Mann stirbt bei Brand in Wohnung - Rauchgas als Todesursache

In Rotenburg ist eine Person bei einem Wohnungsbrand gestorben. Obwohl die Feuerwehr keine Flammen löschen musste, reichte der Rauch offenbar aus, um den Tod herbeizuführen.

Rotenburg - Bei einem Zimmerbrand am Wohlsdorfer Weg in Rotenburg ist am Freitag eine Person gestorben. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, ging ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor und leitete umgehend die Menschenrettung ein. In einem Notruf wurde der Feuerwehr eine vermisste Person gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte.

Die Person wurde schnell gefunden, gerettet und direkt dem Rettungsdienst übergeben, heißt es weiter. Allerdings sei die Person im Verlauf des Einsatzes gestorben. Ein Feuer war in der Wohnung nicht mehr zu lokalisieren. Offenbar hatte ein Schwelbrand einige Zeit vor dem Rufen der Feuerwehr unbemerkt in der Wohnung stattgefunden, was zu einer großen Ansammlung von Rauch und giftigen Gasen geführt hatte.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung mittels einer Wärmebildkamera und übergab sie daraufhin an die Polizei. Kurze Zeit später wurde der Einsatz beendet. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehr mit etwa 35 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei. Angaben zur Schadenhöhe und Ursache konnte die Feuerwehr am Samstagnachmittag nicht geben.