Testpflicht entfällt für Krankenhaus-Besuch: Nur die Maske bleibt

Von: Michael Krüger

Abstand halten ist durchaus weiter angebracht im Diako – eine Testpflicht gibt es am März nicht mehr. © Guido Menker

Die Zeit verordneter Corona-Auflagen im Alltag geht langsam vorbei. Ab 1. März sind weitere Vorgaben passé, wenn auch nicht alle. Besucher in Krankenhaus und Seniorenheim müssen weiter Maske tragen.

Rotenburg – Der Besuch im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg wird den bundesweit gelockerten Coronaregeln entsprechend ab diesem Mittwoch wieder einfacher. Die Testpflicht für Besucher fällt ab März wie in allen Gesundheitseinrichtungen. Ein besonderes Hausrecht werde man nicht anwenden, die Corona-Situation in der Klinik sei derzeit überschaubar. Auch gibt es keine reduzierten Besuchszeiten mehr. In der Coronazeit waren Besuche nur zwischen 14 und 18 Uhr für eine Stunde möglich, zudem durfte nur ein Besucher pro Zimmer anwesend sein. Zwischenzeitlich gab es sogar ein komplettes Besuchsverbot.

Diako-Sprecher Lars Wißmann weist allerdings auf die weiter bestehende Maskenpflicht für Besucher im Krankenhaus hin. Auch sollten Begleitungen von Patienten in der Notaufnahme aufs Nötigste reduziert werden: „Wir haben in der Coronazeit die Erfahrung gemacht, dass zu eng besetzte Wartezimmer nicht gut sind.“ Patienten müssen im Diako keine Maske mehr tragen. Mitarbeiter sind angehalten, bei direktem Körperkontakt noch eine zu tragen, heißt es.

DRK Rotenburg lässt ein Testzentrum offen

Mit dem Ende der Testpflicht in Kliniken schließt der DRK-Kreisverband auch sein Testzentrum im Diakonieklinikum sowie das in Visselhövede. Geöffnet bleibt allerdings zunächst noch wochentags von 8 bis 18 und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr das Corona-Testzentrum am Wichernhaus auf dem Gelände der Rotenburger Werke, so Geschäftsführer Volker Harling. Acht Euro kostet der Test dort. Ob sich das Angebot noch lohnt, werde man allerdings genau beobachten.

Den vorletzten Schritt mit vorgezogenen Lockerungen zum 1. März hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit der stabilen Lage begründet. Denn eigentlich laufen die letzten Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz erst am Karfreitag (7. April) aus.