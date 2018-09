Oldtimerfreunde-Treff in Waffensen: Blitzendes Chrom und alte Trecker

Mehr als 160 Fahrzeuge dabei

+ © go Ein Borgward Isabella © go

Waffensen - Martin Volkmann, der Hauptorganisator des 20. Oldtimertreffens in Waffensen, und seine Helfer hatten am Samstag beste Laune. „Mit einem solchem Ansturm an Fahrzeugen und interessierten Besuchern haben wir nicht gerechnet!“ Mehr als 160 Fahrzeuge hatte Volkmann bereits am Mittag gegen 12 Uhr notiert, und es waren immer noch welche im Anrollen.