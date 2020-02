Borchel packt selbst an

„Einfach mal machen“: Anwohner bessern Wege ihre Dorfes aus

+ Ratsherr Mirko Klee (r.) und seine Mitstreiter bei den Ausbesserungsarbeiten an der Straße in Borchel.

Rotenburg – Gerade auf moorigem Untergrund haben die Straßen im Landkreis in den vergangenen bei den sehr trockenen Sommern stark gelitten. Teilweise mussten ganze Strecken gesperrt werden, weil der Untergrund abgesackt war. Ein Problem, das auch in Borchel bekannt ist. Dort wartet man aber nicht darauf, bis die langwierigen Behördenwege beschritten sind, sondern packt selbst an: Am Sonntagvormittag, bei strömendem Regen, hatten sich engagierte Anwohner der Straße Stellmoor getroffen, um die ausgefahrenen Löcher in ihrer Straße auszubessern.