen 15 Uhr in einem Holzschupppen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Nartum, Gyhum und Horstedt waren mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften schnell vor Ort, um den Brand zu löschen. „Der angrenzende Rasen fing ebenfalls Feuer, eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf das Wohngebäude bestand nicht“, schreibt Kreisfeuerwehrsprecher Tim Gerhard.