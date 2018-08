Tierhalter über ihren Alltag mit einem blinden und einem tauben Hund

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Einmalig sind diese vierbeinigen Rotenburgerinnen nicht, allerdings sehr selten. Hinzu kommt, dass die beiden zufällig „halbe“ Nachbarinnen sind, ihre Wohnungen liegen nur rund 50 Meter getrennt, gleich über die Straße.

Und bis in die freie Natur ist es für die beiden zierlichen Hundedamen, die anderthalbjährige „Lou“, ein Yorkshire Terrier, und den 14-jährigen Jack Russell Terrier „Ronja“ für den Spaziergang auch nur ein Sprung. „Lou“ und „Ronja“ fallen allerdings aus dem Rahmen, es sind keine „normalen“, sondern behinderte Hunde: Die eine Hündin ist taub, die andere sieht nichts, sie ist blind. Zwei ungewöhnliche Tierschicksale, zwei Hundehalter, Sabine Strauß und Fabian Forkert, die sich ganz bewusst für diese behinderten Vierbeiner entschieden haben.

Sabine Strauß, geboren in Berlin-Pankow, bis 1991 Heilerziehungspflegerin bei der Diakonie in der ehemaligen DDR und seit 27 Jahren nach dem Umzug Mitarbeiterin der Rotenburger Werke, muss in zwei Stunden zum Nachtdienst. Sie hat also noch Zeit für die kleine „Lou“ mit dem schneeweißen Fell, den hellblauen Augen und dem großen Temperament. Sabine Strauß erzählt die Geschichte ihrer anderthalbjährigen Hündin.

Im Oktober 2017, erinnert sich Strauß, musste ihr über 14-jähriger kranker Jack Russell Terrier eingeschläfert werden: „Der Tod des Hundes hat ein richtiges Loch gerissen. Eigentlich wollte ich gar keinen Hund mehr, weil ich mit meinem Nachtdienst für die Tiere eine Zumutung bin.“ Es kam anders: Bei einer Züchterin in Brockel sah sie „Lou“, das schwächste von zwei tauben Tieren im Rudel.

+ Yorkshire Terrier „Lou“ © Bonath Strauß: „Als ich die Kleine sah, wollte ich sie gar nicht mitnehmen – ich dachte an die Bilder mit den Terriern und den Schleifchen im Haar.“ Eine Kollegin habe ihr jedoch zugeredet, mehr aus Mitleid habe sie, so Sabine Strauß, die kleine „Lou“ mit nach Hause genommen. Und damit auch die Probleme: Die erkennbare Taubheit des jungen Hundes und ein verschleppter Beckenbruch, der bei „Lou“ noch heute therapiert wird.

Der Alltag und die Behinderung stellten an Halterin und Tier besondere Ansprüche. Strauß: „Ich habe noch nie so einen dummen Hund gesehen. Mit ,Lou’ war vorher nicht geübt worden.“ Eine Verständigung war mit dem tauben Tier nur per Zeichen und über gegenseitige Erfahrungen möglich. Mensch und Hund finden eine gemeinsame Plattform, um das Zusammenleben Schritt für Schritt zu verbessern.

Strauß, die drei Kilogramm leichte „Lou“ mit 24 Zentimetern Schulterhöhe im Arm: „Wir haben uns nicht gesucht und doch gefunden. Wir passen einfach ganz toll zusammen. So, als sollte das so sein.“ Die 53-jährige weiter: „Dadurch, dass sie nicht hören kann, bleibt ihr manches erspart. Beispielsweise Silvester kann ich sie problemlos allein lassen.“ Aus „Lou“, so Strauß, sei inzwischen ein temperamentvoller, neugieriger und selbstbewusster Hund geworden, der besonders gern mit Kindern spiele.

In der Freizeit sind die beiden oft unterwegs. Zu Fuß an langer Leine, mit dem Rad im Körbchen am Lenker. Und wenn es zum Gespräch mit anderen Spaziergängern kommt: „Ich finde es gut“, so Strauß, „dass ,Lou’ nicht, wie manche Hunde, andere Menschen gleich anspringt.“ Und die Reaktion der Freunde und Bekannten auf das behinderte Tier? „Zuerst“, erinnert sich Sabine Strauß, „gab es hin und wieder Skepsis. Davon ist jedoch nichts mehr zu merken.“ Strauß‘ Einstellung, dass ihr behinderter Hund ein ganz normales Tier ist, mit dem man nur anders kommunizieren muss, überträgt sich auf den Hund. „Solange ich sicher bleibe, ist auch der Hund am anderen Ende der Leine sicher.“

Einschläfern kommt für Forkert nicht in Frage

Fabian Forkert (41), in Rotenburg geboren und in der Kreisstadt Zusteller bei der Deutschen Post, hat sich „Ronja“, ein Jack Russell Terrier, 2004 gekauft. Mit sechs Jahren, erinnert sich Forkert, habe die Sehkraft des Hundes ständig abgenommen. Die Tierärzte hätten einen Gendefekt vermutet. Also, vergleichbar mit Sabine Strauß’ „Lou“, krankhafte Veränderungen der Erbanlagen.

Die Augen, sagt Fabian Forkert, hätten sich bei „Ronja“ immer weiter eingetrübt. Jetzt seien sie weiß und der inzwischen 14-jährige Hund völlig blind. Für Forkert steht grundsätzlich fest: „Ein Einschläfern kommt bei einem Hund mit körperlicher Behinderung nach meiner Überzeugung allerdings nicht in Frage. Zu rechtfertigen wäre das meiner Meinung nur, wenn sich das Tier quälte.“ Grundsätzlich müsse jedoch dies gelten: „Ein Hund kann und darf nicht einfach aufgegeben werden, wenn er irgendwelche Beschwerden und Probleme hat.“

+ Jack Russell Terrier „Ronja“ © Bonath Forkert weist darauf hin, dass es eine Reihe von Ursachen gibt, die zum Verlust des Augenlichts bei Hunden führen, zum Beispiel Verletzungen oder Überzüchtungen: „Man kann sich Krankheiten auch erzüchten.“

Wie gelingt es einem Hund, für den das Sehen neben dem Riechen und Hören zu den wichtigen Sinnen gehört, die Klippen des Alltags zu meistern? Neben technischen Hilfsmitteln steht die Kommunikation zwischen Hundehalter und Hund an erster Stelle. Es geht darum, den blinden Hund mit viel Verständnis, exakten Informationen und noch mehr Zuneigung zu begleiten.

Und dann ist da noch ein anderer, der fast jeden Morgen zu Fabian Forkert und „Ronja“ kommt: der quicklebendige Cavalier King Charles Spaniel, der Hund der Bekannten von Forkert. Der 41-Jährige: „Wenn die beiden zusammen sind, dann ist das hier ein richtiger Kindergarten.“

14 Jahre, das ist schon ein vorgerücktes Hundealter. Lange Spaziergänge fallen also flach, in die Stadt gehen die beiden aber regelmäßig bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Dabei werden größere Menschenansammlungen wegen der oft störenden Geräuschkulisse gemieden. Forkert: „Besonders gern liegt ,Ronja’ bei mir im Garten in der Sonne. So wie heute.“ J bn