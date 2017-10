Blumen als kleines Dankeschön

Waffensen - Das Mehrgenerationenhaus Rotenburg im Ortsteil Waffensen ist eine Kultur- und Begegnungsstätte, in der sich alle Generationen aus dem gesamten Landkreis treffen können, um voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu helfen oder einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.

Seit 2005 ist das Mehrgenerationenhaus Mitglied im Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zehn Jahre ist Manuela Thies in leitender Funktion dabei. Anlass für Ortsbürgermeister Hartmut Leefers, Manuela Thies mit einem Blumenstrauß für ihren unermüdlichen Einsatz Danke zu sagen. Der Kalender des Hauses ist prall gefüllt. So ist am 22. Oktober ein Flohmarkt für Mollige in Planung. Wer noch mitmachen will, sollte sich unter der E-Mail schneeflocke@yahoo.de anmelden.

Am Mittwoch, 29. November, ab 14.30 Uhr, wird ein Selbstbehauptungsschnupperkurs für Mädchen der ersten und zweite Schulklasse angeboten. Wendo-Trainerin und Psychologin Juliane Kiss wird den Kurs leiten. - go