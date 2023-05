Borchel macht es vor: Die Energiewende im Moor

Von: Michael Krüger

Der kleine Wunderstoff für das Nahwärmenetz in Borchel: Mit Hackschnitzeln aus Holz der Region sollen die Brenner befeuert werden. Perspektivisch aber zum Beispiel auch mit Laub- oder Baumschnittpellets. © imago images/McPhoto

Große Windparks und Photovoltaik-Freiflächen sind nur zwei zentrale Themen der Energiewende, die vor Ort auf dem Land stattfinden. In Borchel nimmt jetzt ein Projekt Form an, das die Haushalte in dem weitverzweigten Dorf von fossilen Energieträgern abkoppeln soll. Ein Modellversuch im Moor: Nahwärme aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Rotenburger Politik hat grünes Licht gegeben.

Borchel – „Wir wollen nicht aufs Abstellgleis.“ Mirco Klee kämpft für sein Dorf. Der Borcheler „Ureinwohner“ wird nicht müde, sich für das einzusetzen, was er für lebenswert hält. Kein Moordorf mit weiten Wegen und Nachbarn auf Entfernung, die sich hinter hohen Mauern verschanzen: Klee will ein intaktes Dorfleben, einen Schützenverein, Sportverein, Feuerwehr und die Laienspielgruppe – es braucht Gemeinschaft. Mehr als jeder dritte der knapp 300 Dorfbewohner des Rotenburger Ortsteils war zum Aufstellen des Maibaums Anfang der Woche dabei, am Tag danach sitzt CDU-Ratsherr Klee mit Nachbarn und Mitstreitern wieder am Tisch im Dorfgemeinschaftshaus. Es geht erneut um Gemeinschaft, ein gemeinsames Projekt: Die „Borchel Energie GmbH“ will die Energiewende mitgestalten.

Alte Idee neu umgesetzt

Gasleitungen gibt es in Borchel keine. Der Untergrund ist viel zu nass und beweglich, die Strecken sind weit. Wer heizen will, setzt auf Öl oder Flüssiggas. Das tat auch Florian Böhling stets, für seine Fischzucht suchte der Unternehmer aber nach einer besseren, nachhaltigeren und vielleicht auch günstigeren Lösung. Gerade jetzt. Böhling klapperte die Nachbarschaft ab, sprach mit Landwirten und Lohnunternehmen vor Ort. Die Idee ist ja gar nicht so neu, auf herkömmlicher Basis mit Nahwärmenetzen und gasbetriebenen Blockheizkraftwerken auch in Rotenburg längst in vielen Wohngebieten umgesetzt: Nicht mehr jeder feuert einen Ofen daheim, sondern man nutzt ein zentrales Potenzial für viele. Doch in einem Moor- und Flächendorf gibt es das bislang nicht. „Wer nicht anfängt, sich zu bewegen, bleibt liegen“, sagt Böhling.

Mirco Klee war einer der ersten, den er ins Boot holte. Klee klopfte von der Orts- bis zur Landes-, Bundes- und EU-Politik Kontakte ab, die Bürger des Ortes wurden informiert, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. An diesem Mittwoch ist die größte lokale Hürde genommen worden: Im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss haben Politik und Verwaltung grünes Licht gegeben. Nur gute eineinhalb Jahre sind vergangen, jetzt scheint aus Böhlings erster Idee ein konkretes Projekt zu werden: ein Nahwärmenetz, das aus nachwachsenden Rohstoffen der Region befeuert wird. Und der Strom für den Betrieb kommt aus zusätzlichen PV-Anlagen.

DGH als größter Abnehmer

Das Borcheler Dorfgemeinschaftshaus mit dem angeschlossenen Feuerwehrhaus war der noch fehlende Baustein. Das Feuerwehrhaus soll komplett erweitert und erneuert werden, das DGH muss energetisch saniert werden. 1986 gebaut, ist die alte Ölheizung so langsam über ihre Zeit, das gesamte Gebäude ist eine „Energieschleuder“, wie Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann sagt. Seitens der Stadt habe man nun dem Anschluss als größter Abnehmer an das Nahwärmenetz zugestimmt. „Wenn wir es schaffen, das Dorf mit alternativer Energie anzuschließen, gibt es doch nichts Besseres“, so Oestmann.

Drei, die das Borcheler Energie-Projekt maßgeblich mit vorantreiben: Mirco Klee (v.l.), Florian Böhling und Heiko Nalesinski. © Michael Krüger

Ganz so weit ist man indes nicht. Wohl aber auf dem Weg dorthin: Rund 800 000 Euro wollen Böhling und seine Mitstreiter zunächst investieren. 26 Haushalte haben festes Interesse bekundet, angeschlossen zu werden. Geplant sind drei Einzelnetze für Borchelmoor, Stellmoor und Langenhörn mit eigenen Holzhackschnitzel-Brennern. Vier Kilometer Leitungen müssen gelegt werden, für den heimischen Umbau der Heizung seien rund 10 000 Euro fällig, heißt es – abzüglich 50 Prozent staatlicher Förderung momentan. Die Wärmeversorgung sei dann ungefähr auf dem Kostenstand wie mit Flüssiggas, allerdings unabhängig von Preisschwankungen. Und es gebe weder Wartungs- noch Reinigungskosten für den Einzelnen.

Start im Winter nächsten Jahres

Böhling nennt als Ziel den Winter 24/25, um an den Start zu gehen. Befeuert werden sollen die Kessel aus dem, was vor Ort eh an Biomasse anfällt und mit Holz von Plantagen mit schnell wachsenden Bäumen. Denkbar seien auch Pellets aus Laub. Und was man in ein paar Jahren verfeuern könne, wisse man noch gar nicht. Das System dafür stünde aber bereit. Von bis zu 90 Prozent CO2-Einsparung gegenüber herkömmlichen Heizungen sprechen die Initiatoren. Man sei „Vorreiter für eine ganze Region und andere Moordörfer, die vor der Herausforderung einer Wiedervernässung stehen, um CO2 einzusparen“, heißt es in der Machbarkeitsstudie zum Projekt.

Klee kann also beruhigt sein: Statt auf dem Abstellgleis zu stehen, nimmt Borchel mit seiner Idee eines Nahwärmenetzes mit eigenen Rohstoffen direkt die Überholspur.