Blutspende in Rotenburg: Ein Plus von fast 50 Prozent

Rotenburg – Die anfängliche Skepsis hat sich als vollkommen unbegründet erwiesen. Wie würden wohl die beiden Blutspendetage zu Beginn dieser Woche in der IGS an der Gerberstraße in Rotenburg angenommen?

Mit dieser Frage hatten sich alle Beteiligten des DRK-Blutspendedienstes sowie des -Ortsvereins beschäftigt, bevor sie die Eingangstür für die Spender geöffnet hatten – vor dem Hintergrund der Coronakrise unter entsprechend hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Inzwischen liegt das Ergebnis vor, und aus der Nachricht von DRK-Ortsvereinschef Heinz-Günter Bargfrede ist eine große Freude zu entnehmen: „Wir hatten an den beiden Tagen eine sensationelle Beteiligung.“

Schon seit Jahren kommen die Rotenburger an den beiden Tagen stets auf rund 200 Blutspenden, berichtet Bargfrede. Jetzt aber waren es 293. „Also eine Steigerung von fast 50 Prozent“, freut sich Bargfrede, der am Montag selbst in der IGS vorbeigeschaut hatte, weil er natürlich wissen und sehen wollte, wie der Spendetermin diesmal ablaufen würde.

Am ersten Tag kamen 164, am zweiten Tag 129 Männer und Frauen. „Das lag vor allem an den vielen Erstspendern. Sonst haben wir sechs bis acht, jetzt stolze 44“, erklärt Bargfrede. Viele Junge Leute hätten die Möglichkeit wahrgenommen, mit ihrer Spende andere Menschen zu unterstützen. Wie wichtig das ist, hatte der Regionalleiter des Blutspendedienstes bereits am Montag unterstrichen.

Da jede Spende in drei Beutel geteilt werde, könne damit rund 900 Schwerstkranken in den Krankenhäusern lebensrettende Hilfe zuteil werden, fügt der Ortsvereinsvorsitzende hinzu, der die Gelegenheit nutzt, allen Spendern seinen Dank auszusprechen. Bargfrede: „Jetzt hoffen wir natürlich, dass vor allem die jungen Erstspender auch weiterhin dabei bleiben. Die nächsten Termine sind in Rotenburg am 20. und 21. Juli.“