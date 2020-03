Bodycams für die Polizei

Hätten die Polizisten während einer Rangelei mit einem Gaffer nach dem Eisdielenunfall 2015 in Bremervörde bereits Bodycams getragen, hätte das viel Ärger vor Gericht erspart. Das sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Jetzt sind die Bodycams da – und mit ihnen die Hoffnung auf besseren Schutz der Einsatzkräfte.

VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg – Sie sollen vor allem deeskalierend wirken, damit den Schutz für Einsatzkräfte vergrößern: Aktuell werden die Polizeiinspektionen niedersachsenweit mit Bodycams ausgerüstet, auch Rotenburg. Die Polizisten werden beschult und warten auf eine entsprechende Verfügung, die Kameras demnächst im Einsatz tragen zu können. „Sie werden bundesweit schon länger benutzt, es ist ein gutes Einsatzmittel, das auch der Abschreckung dient“, sagt Polizeikommissarin Tina Schumacher.

Denn Beleidigungen und tätliche Angriffe ihr und ihren Kollegen gegenüber nehmen zu. Auch wenn sie gut ausgebildet und auf solche Situationen vorbereitet werden, „bekommen wir den gesellschaftlichen Wandel in der Polizei deutlich zu spüren“, meint Sprecher Heiner van der Werp. In den vergangenen Jahren habe sich viel verändert, es ist ein „rauer Ton“ geworden. Van der Werp blickt auf eine längere Berufserfahrung zurück als seine junge Kollegin, war in den 90er-Jahren unterwegs und erinnert sich: „Ich bin noch der Schutzmann vom alten Schlag. Das, was meinen Kollegen heute passiert, war für uns nie ein Thema. Kamen wir als Polizei dazu, war erst mal Ruhe.“

Das habe sich komplett gewandelt, die Hemmschwelle sinke merklich. Und das nicht nur gegenüber Polizisten, auch Lehrer, Erzieher oder Feuerwehrleute seien betroffen. „Meine Kollegen sind ganz anderen Angriffen ausgesetzt, es ist unruhiger geworden – sie haben es nicht leicht“, so der Polizeisprecher. „Unser Handeln wird mehr in Frage gestellt, ob wir Maßnahmen überhaupt ergreifen dürfen“, ergänzt Schumacher. Dabei sei es noch ein Unterschied, ob es eine ländliche Gegend ist. „Hier haben die meisten Personen noch Respekt vor der Polizei“, so die Kommissarin. Nichtsdestotrotz hätten die Polizisten im Raum Rotenburg auch gerade bei alkoholisierten Personen immer mehr damit zu tun, sich diesen zu verschaffen.

Die objektive Wiedergabe von Ereignissen spiele auch vor Gericht eine wichtige Rolle. Bilder helfen, das Gesagte zu untermauern. „Das bietet eine andere Sicherheit, wenn wir einen Vorfall schildern, der meist schon länger zurückliegt“, meint van der Werp und erinnert an den Eisdielenunfall 2015 in Bremervörde, bei dem einige Gaffer ihr Handy gezückt hatten und es nach Aufforderung der Polizei, das zu beenden, zu Handgreiflichkeiten kam. „Hätten wir die Kameras zur Verfügung gehabt, hätte es viel Ärger vor Gericht nicht gegeben“, ist er sicher. „So kann man von Glück sagen, dass ein Kollege ein Foto gemacht hat, auf dem zu sehen ist, wie der Gaffer den Kollegen würgt.“ Oft genug gebe es Anwälte, die in solchen Situationen versuchen, Polizisten „auseinanderzunehmen und unter Druck zu setzen“.

Umso wichtiger erachten beide den Einsatz der kleinen Kamera, die an der Jacke getragen wird, gekennzeichnet durch ein Klettschild „Videoaufzeichnung“. „Die Kamera hält objektiv fest, wie die Situation vor Ort war“, sagt Schumacher. Sie und ihre Kollegen lernen den Umgang mit den Bodycams, von denen Rotenburg vorerst drei, Zeven und Bremervörde jeweils zwei erhalten. Die Kameras befinden sich nach Einschaltung dauerhaft im Standby-Modus, zeichnen kurze Sequenzen von 30 Sekunden auf, die stetig überschrieben werden. Auch nachts ist alles gut erkennbar. Sobald ein Polizist in einer schwierigen Situation die Aufnahme startet, können so die Sekunden aus dem Pre-Recording mit verwendet werden. „Damit Außenstehende sehen können, wie die jeweilige Situation vorher gewesen ist. Es macht mehr Sinn, zu sehen, wie es dazu gekommen ist, als wenn ich im Gerangel drauf drücke und man sieht nur das“, erklärt Schumacher.

Dabei gibt es gewisse Vorschriften, die beachtet werden müssen. Es müssen Anhaltspunkte vorliegen, die auf eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit hinweisen oder auf eine Gefahr hindeuten. Die Polizisten müssen dann darauf hinweisen, dass sie eine Aufzeichnung beginnen. Zudem dürfen die Kameras nur an öffentlichen Orten verwendet werden.

Den Auftakt hat Göttingen gemacht. Anfang Dezember verteilte die dortige Polizeidirektion als erste in Niedersachsen 57 Bodycams an ihre Inspektionen. Die Erfahrungen seien bisher positiv: „Da ist die linke Szene mehr vertreten, da kommt es wohl gut an, sodass es nicht zu Widerständen oder tätlichen Angriffen uns gegenüber kommt“, berichtet Schumacher. Sie verspricht sich auch für Rotenburg Erfolge. „Natürlich wird es immer die geben, denen es egal ist, gerade wenn sie stark alkoholisiert sind, aber auch dann ist es ein super Beweismittel.“