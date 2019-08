Es bleibt beim „Könnte sein“

Ob es einen Zusammenhang zwischen der Erdgasförderung und den erhöhten Krebszahlen in der Region gibt, bleibt weiter offen. Eine Zusatzauswertung zur sogenannten Abstandsstudie hat keine neuen Erkenntnisse gebracht. Wohl aber bleibt die Hoffnung, dass bald mehr Klarheit herrscht.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg/Bothel – „Es hätte spannend werden können“, sagt ein leicht frustrierter Dirk Eberle, als er am frühen Montagnachmittag im Zug zurück von Hannover sitzt. Bothels Samtgemeindebürger war mit seinem Rotenburger Amtskollegen Andreas Weber, Landrat Hermann Luttmann und weiteren Politikern sowie Aktiven aus Bürgerinitiativen zum nicht öffentlichen Hintergrundgespräch ins Gesundheitsministerium geladen. Thema: Ergänzungen zur Abstandsstudie aus dem vergangenen Jahr, deren Ergebnisse bereits im Dezember vorstellt worden waren. Der Tenor damals: „Die durch die kleinräumige Untersuchung in der Samtgemeinde Bothel bereits bestehenden Hinweise auf vermehrte hämatologische Krebserkrankungen in räumlicher Nähe zu Erdgasförderanlagen konnten durch diese Studie für den Landkreis Rotenburg bestätigt werden, nicht jedoch die Hinweise für eine räumliche Nähe der Fälle zu Bohrschlammgruben.“ Ein genereller Zusammenhang von der Wohnortnähe Erkrankter zu Förderanlagen oder Bohrschlammgruben in Niedersachsen wurde nicht erkannt, wohl aber erhärtete sich der Verdacht für die Region. Und deswegen sollte nochmal genauer hingeschaut werden.

Doch das gestaltete sich schwierig. „Es bleibt unklar, wie es ist“, sagt Eberle. Die Auffälligkeit bleibt, die Hoffnung, den spezifischen Blick auf die Region zu fokussieren, habe sich aber nicht erfüllt. Die Fallzahlen aus Bothel seien zu niedrig, um sie statistisch näher zu deuten. „Wir haben zwar die Bestätigung, dass es im Landkreis eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass Fracking und Erdgasförderung mit erhöhten Krebszahlen zu tun haben“, sagt Weber, aber eben auch: „Aus der Statistik lässt sich noch nicht ableiten, dass der Landkreis besonders gefährdet ist.“ Für den CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten, der ebenfalls beim Termin dabei war, ist dieser weiter bestehende Zustand der Ungewissheit „hochgradig unbefriedigend“. Man müsse angesichts einer Vielzahl von Studien und Daten aus der Region weiter „mit Enttäuschungen leben“, was die Aufklärung zu den erhöhten Krebszahlen in Rotenburg und Bothel in den vergangenen fünf Jahren betrifft. Und so heißt es auch in der Mitteilung des Ministeriums zu den gestern vorgestellten Ergebnissen: „Statistischer Zufall, konkurrierende Risiken oder auch spezifische, mit der Gasförderung verbundene Faktoren könnten diese nicht durchgängig konsistenten Beobachtungen wie auch die regionalen Unterschiede erklären.“

Für die Branche sind die neuen statistischen Detailergebnisse Grund genug, mitzuteilen, dass es „erneut keine belastbaren Belege“ gibt, „dass ein Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und der Wohnortnähe zur Erdgasförderung besteht“. Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) regt deshalb an, dass in einer nächsten Phase ergebnisoffen auch andere denkbare Ursachen für Auffälligkeiten in Rotenburg untersucht werden. „Wir haben großes Verständnis für die Betroffenen und für ihren Wunsch nach Aufklärung. Alle bisherigen Studien zeigen jedoch: Wir kennen die Ursache nicht“, so Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des BVEG.

Hoffnung setzen alle Beteiligten nun vor allem in die „Pinkel-Studie“. Für die Human-Biomonitoring-Studie hatten in der Region Söhlingen, Hemslingen, Brockel, Bothel und Bellen rund 110 Probanden über mehrere Tage Urinproben abgegeben und Luftmessgeräte getragen. Damit sollen individuelle Belastungen mit Schadstoffen in Gebieten untersucht werden, in denen viele Erdgasförderanlagen stehen. Eigentlich sollten die Ergebnisse bereits im Juni vorliegen, doch die Auswertung verzögert sich noch. Ministeriumssprecher Uwe Hildebrandt: „Die Humanbiomonitoring-Studie soll im späten Herbst 2019 abgeschlossen werden. Aufgrund des erfreulicherweise großen Interesses der örtlichen Bevölkerung an einer Teilnahme wurden über die im Studienkonzept vorgesehene Mindestteilnehmerzahl hinaus Probanden zugelassen. Dies bedingte eine größere Anzahl auszuwertender Proben, sodass die Studie nun voraussichtlich im Spätherbst 2019 abgeschlossen werden kann.“ Rotenburgs Bürgermeister Weber drückt die Hoffnung aus: „Wir brauchen den speziellen Blick auf die betroffenen Gebiete.“