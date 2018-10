Bodo-Räke-Büste findet ihren Platz an der Gerberstraße

Die bereits vor vielen Jahren von der Rotenburger Künstlerin Ingrid Berg-Pund aus Bronze geschaffene Bodo-Räke-Büste hat jetzt ihren festen Platz gefunden: Vor der Bodo-Räke-Sporthalle an der Gerberstraße hat Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD, v.r.) zusammen mit Brigitte Räke sowie Frank und Marje Grafe das Kunstwerk am Montagnachmittag im Beisein von mehr als 20 Gästen enthüllt. Weber hatte zuvor an das Leben und Wirken des 2004 gestorbenen Bodo Räke erinnert, der unter anderem von 1986 bis 2001 als Sozialdemokrat Bürgermeister in der Kreisstadt war. Den Ankauf der Büste hatten Frank und Marje Grafe durch eine Spende in Höhe von 4 500 Euro möglich gemacht. Das Werk von Ingrid Berg-Pund soll nun auch Teil des Rotenburger Kulturpfades werden. - Foto: Menker