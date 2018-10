Die IGS bleibt eine IGS

Sven Thiemer, Leiter der Rotenburger IGS, vor dem Neubau am Standort in der Ahe, in dem zwei Jahrgänge der Schule ihre Klassenräume erhalten.

Rotenburg - Von Guido Menker. Der Stachel im Lehrerkollegium der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rotenburg sitzt tief. Auch bei Sven Thiemer. „Von vielen Seiten war großes Unverständnis zu vernehmen“, sagt der Schulleiter, „der Frust ist natürlich groß.“

Gerade einmal anderthalb Wochen ist es her, dass der Stadtrat dem Wunsch der IGS auf Einrichtung einer Oberstufe eine Absage erteilt hat. Jenes Gremium, das ursprünglich grünes Licht für eine IGS in Rotenburg gegeben hatte – wenn auch in anderer Zusammensetzung. Viele Eltern und Lehrer waren traurig. Es flossen sogar Tränen. Dennoch betont Thiemer im Gespräch mit der Kreiszeitung: „Das Nein feuert uns eher an.“

Während des Gesprächs in Thiemers Büro am IGS-Standort in der Ahe muss die Sekretärin mehrmals stören. Schulalltag eben. Das normale Leben geht schließlich weiter. Und da gibt es immer was zu klären. Und jetzt kommt noch eine weitere Aufgabe dazu. Die IGS hat in ihrem Vorhaben einen Dämpfer bekommen. Die jetzige neunte Klasse bewegt sich in Richtung Oberstufe. Wer von ihnen diesen Weg gehen will, muss sich mit einem Schulwechsel anfreunden.

„Da stellt sich für uns die Frage, wie wir sie fit und stark dafür machen und den Übergang für sie gestalten können“, erklärt Thiemer. Die Schule hat eine Arbeitsgruppe installiert, in der Vertreter der Lehrer, Eltern und Schüler sitzen, um zu beraten, in welche Richtung die IGS weitergeht, welche Möglichkeiten sie hat und welche Alternativen es gibt.

Vor allem die Eltern wollen ein Nein nicht hinnehmen

Es handelt sich um Vorarbeit für den Schulvorstand, der auf dieser Grundlage durchaus die Möglichkeit hat, erneut ein Signal an die Schulträgerin zu senden – also an die Stadt Rotenburg. Ein Signal, es doch bitte noch einmal mit einem Antrag auf Einrichtung einer Oberstufe zu versuchen. „Doch dann würde es sicherlich knapp für das Schuljahr 20/21“, so Thiemer.

Vor allem von Seiten der Eltern sei zu vernehmen, dass das Nein im Stadtrat doch nicht das Ende sein könne. Aufgeben wolle man so schnell noch nicht. Das gehe aus vielen positiven Rückmeldungen hervor, die Sven Thiemer und seine Kollegen in den vergangenen Tagen nach der „desolaten Abstimmung“ erreichten.

Thiemer: „Jetzt macht sich der Wille bemerkbar, sich umso mehr ins Zeug zu legen.“ Der Frust sorge also nicht für sinkendes Engagement. Im Gegenteil. Aus der Politik habe es keine Rückmeldungen gegeben. Mit einer Ausnahme: Marje Grafe (SPD), die auch Schulelternratsvorsitzende ist.

Das IGS-Konzept muss noch bekannter werden, sagt Thieme

Ein neuer Anlauf in Sachen Oberstufe sei noch nicht fix, sagt der Schulleiter. „Wir müssen darüber reden und die vergangenen Wochen analysieren.“ Zudem sei es ja nicht die Entscheidung der Schule, die könne nur den Wunsch äußern. Thiemer: „Was bringt es, wenn sich in den Köpfen nichts tut.“

Ihm sei allerdings klar, dass es wichtig sei, das Konzept der IGS noch stärker hervorzuheben und es ins Bewusstsein zu rücken, sich noch mehr als bisher schon zu öffnen und in Informationsveranstaltungen das schulische Konzept noch klarer als bisher darzustellen. „Wir hatten es in den ersten Jahren schwer, weil viele noch die dreigliedrige Denke im Kopf hatten.“ Das habe sich inzwischen schon gewandelt. Dennoch sei es wichtig deutlich zu machen, „dass wir allen Schülern eine gute Bildungsmöglichkeit bieten.“

Es gibt nicht wenige Rotenburger, die glauben, dass aus der IGS auf Sicht eine bessere Oberschule mit anderem Etikett werden könnte. Thiemer sieht diese Entwicklung nicht auf seine Schule zukommen: „Der Vergleich hinkt, weil die Oberschule eine andere Grundlage von Lernprozessen hat. Die IGS hebt sich davon ab, ist näher am Gymnasium.“ Und er ist sich daher sicher: „Die IGS bleibt eine IGS.“

Die Lehrer sprechen mit den Schülern auch darüber

Dennoch hält auch er es für möglich, dass viele Eltern künftiger Schüler der Sekundarstufe I genau abwägen, ob sie ihr Kind in die IGS schicken oder doch lieber gleich das Ratsgymnasium beziehungsweise die Eichenschule wählen, um ihren Sprösslingen jenen nahtlosen Übergang zur Oberstufe zu ermöglichen, wie ihn auch die IGS mit ihrem Antrag im Sinn hatte. Nichtsdestotrotz: „Wir haben ein gutes Konzept – und so werden viele Eltern diesen Umstand in Kauf nehmen“, ist sich Thiemer sicher.

Die jetzige neunte Klasse – 165 Schüler – ist erst seit gestern nach der Rückkehr aus dem zweiwöchigen Betriebspraktikum wieder in der Schule. Die Entscheidung im Stadtrat wird dennoch nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sein. Die Lehrer würden mit ihnen im Klassenverbund darüber sprechen. Mit der Schülervertretung habe man bereits gesprochen, so Thiemer. „Und die will vielleicht auch noch ein Signal nach außen senden.“ Schließlich seien sie diejenigen, die diese Entscheidung vor allem betrifft.